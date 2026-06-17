Απόλυτη ισορροπία σε 7ο και 8ο όμιλο

Associated Press

Με τις εκπλήξεις να συνεχίζονται και τις ισοπαλίες να κυριαρχούν συνεχίστηκε το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής των ομίλων.

Μετά την ολοκλήρωση της πρεμιέρας επικρατεί απόλυτη ισορροπία στον 7ο όμιλο, όπου δεν υπήρξε νικητής σε κανένα από τα δύο ματς: Βέλγιο και Αίγυπτος έμειναν στο 1-1 (Χανι 66' αυτογκόλ - Ασουρ 20'), με τους Βορειαφρικανούς να βάζουν δύσκολα στους Βέλγους, που θεωρητικά ήταν το φαβορί. Χορταστικό ήταν το άλλο ματς, με ισοπαλία 2-2 ανάμεσα σε Ιράν και Νέα Ζηλανδία, με τους Νεοζηλανδούς να προηγούνται δις (Τζαστ 7', 54') και τους Ιρανούς να απαντούν και τις δυο φορές (Ρεζαεϊάν 32', Μοχέμπι 64'). Μετά το ματς η ιρανική αποστολή κατήγγειλε στη FIFA την ενέργεια των αμερικανικών αρχών να ζητήσουν την άμεση αποχώρηση της ομάδας για την Τιχουάνα του Μεξικού, απαγορεύοντας τη διανυκτέρευσή της στο Λος Αντζελες όπου έγινε το ματς, όπως ήθελαν οι Ιρανοί για λόγους ξεκούρασης. Καταγγελίες από ιρανικής πλευράς υπήρξαν και για αδικαιολόγητη γραφειοκρατική καθυστέρηση με τα χαρτιά δύο παικτών, του άσσου του Ολυμπιακού Μεχντί Ταρεμί και του Σαΐντ Αλ-Χαουί.

Με ισοπαλία ολοκληρώθηκε η 1η αγωνιστική και στον 8ο όμιλο, καθώς Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη έμειναν στο 1-1 (Αμρί 41' - Αραούχο 80'), με τον βαθμό να θεωρείται πολύτιμος για τους Σαουδάραβες του Ελληνα τεχνικού Γιώργου Δώνη. Υπενθυμίζεται ότι ούτε στο άλλο ματς του ομίλου υπήρξε νικητής, καθώς Ισπανία και Πράσινο Ακρωτήρι έμειναν στο 0-0.