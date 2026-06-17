ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

«Το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών» χρωστάει χιλιάδες ημέρες άδειας και ρεπό

Eurokinissi

Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουν χιλιάδες εργαζόμενοι σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας και φέρνει στην επιφάνεια τοκόντρα στους κυβερνητικούς ισχυρισμούς. Μια πραγματικότητα που αποτυπώνει «με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την εξάντληση του προσωπικού και την υποστελέχωση των υπηρεσιών».

Στα παραπάνω στοιχεία το Σωματείο προσθέτει εργαζόμενους «στους οποίους οφείλονται άδειες ακόμη και από το 2022. Σε αρκετούς συναδέλφους οι οφειλές ξεπερνούν τις 100 ημέρες άδειας. Με τεράστια δυσκολία και χάρη στις συνεχείς θυσίες των εργαζομένων, καταφέρνουν να εξασφαλίσουν μόλις δύο εβδομάδες ξεκούρασης το καλοκαίρι και αυτές όχι συνεχόμενες, ενώ η λήψη του συνόλου της κανονικής άδειας παραμένει άπιαστο όνειρο...».

Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση το Σωματείο καταγγέλλει πως «όχι μόνο παραβιάζει εργασιακά δικαιώματα, αλλά θέτει σε κίνδυνο και την υγεία και ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων. Πίσω από τους αριθμούς κρύβονται άνθρωποι. Υγειονομικοί που εδώ και χρόνια κρατούν όρθιο το νοσοκομείο, εργαζόμενοι που αναγκάζονται να δουλεύουν αδιάκοπα, στερούμενοι το στοιχειώδες δικαίωμα στην ξεκούραση και την οικογενειακή ζωή».

Το Σωματείο απαιτεί εδώ και τώρα μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες του νοσοκομείου, ειδικά στη Νοσηλευτική. Να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη χορήγηση τριών εβδομάδων κανονικής άδειας σε όλους τους εργαζόμενους για το καλοκαίρι. Να δοθεί άμεσα σχέδιο αποκατάστασης όλων των οφειλόμενων αδειών και ρεπό. Να σταματήσει το απαράδεκτο καθεστώς της συνεχούς υπερεργασίας, των ράντζων και εξάντλησης του προσωπικού. Μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.

«Οι εργαζόμενοι του "Αττικόν" δεν ζητούν προνόμια σαν κι αυτά που απολαμβάνουν λίγοι και εκλεκτοί. Ζητούν το αυτονόητο: Να μπορούν να ξεκουράζονται, να ζουν με αξιοπρέπεια και να προσφέρουν ασφαλείς υπηρεσίες Υγείας στους ασθενείς», σημειώνει το Σωματείο.