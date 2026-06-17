Τετάρτη 17 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
SUPER LEAGUE 2
Σε θολό τοπίο η ΑΕΛ

Αντιμέτωπος με τις συνέπειες των επιχειρηματικών παιχνιδιών συμφερόντων στο οικοδόμημα του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού βρίσκεται ένας ακόμα ιστορικός σύλλογος, η ΑΕΛ. Οι εξελίξεις καθιστούν ιδιαίτερα ρευστό το μέλλον της ομάδας, που βρίσκεται κι αυτή στη μέγγενη της επιχειρηματικής δράσης στον αθλητισμό.

Τις τελευταίες μέρες ο κόσμος της ομάδας βρίσκεται σε αναβρασμό, μετά την απόφαση των διοικούντων της ΠΑΕ να αποχωρήσουν, βγάζοντας προς πώληση την ομάδα και ουσιαστικά «νίπτοντας τας χείρας τους» για την επόμενη μέρα. Την ίδια στιγμή, σε αδιέξοδο δείχνει να οδηγείται διαφαινόμενο ενδιαφέρον από άλλο επιχειρηματία, με τις οικονομικές απαιτήσεις της σημερινής διοίκησης και τα χρέη της ΠΑΕ να αποτελούν «αγκάθι» στις συζητήσεις.

Με τα νέα δεδομένα, φίλοι της ομάδας πραγματοποίησαν συλλαλητήριο για το μέλλον του συλλόγου, ενώ υπήρξαν και επεισόδια μεταξύ ατόμων και της αστυνομίας έξω από το σπίτι του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ.

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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