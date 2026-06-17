01.00: Ιράκ - Νορβηγία (ΕΡΤ2 Σπορ)
04.00: Αργεντινή - Αλγερία (ΕΡΤ1)
07.00: Αυστρία - Ιορδανία (ΕΡΤ2 Σπορ)
20.00: Πορτογαλία - ΛΔ Κονγκό (ΕΡΤ2 Σπορ)
23.00: Αγγλία - Κροατία (ΕΡΤ2 Σπορ)
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