Τετάρτη 17 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Το σημερινό πρόγραμμα

01.00: Ιράκ - Νορβηγία (ΕΡΤ2 Σπορ)

04.00: Αργεντινή - Αλγερία (ΕΡΤ1)

07.00: Αυστρία - Ιορδανία (ΕΡΤ2 Σπορ)

20.00: Πορτογαλία - ΛΔ Κονγκό (ΕΡΤ2 Σπορ)

23.00: Αγγλία - Κροατία (ΕΡΤ2 Σπορ)

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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