Τετάρτη 17 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Απόλυτη ισορροπία σε 7ο και 8ο όμιλο

Σε ένα χορταστικό ματς Ιράν και Νέα Ζηλανδία έμειναν στο 2-2

Associated Press

Σε ένα χορταστικό ματς Ιράν και Νέα Ζηλανδία έμειναν στο 2-2
Με τις εκπλήξεις να συνεχίζονται και τις ισοπαλίες να κυριαρχούν συνεχίστηκε το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής των ομίλων.

Μετά την ολοκλήρωση της πρεμιέρας επικρατεί απόλυτη ισορροπία στον 7ο όμιλο, όπου δεν υπήρξε νικητής σε κανένα από τα δύο ματς: Βέλγιο και Αίγυπτος έμειναν στο 1-1 (Χανι 66' αυτογκόλ - Ασουρ 20'), με τους Βορειαφρικανούς να βάζουν δύσκολα στους Βέλγους, που θεωρητικά ήταν το φαβορί. Χορταστικό ήταν το άλλο ματς, με ισοπαλία 2-2 ανάμεσα σε Ιράν και Νέα Ζηλανδία, με τους Νεοζηλανδούς να προηγούνται δις (Τζαστ 7', 54') και τους Ιρανούς να απαντούν και τις δυο φορές (Ρεζαεϊάν 32', Μοχέμπι 64'). Μετά το ματς η ιρανική αποστολή κατήγγειλε στη FIFA την ενέργεια των αμερικανικών αρχών να ζητήσουν την άμεση αποχώρηση της ομάδας για την Τιχουάνα του Μεξικού, απαγορεύοντας τη διανυκτέρευσή της στο Λος Αντζελες όπου έγινε το ματς, όπως ήθελαν οι Ιρανοί για λόγους ξεκούρασης. Καταγγελίες από ιρανικής πλευράς υπήρξαν και για αδικαιολόγητη γραφειοκρατική καθυστέρηση με τα χαρτιά δύο παικτών, του άσσου του Ολυμπιακού Μεχντί Ταρεμί και του Σαΐντ Αλ-Χαουί.

Με ισοπαλία ολοκληρώθηκε η 1η αγωνιστική και στον 8ο όμιλο, καθώς Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη έμειναν στο 1-1 (Αμρί 41' - Αραούχο 80'), με τον βαθμό να θεωρείται πολύτιμος για τους Σαουδάραβες του Ελληνα τεχνικού Γιώργου Δώνη. Υπενθυμίζεται ότι ούτε στο άλλο ματς του ομίλου υπήρξε νικητής, καθώς Ισπανία και Πράσινο Ακρωτήρι έμειναν στο 0-0.

    

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