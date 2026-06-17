«Οι σκιές στέκουν ακόμη», έκθεση του Μάρκου Γεωργιλάκη

RIZOSPASTIS

Στην γκαλερί «Mataroa» (Ασκληπιού 76 και Ισαύρων) φιλοξενείται η έκθεση του ομότιμου καθηγητή της ΑΣΚΤμε τίτλο «

Την έκθεση επισκέφτηκε χθες το απόγευμα ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος περιηγήθηκε στα γλυπτά του Μ. Γεωργιλάκη, σε αυτές τις μορφές - «σκιές» μνήμης και ανθρώπινης παρουσίας που στέκουν απέναντι στον χρόνο και στην Ιστορία.

Οπως σημειώνει μεταξύ άλλων ο Νίκος Παπαδόπουλος, καλλιτεχνικός διευθυντής της «Mataroa», «η γλυπτική του Μάρκου Γεωργιλάκη μοιάζει να γεννιέται στο σημείο όπου το σώμα χάνει σταδιακά το βάρος και τον όγκο του, χωρίς ποτέ να χάνει τη μνήμη του.

Οι μορφές του, λιτές, επιμήκεις, συχνά απογυμνωμένες από κάθε περιττή μάζα, δεν επιδιώκουν να κατακτήσουν τον χώρο μέσα από την επιβολή της ύλης. Στέκουν μέσα του σαν ίχνη, σαν αποτυπώματα παρουσίας που επιμένουν ακόμη και όταν το σώμα έχει σχεδόν αποσυρθεί.

Στο έργο του το γλυπτό δεν λειτουργεί ως αυτάρκες αντικείμενο, αλλά ως φορέας μνήμης. Το μέταλλο, το ξύλο, οι επιφάνειες μοιάζουν να έχουν υποστεί μια εσωτερική αφαίρεση, σαν να πέρασαν από μέσα τους ο χρόνος, η Ιστορία και η ανθρώπινη δοκιμασία.

Ο όγκος λιγοστεύει, η τρίτη διάσταση συρρικνώνεται, αλλά η μορφή επιμένει. Και μαζί της επιμένει η ανθρώπινη αξιοπρέπεια.





RIZOSPASTIS

Η πορεία του Γεωργιλάκη στη δημόσια γλυπτική φωτίζει αυτήν τη διαρκή διαδικασία αφαίρεσης και συμπύκνωσης της μορφής.

Στα ανάγλυφα έργα του, είτε σε ατομικές του εκθέσεις είτε σε δημόσιους χώρους, όπως στο Πολυτεχνείο και αλλού, η ανθρώπινη παρουσία ενσωματώνεται ήδη σε μια διαδικασία απομείωσης της φυσικής μάζας: Η μορφή απομακρύνεται από τον πλήρη όγκο και πλησιάζει την επιφάνεια, σαν να αναζητά μια διαφορετική σχέση με το φως και τον χώρο.

Η πορεία αυτή μοιάζει να οδηγεί, σχεδόν αναπόφευκτα, στις "Σκιές" της Μακρονήσου. Εκεί όπου η γλυπτική έχει πλέον απογυμνωθεί από κάθε περιττό βάρος και απομένει ως ίχνος, ως καταγραφή ανθρώπινης παρουσίας απέναντι στην Ιστορία».

Και καταλήγει: «Σε μια εποχή όπου η εικόνα συχνά εξαντλείται στην ταχύτητα και στη λήθη της επιφάνειας, το έργο του Γεωργιλάκη επαναφέρει τη βραδύτητα της ύλης, τη σιωπή της μορφής και την ευθύνη της μνήμης. Οι μορφές του μοιάζουν να στέκουν στο όριο ανάμεσα στην παρουσία και στην απουσία - σαν σώματα που έχουν περάσει μέσα από τον χρόνο χωρίς να ζητούν δικαίωση ή θρίαμβο.

Μόνο να παραμείνουν. Να διατηρήσουν το ίχνος μιας ανθρώπινης στάσης απέναντι στον κόσμο.

Και ίσως γι' αυτό τα έργα του, ακόμη και μέσα στη σιωπή τους, δεν μοιάζουν ποτέ ηττημένα. Γιατί υπάρχουν σκιές που δεν χάνονται μέσα στο σκοτάδι.





RIZOSPASTIS

Σκιές που εξακολουθούν να στέκουν όρθιες».

Η έκθεση ολοκληρώνεται το Σάββατο 20 Ιούνη.

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τετάρτη και Σάββατο 12 μ. - 4 μ.μ., Πέμπτη και Παρασκευή 12 μ. - 9 μ.μ.