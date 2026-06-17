Τετάρτη 17 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΥΓΕΙΑ
Ολοκληρωτική καταστροφή από το χαλάζι στον κάμπο της Λαμίας

Τεράστια καταστροφή σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στον κάμπο του Σπερχειού προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα η καταστροφή σε καλλιέργειες βαμβακιού, σιτηρών, ακτινιδίων, ελαιοκράμβης και δενδρώδεις καλλιέργειες, όπως ελιές, φιστικιές, καρυδιές κ.ά., είναι ολοκληρωτική.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα για πολλούς παραγωγούς η φετινή σοδειά να θεωρείται ήδη χαμένη, καθώς η ζημιά σε πολλά σημεία είναι μη αναστρέψιμη. Πρόκειται μάλιστα για χωράφια που καλλιεργήθηκαν με κόπο, θυσίες και πίστωση σε τράπεζες, πρατήρια και αγροεφόδια, με τους αγρότες της περιοχής να βρίσκονται σε απόγνωση.

Στο πλευρό των αγροτών που χτυπήθηκαν από την κακοκαιρία και το χαλάζι βρέθηκε αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Φθιώτιδας. Μαζί με πληγέντες, αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας επισκέφτηκε καλλιέργειες που χτυπήθηκαν από το χαλάζι, διαπιστώνοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Το ΔΣ της Ομοσπονδίας προχώρησε μάλιστα σε έκτακτη συνεδρίαση προκειμένου να εκτιμηθεί το μέγεθος της καταστροφής και να οργανωθεί η διεκδίκηση αποζημιώσεων για τους πληγέντες, που βρίσκονται μπροστά σε οικονομικό αδιέξοδο.

«Η έκταση της καταστροφής είναι μεγάλη και σε στρέμματα και σε μέγεθος. Σε πολλές περιπτώσεις η καταστροφή είναι ολοκληρωτική και καλλιέργειες έχουν βγει εκτός παραγωγής», αναφέρει ο Χρήστος Λυγδής, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Φθιώτιδας. Τονίζει δε ότι οι ζημιές έρχονται να προστεθούν στα ήδη σοβαρά προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι βιοπαλαιστές αγρότες, και τα οποία μεγεθύνονται καθημερινά.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία μαζί με τους Αγροτικούς Συλλόγους θα πάρουν πρωτοβουλίες απαιτώντας να γίνουν άμεσα οι εκτιμήσεις ζημιών από ελεγκτές του ΕΛΓΑ στην περιοχή και να προχωρήσουν γρήγορα οι αποζημιώσεις στους πληγέντες, αποκαθιστώντας το απολεσθέν εισόδημα στο ύψος των ζημιών και στο 100% των αποζημιώσεων τις οποίες πρέπει να πάρουν.

    

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