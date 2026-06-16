Το κέρδος μάς σακατεύει, μονόδρομος η απεργία

Η συζήτηση που άνοιγε εδώ και μέρες στα εργοτάξια και στα γιαπιά δεν είναι αν θα κάνουν οι οικοδόμοι απεργία, αλλά πότε θα κάνουν απεργία. Αυτό επιβεβαιώνει ότι η απόφαση της Ομοσπονδίας Οικοδόμων για πανελλαδική 24ωρη κλαδική απεργία, στις 24 Ιούνη, είναι μονόδρομος για τους οικοδόμους και για όλους τους εργαζόμενους στις ατασκευές, διεκδικώντας απαντήσεις σε όλα αυτά που βιώνουν καθημερινά στους χώρους δουλειάς.

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Ενα πολύ σοβαρό ζήτημα που απασχολεί έντονα τους συναδέλφους είναι αυτό της προστασίας της υγείας στους χώρους δουλειάς, που έχουν μετατραπεί σε χώρους θανάτου. Στην κατασκευή του Παιδιατρικού Νοσοκομείου στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης, πριν λίγες μέρες, ένας συνάδελφος έπεσε από μεγάλο ύψος και κινδύνευσε, γιατί δεν υπήρχαν μέτρα προστασίας. Αλλος ένας λίγο πριν το σχόλασμα τραυματίστηκε στο πόδι, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εργαστεί για μέρες και να στερούνται το μεροκάματο αυτός και η οικογένειά του. Αλλοι δύο συνάδελφοι, κάτω από την πίεση, τη σωματική εξάντληση λόγω της εντατικοποίησης της δουλειάς 6 μέρες την εβδομάδα και των υπερωριών, δεν ξύπνησαν ποτέ. Στα Γιαννιτσά, δύο συνάδελφοι κινδύνευσαν μετά από πτώση σκαλωσιάς σε μεγάλο ύψος, μέσα σε υπό κατασκευή δεξαμενή βιολογικού καθαρισμού γνωστής βιομηχανίας. Στο έργο κατασκευής των μεταλλείων στη Χαλκιδική, ένας συνάδελφος κόντεψε να χάσει τη ζωή του μετά από πτώση βράχων, που τον καταπλάκωσαν, με αποτέλεσμα την πολυήμερη παραμονή του σε ΜΕΘ. Στο ίδιο έργο, συνάδελφος πέθανε από ανακοπή καρδιάς την ώρα που δούλευε.

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Αυτή είναι η βάρβαρη πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι του κλάδου, στο όνομα της ανάπτυξης με επίκεντρο τα κέρδη των λίγων. Από τη μια πολυδιαφημισμένα έργα, μεγάλες επενδύσεις και κερδοφορία, και από την άλλη σκοτωμένοι και σακατεμένοι εργάτες, δουλειά ήλιο με ήλιο, χωρίς μέτρα υγείας και ασφάλειας, με τα ελάχιστα μεροκάματα και ασφάλιση.

Καθημερινά δεκάδες εργαζόμενοι σακατεύονται λόγω της έλλειψης μέτρων προστασίας, αφού η εργοδοσία, οι εργολάβοι και οι κατασκευαστικές εταιρείες τα θεωρούν «κόστος» που βάζει φρένο στα κέρδη και στα συμφέροντά τους, στους στόχους και στα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των έργων τους. Ετσι προχωράει σήμερα η «υγιής επιχειρηματικότητα», που όλες οι κυβερνήσεις και η ΕΕ τής έχουν «στρώσει το χαλί», ψηφίζοντας και εφαρμόζοντας νόμους που καταργούν το 8ωρο και επιβάλλουν τις υπερωρίες, τη δουλειά Σάββατα και Κυριακές χωρίς λεπτό ανάπαυλας. Αυτή είναι η κανονικότητα που θέλουν να επιβάλουν στον κλάδο των Κατασκευών, την ώρα που αδυνατίζουν και απαξιώνουν τον ρόλο και το έργο του Σώματος επιθεωρητών Εργασίας και του ΕΦΚΑ, και αρνούνται να κηρύξουν την κλαδική Σύμβαση που υπέγραψε η Ομοσπονδία με εργοδοτικές ενώσεις - μέσα από απεργίες και κινητοποιήσεις - υποχρεωτική για όλο τον κλάδο.

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Αυτήν την κατάσταση δεν είναι διατεθειμένοι οι οικοδόμοι να την αποδεχτούν. Είναι ξεκάθαρο πως για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι, πρέπει να χάσουν η εργοδοσία και το κεφάλαιο στον κλάδο. Γι' αυτό οι οικοδόμοι και οι εργαζόμενοι στα συναφή επαγγέλματα οργανώνουμε και κλιμακώνουμε τον αγώνα μας ενάντια στην επίθεση στα δικαιώματά μας, την οποία κλιμακώνουν κυβέρνηση και εργοδοσία. Απαντάμε μέσα από τη συσπείρωση και συμμετοχή στα συνδικάτα μας και την ομοσπονδία. Με τον αγώνα μας και τη μαζική συμμετοχή στην απεργία μας, διεκδικούμε μέτρα για την προστασία της υγείας και της ζωής μας. Ζητάμε να σταματήσει τώρα η κλοπή των ενσήμων των οικοδόμων, να κηρυχθεί τώρα υποχρεωτική η κλαδική Σύμβαση για όλο τον κλάδο.

Με αυτά τα αιτήματα, στελέχη του Συνδικάτου Οικοδόμων της Θεσσαλονίκης και της Ομοσπονδίας ρίχνονται καθημερινά στη μάχη για την επιτυχία της απεργίας, πραγματοποιούν περιοδείες, εξορμήσεις, συνελεύσεις και συσκέψεις στα εργοτάξια, στα γιαπιά και σε άλλους χώρους του κλάδου. Η πανελλαδική πανοικοδομική απεργία στις 24 Ιούνη μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για τους εργαζόμενους στις Κατασκευές και στα συναφή επαγγέλματα.

Ολοι στη μάχη για την επιτυχία της απεργίας μας!

Θανάσης ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ

Μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας και μέλος του Συνδικάτου Οικοδόμων Θεσσαλονίκης