ΣΚΟΠΙΑ.- Η αστυνομία της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό δράστη, που πυρπόλησε χτες σταθμευμένο όχημα με βουλγαρικές πινακίδες που ανήκε στο διπλωματικό σώμα της βουλγαρικής πρεσβείας και βρέθηκε κοντά σε αυτή. Η κυβέρνηση της χώρας καταδίκασε το γεγονός, ενώ η κυβέρνηση της Βουλγαρίας κατήγγειλε ότι οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας δεν παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, αφού είχαν προηγηθεί και άλλα περιστατικά. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν τεταμένες τα τελευταία χρόνια, με αφορμή και το βέτο που άσκησε η Σόφια στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων των Σκοπίων με την ΕΕ, ζητώντας την αναγνώριση βουλγαρικής μειονότητας στη χώρα.

ΜΑΔΡΙΤΗ.- Ο Σοσιαλδημοκράτης πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας Θαπατέρο, ήδη κατηγορούμενος για αθέμιτη άσκηση επιρροής, βρίσκεται αντιμέτωπος με νέες κατηγορίες, αυτή τη φορά για φερόμενη φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο, μετά την ανακάλυψη κοσμημάτων στο γραφείο του κατά τη διάρκεια έρευνας, ανακοίνωσαν οι ισπανικές αρχές. Κατηγορείται ότι δεν προσκόμισε «δικαιολογητικά καταβολής δασμών, ειδικών φόρων ή φόρων που αφορούν την εισαγωγή» κοσμημάτων, η συνολική αξία των οποίων ξεπερνά τα 1,3 εκατ. ευρώ.

ΚΙΝΣΑΣΑ.- Την ανησυχία τους για «επικίνδυνα κενά» στην υγειονομική αντίδραση έναντι της επιδημίας του αιμορραγικού ιού Εμπολα, που συνεχίζει να εξαπλώνεται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εξέφρασαν χτες οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF). Η Κέιτ Γουάιτ, συντονίστρια ιατρικών εκτάκτων καταστάσεων των MSF στη ΛΔ Κονγκό, τόνισε πως έναν μήνα μετά την επιβεβαίωση επιδημίας «κανείς δεν γνωρίζει το πραγματικό μέγεθός της στη ΛΔ Κονγκό, ούτε ποιες είναι ακριβώς οι περιοχές στις οποίες κυκλοφορεί ο ιός».

ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ.- Εξι άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο ντε Τζανέιρο. Μετά τη σύγκρουσή τα ελικόπτερα έπεσαν σε χώρο στάθμευσης μιας αντιπροσωπείας ηλεκτρικών οχημάτων, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται, ωστόσο έγινε γνωστό ότι τα θύματα είναι ο πιλότος και οι τέσσερις επιβαίνοντες στο ένα ελικόπτερο και ο πιλότος του άλλου ελικοπτέρου.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Η (για άγνωστους λόγους) συντριβή αεροσκάφους «Pacific Aerospace P750» προκάλεσε χτες τον θάνατο του πιλότου και 11 αλεξιπτωτιστών κοντά στο αεροδρόμιο Μπάτλερ Μεμόριαλ του Μιζούρι στις ΗΠΑ.