BASKET LEAGUE

Στα ασπρόμαυρα ο Νικ Καλάθης

Στον ΠΑΟΚ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νικ Καλάθης, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να κοινοποιεί τη σημαντική αυτή μεταγραφική κίνηση του συλλόγου σε ανάρτηση στα social media της ομάδας. Ο 37χρονος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από τις αρχές της βδομάδας και απέμεναν μόνο τα τυπικά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους «ασπρόμαυρους».

Αρης: Ανοιξε το κεφάλαιο Σπανούλης

Με την επίσημη παρουσίαση τη Δευτέρα, το κεφάλαιο Βασίλης Σπανούλης άνοιξε και επίσημα στον Αρη, με τον Ελληνα τεχνικό να αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας για τα επόμενα τρία χρόνια, σε μία από τις πλέον ηχηρές κινήσεις στην Basket League τα τελευταία χρόνια. Κατά την παρουσίασή του ο Β. Σπανούλης μίλησε για την καινούργια προοπτική στην προπονητική του καριέρα και τον στόχο της επαναφοράς του Αρη στο δρόμο των επιτυχιών.

«Αντίο» του Πίτερς στον Ολυμπιακό

Με ένα ιδιαίτερα φορτισμένο μήνυμα ο Αλεξ Πίτερς έγραψε χθες τους «τίτλους τέλους» της παρουσίας του στον Ολυμπιακό, αφού ήταν γνωστό εδώ και καιρό ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο. Ο Αμερικανός φόργουορντ συνέβαλε τα μέγιστα στην κατάκτηση της φετινής Euroleague από τους «ερυθρόλευκους», καθώς ήταν ένας από τους κορυφαίους της ομάδας στο Φάιναλ 4 στο ΟΑΚΑ.