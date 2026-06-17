ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΜΙΚΡΟΙ ΕΒΕ

Σήμερα βγαίνουν στους δρόμους για την προστασία του εισοδήματος κόντρα στη φοροληστεία

Με νέες δυνάμεις να μπαίνουν στον αγώνα και με δεκάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις να έχουν πάρει αποφάσεις συμμετοχής, πραγματοποιούνται σήμερα οι κινητοποιήσεις αυτοαπασχολούμενων, επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της χώρας. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους βρίσκονται η κατάργηση του τεκμαρτού φορολογικού εκτρώματος, η θέσπιση αφορολόγητου ορίου και η λήψη άμεσων μέτρων στήριξης του εισοδήματός τους.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε συνθήκες που το κόστος λειτουργίας των πολύ μικρών επιχειρήσεων παραμένει στα ύψη, ενώ η ακρίβεια στην Ενέργεια, στα καύσιμα και στις πρώτες ύλες εξανεμίζει το εισόδημα των αυτοαπασχολούμενων. Την ίδια ώρα, οι νέες ψηφιακές υποχρεώσεις προσθέτουν διαρκώς νέα βάρη και κόστη στη λειτουργία των επιχειρήσεών τους.

Στη σημερινή κινητοποίηση συμμετέχει και ο νεοσύστατος Σύλλογος Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων, που έκανε πριν από λίγες μέρες το πρώτο βήμα συγκρότησής του. «Βγαίνουμε στον δρόμο γιατί δεν ζούμε για να δουλεύουμε», τονίζει ο Ανέστης Προυσανίδης, μέλος της προσωρινής διοίκησης του Συλλόγου. Οπως σημειώνει, το ρεκόρ ανασφάλιστων δικηγόρων και συναδέλφων που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις αποδεικνύει ότι «δεν πάει άλλο», ενώ τα «τεκμαρτά της ντροπής», η ακρίβεια και οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στη Δικαιοσύνη «σφίγγουν όλο και περισσότερο τη θηλιά γύρω από τον λαιμό των μικρών αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων».

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των αυτοαπασχολούμενων υπογραμμίζουν ότι η σημερινή κινητοποίηση αποτελεί συνέχεια των αγωνιστικών πρωτοβουλιών του προηγούμενου διαστήματος και διαμηνύουν ότι ο αγώνας δεν σταματά εδώ, αλλά θα συνεχιστεί απέναντι στην πολιτική που οδηγεί χρόνο με τον χρόνο χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις σε οικονομική ασφυξία και λουκέτο.

Νέα ΚΥΑ: Και τα σχολικά κυλικεία στο στόχαστρο

Την ίδια ώρα, η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής αναδεικνύει και τα ιδιαίτερα προβλήματα επιμέρους κλάδων. Με ανακοίνωσή της για τα σχολικά κυλικεία καταγγέλλει ότι η νέα υπουργική απόφαση, που παρουσιάζεται ως μέτρο αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας, στην πραγματικότητα μεταφέρει νέες υποχρεώσεις, περιορισμούς και κόστη στους μικρούς επαγγελματίες. Οπως επισημαίνει, οι νέες εξειδικευμένες προδιαγραφές, οι πρόσθετες πιστοποιήσεις, οι καταγραφές, οι έλεγχοι και ο νέος εξοπλισμός δημιουργούν συνθήκες οικονομικής ασφυξίας και διαρκούς κινδύνου προστίμων, ενώ παράλληλα ευνοούν μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων και εταιρείες αυτόματων πωλητών.

Τα σημερινά αγωνιστικά ραντεβού

Αθήνα: 7 μ.μ., πλατεία Μοναστηρακίου και πορεία στο υπουργείο Οικονομικών.

Θεσσαλονίκη: 9 π.μ., υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.

Πάτρα: 11 π.μ., στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Ηράκλειο: 7 μ.μ., στην πλατεία Λιονταριών.

Χανιά: 11 π.μ., στην Αντιπεριφέρεια Χανίων.

Γιάννενα: 8.30 π.μ., στον ΕΦΚΑ.

Πρέβεζα: 8.30 π.μ., στη ΔΟΥ.

Στη Λάρισα, αύριο Πέμπτη, 8.30 π.μ., στη ΔΟΥ.