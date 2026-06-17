ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

Κατέπεσαν οι δόλιες μεθοδεύσεις, παραμένει στα χέρια των εργατών!

Δεν πέρασαν οι δόλιες μεθοδεύσεις της εργοδοσίας, της κυβέρνησης και του εκατομμυριούχου Παναγόπουλου στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας!

Το Εργατικό Κέντρο παραμένει στα χέρια των εργατών και στις σημερινές κρίσιμες συνθήκες συνεχίζει την αγωνιστική πορεία που έχει χαράξει, δίπλα στα σωματεία, στους εργαζόμενους και τις διεκδικήσεις τους.

Οι εργαζόμενοι και τα Σωματεία της Εύβοιας όρθωσαν για μία ακόμη φορά ασπίδα υπεράσπισης απέναντι στη νέα επίθεση και έστειλαν ξεκάθαρο και αποφασιστικό μήνυμα ότι το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας θα παραμείνει το πραγματικό αποκούμπι τους.

Συγκεκριμένα, χτες τα Δικαστήρια Χαλκίδας απέρριψαν το αίτημα για τον ορισμό Προσωρινής Διοίκησης που κατέθεσαν τα τσιράκια του Παναγόπουλου στην Εύβοια, συνεχίζοντας τη λυσσαλέα επίθεση και την προσπάθειά τους να δημιουργήσουν προβλήματα και να μπλοκάρουν με κάθε τρόπο τη ζωντανή λειτουργία και την αγωνιστική δράση του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας.

Υπενθυμίζεται ότι, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτούν μια πρωτόδικη απόφαση, για την οποία έχει ασκηθεί έφεση, οι εκλεγμένοι με την ΠΑΣΚΕ στο ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, Σελεβάκος και Παπανικολάου, επιχείρησαν να αρπάξουν το Εργατικό Κέντρο και να ορίσουν στη διοίκηση τους εαυτούς τους και τους αρεστούς της εργοδοσίας και του εκατομμυριούχου Παναγόπουλου. Επιδίωξαν να ακυρώσουν τη θέληση και τις μαζικές αποφάσεις των εργαζομένων και να παραδώσουν το Εργατικό Κέντρο στα χέρια της εργοδοσίας.

Ομως, η σκευωρία, η άθλια και βρώμικη επίθεση, οι συκοφαντίες και οι μεθοδεύσεις κατέρρευσαν. Το Δικαστήριο δέχτηκε τα επιχειρήματα που κατέθεσαν οι νομικοί εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, Αντώνης Τουλουμάκος, Χαρά Μαρούλη και Παναγιώτης Σαπουντζάκης, απορρίπτοντας το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής και διορισμό Προσωρινής Διοίκησης.

Υπόθεση των εργαζομένων η υπεράσπιση του Εργατικού τους Κέντρου

Μάλιστα, οι εργαζόμενοι και τα σωματεία της Εύβοιας πήραν θέση και με τη μαζική τους κινητοποίηση χτες, στηρίζοντας την εκλεγμένη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου. Ετσι, από νωρίς χτες το πρωί κατέφθαναν στο Εργατικό Κέντρο, ζητώντας να ενημερωθούν για τις εξελίξεις και τη νέα δόλια επίθεση, εκφράζοντας παράλληλα την αποφασιστικότητά τους να υπερασπιστούν το Εργατικό τους Κέντρο και την αγωνιστική πορεία που έχει χαράξει.

Και το έκαναν. Εδειξαν την ετοιμότητά τους και παρά το σύντομο χρονικό διάστημα και το εργάσιμο της ώρας, δεκάδες εργαζόμενοι και εκπρόσωποι σωματείων βρέθηκαν μαχητικά έξω από τα δικαστήρια, προκειμένου να υπερασπιστούν για μία ακόμη φορά την εκλεγμένη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου.

Το σύνθημα «Συνδικάτα εργατών - όχι των εργοδοτών» ακούστηκε δυνατά, στέλνοντας το αποφασιστικό μήνυμα ότι η επίθεση δεν θα περάσει.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι εργαζόμενοι μαζί με τα μέλη της διοίκησης πήγαν με πορεία και συνθήματα μέχρι το κτίριο του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, όπου και παρέμειναν περιμένοντας την απόφαση.

Η απόφαση του δικαστηρίου έγινε δεκτή με ενθουσιασμό και ανακούφιση από τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους των σωματείων, αλλά και διάχυτη την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να υπερασπίζονται τους αγώνες τους και την ίδια τους τη ζωή.

Με τη γνωστοποίηση της θετικής απόφασης ο Αντώνης Κούκουρας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, κάλεσε τους παρευρισκόμενους εργαζόμενους και εκπροσώπους σωματείων να συνεχίσουν να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Τόνισε ότι η απόφαση του δικαστηρίου αποτελεί μία ακόμη δικαίωση για τους εργαζόμενους της περιοχής, σημειώνοντας παράλληλα την ανάγκη να προχωρήσει με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο, μαχητικότητα και ενθουσιασμό το πλούσιο και πολύμορφο πρόγραμμα δράσης που έχει αποφασιστεί το επόμενο διάστημα και με μεγάλους σταθμούς την απεργία σε Τρόφιμα - Ποτά, οικοδόμους και Επισιτισμό - Τουρισμό στις 24 Ιούνη και το συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη.

ΕΚ Εύβοιας: Συνεχίζουμε αγωνιστικά, ενωμένοι και συσπειρωμένοι!

«Συνεχίζουμε μαχητικά, αγωνιστικά, ενωμένοι και συσπειρωμένοι στα Σωματεία μας και στο Εργατικό Κέντρο», τονίζει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, ενημερώνοντας τους εργαζόμενους της περιοχής για την απόφαση του δικαστηρίου.

«Ενημερώνουμε την εργατική τάξη, τα Συνδικάτα και όλο τον λαό της Εύβοιας ότι ακόμα μια επίθεση της εργοδοσίας και των ανθρώπων της με σκοπό να βάλουν στον "γύψο" τους αγώνες και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων έπεσε στο κενό.

Αντιμετωπίστηκε ακόμα μια πράξη της λυσσαλέας προσπάθειάς όσων είναι άφαντοι από τους αγώνες και τις αγωνίες των εργαζομένων, να επιβάλλουν νόθα Διοίκηση στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, να καταργήσουν "από το παράθυρο" τη βούληση της πλειοψηφίας των εργαζομένων που αποφασίστηκε μέσα από μαζικές, ζωντανές και δημοκρατικές διαδικασίες», σημειώνει και προσθέτει:

«Η απόρριψη του αιτήματος για διορισμό Προσωρινής Διοίκησης στο ΕΚΕ είναι μια νίκη για όλους τους εργαζόμενους, γιατί η αγωνιστική πορεία του Εργατικού Κέντρου δεν ανατράπηκε. Ωστόσο, δεν χωράει κανένας εφησυχασμός. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως η εργοδοσία της περιοχής δεν θα παραιτηθεί από την προσπάθεια να βάλει και πάλι στο χέρι της το Εργατικό Κέντρο όπως ήταν παλιότερα, γιατί θέλει να βγάλει το αγκάθι από το μάτι της. Και το αγκάθι αυτό είναι οι ίδιοι οι αγώνες που αναπτύσσουμε οι εργαζόμενοι και τα Συνδικάτα».

Στο πλαίσιο αυτό καλεί «σε αγωνιστική συσπείρωση και συμπόρευση κάθε εργαζόμενο και εργαζόμενη, κάθε Σωματείο και τίμιο συνδικαλιστή που αγωνιά για τα μεγάλα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας», τονίζοντας ότι «η αντιμετώπιση της επίθεσης της εργοδοσίας, του κράτους και των ανθρώπων που δρουν για λογαριασμό τους μέσα στο εργατικό κίνημα μπορεί να είναι αποτελεσματική, μόνο αν δυναμώσει ο δικός μας αγώνας για ΣΣΕ, για διεύρυνση των δικαιωμάτων μας, μόνο αν δυναμώσουν οργανωμένα και συλλογικά οι διεκδικήσεις μας για να ζούμε όπως μας αξίζει, κόντρα στα κέρδη και στο σύστημα των λίγων. Σε αυτόν τον αγώνα το Εργατικό Κέντρο θα συνεχίσει να συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις».

Υπογραμμίζει επίσης ότι μέσα από αυτήν τη διαδικασία οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους βγαίνουν ακόμη πιο δυνατοί και συνεχίζουν με μεγαλύτερη συσπείρωση και οργάνωση για τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας.

Αναφέρει ως επόμενο σταθμό τη μεγάλη απεργία των κλάδων Οικοδόμων, Τροφίμων - Ποτών, Τουρισμού - Επισιτισμού στις 24 Ιούνη και κορύφωση το πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης.

Ενώ τονίζει τον αγώνα που αναπτύσσουν οι ρετσινάδες για να ζουν με αξιοπρέπεια στον τόπο τους, τον αγώνα των εργαζομένων της ΦΑΜΑΡ, της Αγροζωής, του ΜΙΜΙΚΟΥ, της «Κελαϊδίτης ΕΠΕ» για υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, τις διεκδικήσεις για μέτρα Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, τη δημιουργία νέων Σωματείων, τη λειτουργία του Λαϊκού Φροντιστηρίου, το πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα των Σωματείων και του Εργατικού Κέντρου.