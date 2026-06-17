SUPER LEAGUE

Επίλογος για ΠΑΟΚ και Λουτσέσκου

Τα τυπικά απέμεναν μέχρι αργά χθες το απόγευμα προκειμένου ΠΑΟΚ και Ραζβάν Λουτσέσκου να χωρίσουν οριστικά τους δρόμους τους. Το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν επαφές μεταξύ της διοίκησης και του Ρουμάνου τεχνικού, οι οποίες οδήγησαν στην απόφαση για λύση της συνεργασίας τους, παρότι ο δεύτερος έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο. Ο Λουτσέσκου ολοκληρώνει έτσι τη δεύτερη θητεία του στον ΠΑΟΚ, που ξεκίνησε το 2021, μετά την πρώτη, τη διετία 2017 - 2019, οδηγώντας την ομάδα στην κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων (2018, 2024) και τριών Κυπέλλων (2017, 2018, 2019). Στον ΠΑΟΚ έχει ήδη ξεκινήσει η αναζήτηση νέου τεχνικού, ζήτημα που θα ξεκαθαρίσει ίσως και σήμερα.

Παναθηναϊκός: Πιάνει δουλειά ο Νίστρουπ

Στην Αθήνα βρίσκεται από τις αρχές της βδομάδας ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού Γιάκομπ Νίστρουπ, με τον 38χρονο Δανό να ετοιμάζεται να πιάσει δουλειά στο «τριφύλλι». Οι «πράσινοι» αναμένεται σήμερα Τετάρτη να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους ενόψει της νέας σεζόν, αφού οι πρόωρες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις φέτος δεν αφήνουν πολλά χρονικά περιθώρια. Με βάση το πρόγραμμα, το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις των παικτών, ενώ στα τέλη της βδομάδας η ομάδα αναχωρεί για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.