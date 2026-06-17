Συνταξιούχοι από όλη την Ανατολική Μακεδονία - Θράκη διαδήλωσαν στην Καβάλα

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15/6 στην εμβληματική πλατεία Καπνεργάτη στην Καβάλα η συγκέντρωση των συνταξιούχων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Εκατοντάδες συνταξιούχοι από την Ορεστιάδα μέχρι και τη Δράμα κατέκλυσαν την πλατεία και αργότερα τους δρόμους της πόλης σε μια δυναμική συγκέντρωση και πορεία.

Ομιλητές στη συγκέντρωση ήταν ο Χρήστος Κολοβός εκ μέρους των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ, η Αγγελική Αθανασιάδου εκ μέρους των συνταξιούχων του Δημοσίου και ο Δήμος Κουμπούρης εκ μέρους των συνταξιούχων του ΙΚΑ, ενώ χαιρέτισαν εκπρόσωποι συνταξιουχικών οργανώσεων όλων των νομών της περιοχής. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην ανάγκη οι συνταξιούχοι να συσπειρωθούν στα σωματεία τους «...γιατί μόνο ενωμένοι κερδίσαμε ό,τι κερδίσαμε και έτσι θα κερδίσουμε όσα μας αφαίρεσαν τα τελευταία 16 χρόνια όλες οι κυβερνήσεις και όχι από κάποιους "μεσσίες" που εμφανίζονται τελευταία», όπως ανέφεραν. Τόνισαν επίσης την αντίθεσή τους στη στροφή στην πολεμική οικονομία και στην κοροϊδία της δημοσιονομικής πολιτικής, «γιατί για πολεμικές δαπάνες λεφτά υπάρχουν, ενώ για τις συντάξεις των συνταξιούχων και την Υγεία όχι», όπως σημείωσαν.

Μετά τις ομιλίες, ακολούθησε δυναμική πορεία στους δρόμους της πόλης με τα συνθήματα για: Αυξήσεις στις συντάξεις και όχι επιδόματα κοροϊδία, επαναφορά των δώρων, αποκλειστική δημόσια δωρεάν Υγεία και φάρμακα, «Δώστε λεφτά για την Υγεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία».

Τέλος, καθορίστηκε το επόμενο αγωνιστικό ραντεβού των συνταξιούχων στο συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης.