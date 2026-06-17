ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Να επιστρέψει στην εργασία του ο εργαζόμενος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Το ζήτημα της μη ανανέωσης της σύμβασης εκλεγμένου εκπροσώπου των εργαζομένων από την Καλλιτεχνική Διεύθυνση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής έφερε στη Βουλή με Ερώτηση που κατέθεσε το ΚΚΕ προς τους υπουργούς Πολιτισμού και Εργασίας.

Στην Ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής, Νίκος Αμπατιέλος, Γιάννης Γκιόκας, Βιβή Δάγκα, Σεμίνα Διγενή, Λιάνα Κανέλλη, Χρήστος Κατσώτης, Αφροδίτη Κτενά, Διαμάντω Μανωλάκου, Θανάσης Παφίλης και Χρήστος Τσοκάνης σημειώνουν μεταξύ άλλων:

«Στις 1/6/2026, με απόφαση της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης, η Εθνική Λυρική Σκηνή προχώρησε στη μη ανανέωση της σύμβασης εργαζομένου του Τμήματος Πληροφορικής, παρά τις συνεχείς και μαζικές διαμαρτυρίες των εργαζομένων, καθώς και τις σαφώς διατυπωμένες αντιρρήσεις που έχουν εκφραστεί ακόμη και σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΣ.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΣΕΕΛΣ), πρόκειται για έναν εξειδικευμένο και πολύπειρο εργαζόμενο με πολυετή και ουσιαστική προσφορά στον οργανισμό, ο οποίος παράλληλα εκλέγεται επί σειρά ετών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος απασχολείται στη Λυρική Σκηνή από το 2008, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες ενός ιδιαίτερα νευραλγικού τμήματος για τη λειτουργία του οργανισμού. Η συμβολή του στην καθημερινή λειτουργία του Τμήματος Πληροφορικής, αλλά και στη μετάβαση της ΕΛΣ στις νέες εγκαταστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), υπήρξε καθοριστική και αναγνωρίζεται διαχρονικά από εργαζόμενους, συναδέλφους και προϊσταμένους.

Αυτό αποδεικνύεται, άλλωστε, και από το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων του θεάτρου υπογράφει το αίτημα των σωματείων για την άμεση επαναπρόσληψή του».

Οι βουλευτές του ΚΚΕ ρωτούν τους υπουργούς τι μέτρα προτίθενται να πάρουν:

«- Ωστε να επιστρέψει στην εργασία του ο εργαζόμενος - μέλους του ΔΣ του ΣΕΕΛΣ.

- Για τη μετατροπή των συμβάσεων που καλύπτουν πάγιες ανάγκες σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

- Για τη διασφάλιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Εθνική Λυρική Σκηνή, έναν από τους κορυφαίους κρατικούς πολιτιστικούς οργανισμούς της χώρας».