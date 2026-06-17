ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Νοσηλεύτρια έχασε τη ζωή της από καρδιακό επεισόδιο

Την πολύ άσχημη κατάσταση που βιώνει το προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία, εξαιτίας της υποστελέχωσης ακόμα και σε ιδιαίτερα κρίσιμα τμήματα και υποδομές, της εντατικοποίησης της δουλειάς και της έλλειψης μέτρων προστασίας, φέρνει στην επιφάνεια το τραγικό περιστατικό του θανάτου 55χρονης νοσηλεύτριας στο Νοσοκομείο Ναυπλίου ενώ εκτελούσε τη βάρδιά της το μεσημέρι της Δευτέρας.

Η άτυχη γυναίκα εκτελούσε την εργασία της στα ΤΕΠ μόνη της ως νοσηλεύτρια, λόγω έλλειψης προσωπικού, ενώ - όπως αναφέρουν εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο - θα έπρεπε να βρίσκονται στον χώρο δύο νοσηλευτές, ακόμα και χωρίς εφημερία. Με τέτοιες «λύσεις» καλύπτονται τα κενά του προσωπικού, στη λογική των «μπαλωμάτων», με ευθύνη κυβέρνησης, υπουργείου, 6ης ΥΠΕ και διοίκησης του Νοσοκομείου.

Συγκεκριμένα, όταν στα ΤΕΠ προσήλθε περιστατικό σοβαρού τραυματισμού 8χρονου παιδιού Ρομά από τροχαίο, από την πίεση που δέχτηκε η νοσηλεύτρια αισθάνθηκε αδιαθεσία, έχασε τις αισθήσεις της και παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της γιατρών έχασε τη ζωή της από το καρδιακό επεισόδιο που υπέστη.

Το συμβάν έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στον λαό του Ναυπλίου, καθώς έρχεται να προστεθεί στον ατελείωτο κατάλογο ανάλογων περιστατικών όπου εργαζόμενοι ως «αναλώσιμα υλικά» δεν επιστρέφουν σπίτι τους από την καθημερινή μάχη για το μεροκάματο. Αλλωστε, και τα νοσοκομεία, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, έχουν μετατραπεί σε χώρους δουλειάς αυξημένου επαγγελματικού κινδύνου - είναι χαρακτηριστικό ότι και η συγκεκριμένη εργαζόμενη που έχασε τη ζωή της αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.