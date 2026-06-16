Καθημερινή αγωνιστική δράση σε Κατασκευές, Τρόφιμα - Ποτά, Τουρισμό

Με την απεργία των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ στις 17 Ιούνη συνεχίζεται αυτή τη βδομάδα το μπαράζ απεργιών σε κλάδους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, και κορυφώνεται με τις απεργίες σε τρεις από τους μεγαλύτερους κλάδους, σε κατασκευές, επισιτισμό - τουρισμό, τρόφιμα, στις 24 Ιούνη και την απεργία των εργαζομένων στις Περιφέρειας την ίδια μέρα.

Σημαντικός σταθμός κλιμάκωσης αυτών των κινητοποιήσεων και όσων ακολουθήσουν στο μεσοδιάστημα είναι το μεγάλο πανελλαδικό - παλλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, στις 5 Σεπτέμβρη, που έχουν ήδη ανακοινώσει Σωματεία και Ομοσπονδίες, με σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους», δίνοντας τη δική τους απάντηση στον εμπαιγμό του λαού, που θα κορυφώνεται εκείνες τις μέρες με τα γνωστά ψίχουλα και τα νέα μέτρα στήριξης του κεφαλαίου από την κυβέρνηση, με τη βολική αντιπολίτευση των αστικών κομμάτων και τους κάθε λογής «μαέστρους» στην ενσωμάτωση της λαϊκής δυσαρέσκειας.

Στις 17 Ιούνη απεργούν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, με τη ΔΑΣ να καλεί σε μαζική συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις, στην Αθήνα στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος και σε όλες τις πόλεις. Στο επίκεντρο της διεκδίκησης βρίσκονται οι μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων με κατάργηση της δουλειάς - λάστιχο, αυξήσεις 20% στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης κ.λπ.

Στα εργοτάξια με το απεργιακό κάλεσμα

Τα εργοτάξια «οργώνουν» τα συνδικάτα των οικοδόμων μπροστά στην απεργία, μεταφέροντας παντού το κάλεσμα μάχης για να σταματήσει η μεγάλη κλοπή των ενσήμων, για ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, μείωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και να κηρυχθεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες του κλάδου, κάτι που αρνείται να κάνει η κυβέρνηση, δίνοντας το ελεύθερο στους κατασκευαστικούς ομίλους να ξεσαλώνουν στους χώρους δουλειάς, με τα ατέλειωτα ωράρια κ.λπ.

Ταυτόχρονα η Ομοσπονδία Οικοδόμων προειδοποιεί με κλιμάκωση του αγώνα, προετοιμάζοντας τη διεκδίκηση υπογραφής νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στις αρχές της νέας χρονιάς.

Μαζί με τους οικοδόμους απεργούν μαζί τους οι ηλεκτρολόγοι και μισθωτοί τεχνικοί με αποφάσεις του Συνδικάτου Ηλεκτρολόγων Αττικής και του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών με βασικά αιτήματα που αφορούν στην υπογραφή ΣΣΕ.

Το Σωματείο Εργαζομένων στο έργο του Ελληνικού έχει πάρει απόφαση για 48ωρη απεργία στις 23 και 24 Ιούνη. Την Τρίτη 23 Ιούνη θα γίνει απεργιακή συγκέντρωση στις 9.30 π.μ. στην πύλη του «Riviera Tower» στο έργο του Ελληνικού.

Την Τετάρτη 24 Ιούνη θα γίνει απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων στις κατασκευές από όλη την Αττική, στις 11 π.μ. στην πλατεία Κάνιγγος.

Στην Πάτρα, το Συνδικάτο Οικοδόμων περιοδεύει καθημερινά σε οικοδομές και έργα. Μάλιστα, σε μία από τις περιοδείες του σε οικοδομή στη συμβολή των οδών Σμύρνης και Καποδιστρίου, πραγματοποίησε παρέμβαση για τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων στον χώρο που δεν τηρούνταν απαιτώντας την άμεση εφαρμογή τους.

Με περιοδείες σε δημοτικά κ.α. έργα, όπως και σε συμβατικές οικοδομές του Αγρινίου, συνεχίζει τη μάχη της για την επιτυχία της απεργίας στον κλάδο των κατασκευών η Ενωση Οικοδόμων Αιτωλοακαρνανίας.

Το συνδικάτο συνεχίζει τις περιοδείες του και σήμερα Τρίτη θα βρεθεί στα έργα αντλησιοταμίευσης στην Αλευράδα. Καλεί ταυτόχρονα στη σύσκεψη που διοργανώνει την Κυριακή 21 Ιούνη στις 10.30 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Αγρινίου, όπως και στην απεργιακή συγκέντρωση στις 24 Ιουνίου στις 10.30 π.μ. στον πεζόδρομο «Παπαστράτου».

Στα Τρόφιμα - Ποτά

Ηχηρή απάντηση στις εξοργιστικές αξιώσεις των βιομηχάνων του κλάδου φιλοδοξεί να δώσει η απεργία των εργαζομένων Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών στις 24 Ιούνη. Στην Αθήνα απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 11 π.μ. στα γραφεία του ΣΕΒ και θα ακολουθήσει πορεία στο υπουργείο Εργασίας στις 12 το μεσημέρι.

Αφού η εργοδοσία εδώ και 15 χρόνια αρνείται να υπογράψει ΣΣΕ και ενώ οι εργαζόμενοι του κλάδου πρόσφατα θρήνησαν τον θάνατο πέντε εργατριών, στον βωμό του εργοδοτικού κέρδους, τώρα ζητά να υπογραφεί κλαδική ΣΣΕ που όμως θα εξαιρεί ένα μεγάλο κομμάτι εργαζομένων, βαφτίζοντάς τους «ανειδίκευτο προσωπικό».

Η Ομοσπονδία διεκδικεί την υπογραφή ΣΣΕ που θα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται στα Τρόφιμα - Ποτά, και τα εξής αιτήματα: Κατώτατος κλαδικός μισθός 1.100 ευρώ, καθορισμός ειδικοτήτων και ένταξη - επίδομα ειδικότητας, όχι στην εργολαβική εργασία, επαναφορά των τριετιών της περιόδου 2012 - 2024 κ.ά.

Σε ανακοίνωσή του το Συνδικάτο Αττικής αναφέρει ότι παράλληλα με τον αγώνα για κλαδική ΣΣΕ σε πολλές επιχειρήσεις «δίνουμε τον ίδιο αγώνα για επιχειρησιακές ΣΣΕ. Ο αγώνας μας σε όλο τον κλάδο και σε κάθε επιχείρηση χωριστά είναι που πιέζει την εργοδοσία και φέρνει αποτελέσματα που τα έχουμε για οδηγό μας όπως η επιχειρησιακή ΣΣΕ στη ΔΕΛΤΑ με κατώτατο μισθό 1.050 ευρώ, κατώτατο μεροκάματο 45,50 ευρώ, επαναφορά τριετιών, επιδόματα, στην PEPSICO με δυνάμωμα του αγώνα για την επιχειρησιακή σύμβαση κ.ά.». Σε άλλες περιπτώσεις η εργοδοσία αρνείται να υπογράψει επιχειρησιακή ΣΣΕ, αλλά ανακοινώνει αυξήσεις «που σίγουρα δεν θα τις έδινε χωρίς τον αγώνα μας».

Ακόμα υπογραμμίζει ότι καθοριστικός παράγοντας για τα αποτελέσματα των αγώνων που δόθηκαν ήταν η συσπείρωση μέσα από μαζικές διαδικασίες των ίδιων των συναδέλφων, συνελεύσεις κ.τ.λ., η αλληλεγγύη που εκφράζεται σε κάθε αγώνα.

Επισιτισμός - Τουρισμός: Κινητοποίηση χτες στο «Ηλέκτρα Παλλάς» στη Θεσσαλονίκη

Για μια ακόμα μεγάλη απεργιακή μάχη, καταμεσής άλλης μιας τουριστικής σεζόν εξόντωσης, ετοιμάζονται τα σωματεία του Επισιτισμού - Τουρισμού σε όλη τη χώρα.

Με τις προετοιμασίες να εντείνονται, μαχητική ήταν κινητοποίηση που οργάνωσε χτες μπροστά στο ξενοδοχείο «Ηλέκτρα Παλλάς», στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το πρωί το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού, εκφράζοντας τη φωνή των εργαζομένων, αυτών που χτίζουν το «θαύμα του τουρισμού».

Η παρέμβαση οργανώθηκε με αφορμή την ημερίδα που πραγματοποιούνταν στο «Ηλέκτρα Παλλάς» με τίτλο «Οι επόμενες προκλήσεις για τον ελληνικό Τουρισμό. Προσέλκυση επενδύσεων και Τουρισμός στην Κεντρική Μακεδονία».

Ομιλητές, μεταξύ άλλων, ήταν η υπουργός Τουρισμού, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, επιχειρηματίες του κλάδου, εκπρόσωποι των αστικών κομμάτων κ.ά.

Συγκεντρώθηκαν να μιλήσουν για το θαύμα του τουρισμού αυτοί «που έχουν συμβάλλει στο ξεζούμισμα των εργαζομένων στον Τουρισμό. Αυτοί που έχουν επιβάλλει τα 12ωρα, τα σπαστά ωράρια, αυτοί που μας πετάνε ψίχουλα για μισθό, και δεν μας μένει τίποτα για να προγραμματίσουμε κι εμείς τις διακοπές μας», κατήγγειλαν οι εργαζόμενοι.

Ανέδειξαν ότι οι αληθινοί πρωταγωνιστές αυτού του «θαύματος» είναι όσοι λείπουν από τέτοιες φιέστες. Οι καμαριέρες, που σακατεύονται κάνοντας και 20 δωμάτια την ημέρα! Οι μάγειρες που καίγονται μέσα στις κουζίνες, ακόμα και εφτά μέρες την εβδομάδα, για έναν μισθό που δεν φτάνει να βγάλεις τον μήνα. Ολες και όλοι οι εργαζόμενοι που με τον ιδρώτα τους και το αίμα τους δημιουργούν τα ρεκόρ κερδοφορίας των μεγάλων τουριστικών ομίλων.

Ετσι χτίζεται το «θαύμα» του τουρισμού. Πάνω στα ατελείωτα ωράρια, στις απλήρωτες υπερωρίες, στη δουλειά χωρίς δικαιώματα. Πάνω σε εποχικούς εργαζόμενους που κάθε χρόνο ζουν με την ανασφάλεια της ανεργίας και της επιβίωσης τον χειμώνα.

Μαζί με τους εργαζόμενους του κλάδου, στάθηκαν και οι φοιτητικοί σύλλογοι, καθώς ολοένα και περισσότεροι φοιτητές απασχολούνται στις επιχειρήσεις την τουριστική περίοδο για να μπορέσουν να καλύψουν μέρος του κόστους σπουδών, και πολλές φορές οδηγούνται να χάνουν τις εξεταστικές του Ιούνη και του Σεπτέμβρη.

Μαχητικά με τα πανό και τα συνθήματά τους πρόβαλαν τις διεκδικήσεις τους για ΣΣΕ, αυξήσεις των μισθών, 7ωρο, 5ήμερο, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και ανακοίνωσαν κλιμάκωση του αγώνα με συμμετοχή στην απεργία στις 24 Ιούνη.

Στην Εύβοια

Τη μάχη για την οργάνωση και επιτυχία της απεργίας δίνουν τα συνδικάτα στους κλάδους Τροφίμων και Ποτών, οικοδομών και Επισιτισμού στην Εύβοια, καλώντας παράλληλα σε μαζική συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση, στις 10 π.μ., στην πλατεία Δικαστηρίων της Χαλκίδας.

Στο πλευρό των συνδικάτων βρίσκεται το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, στηρίζοντας τις διεκδικήσεις τους και παράλληλα συμβάλλοντας στη δράση τους, στην οργάνωση της απεργίας και της απεργιακής συγκέντρωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρωί της Κυριακής, το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών, μαζί με επιχειρησιακά Σωματεία του κλάδου από χώρους δουλειάς της περιοχής πραγματοποίησαν σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο. Στη σύσκεψη, οι εκπρόσωποι των σωματείων μετέφεραν πείρα από τους χώρους δουλειάς, τονίζοντας μεταξύ άλλων παραδείγματα από κατακτήσεις που κερδήθηκαν με διεκδίκηση και κινητοποιήσεις, όπως οι σημαντικές αυξήσεις στην «Κελαϊδίτης ΕΠΕ», που για ορισμένες περιπτώσεις εργαζομένων φτάνουν κοντά στο 30%, αλλά και παροχές που κατακτήθηκαν σε άλλους χώρους δουλειάς της περιοχής, όπως ο «Μιμίκος», η «Αγροζωη» και η «Avramar».

Τονίστηκε επίσης ότι οι επιχειρησιακές ΣΣΕ με αυξήσεις τους μισθούς και άλλα δικαιώματα, που υπογράφηκαν μετά την πίεση που άσκησε ο αγώνας των εργαζομένων και των σωματείων τους στη ΔΕΛΤΑ, την «Αθηναϊκή Ζυθοποιία», την Coca-Cola και αλλού, αποτελούν οδηγό για την κλιμάκωση του αγώνα και της διεκδίκησης και για τους εργαζόμενους και τα σωματεία του κλάδου στην Εύβοια.