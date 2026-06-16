ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΗΠΑ - ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ

Εκτεταμένη «αποτροπή» με αξιοποίηση και «πυρηνικών δυνατοτήτων»

Ενώ πυρηνοκίνητα υποβρύχια θα επιχειρούν πλέον από βάση στην Αυστραλία, στο πλαίσιο της AUKUS

Με φόντο την κλιμάκωση των πολεμικών προετοιμασιών διεθνώς, συνεδρίασε για έκτη φορά από τη συγκρότησή της η(NCG), στη Σεούλ, επαναλαμβάνοντας στην τελική ανακοίνωση ως «κοινό στόχο να αποπυρηνικοποιήσουν τη Βόρεια Κορέα», αλλά προσπερνώντας ασφαλώς ως κάτι ...φυσικό και αναγκαίο τη διαρκή αναβάθμιση του πυρηνικού οπλοστασίου ΗΠΑ κ.λπ.

Μεταξύ άλλων, οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν «τη δέσμευσή τους να παράσχουν εκτεταμένη αποτροπή στη Νότια Κορέα, χρησιμοποιώντας όλο το φάσμα των δυνατοτήτων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών», διαλύοντας αυταπάτες περί ειρηνοποιού δύναμης τις οποίες καλλιεργούν η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί της.

Θυμίζουμε άλλωστε ότι και το νέο, αναθεωρημένο Πυρηνικό Δόγμα των ΗΠΑ ξεκαθαρίζει πως «θα εξέταζαν τη χρήση» πυρηνικών όπλων «σε εξαιρετικές περιστάσεις, για την υπεράσπιση των ζωτικών συμφερόντων των ΗΠΑ ή των συμμάχων και εταίρων τους».

Σημειωτέον, στην ανακοίνωση για τη νέα συνεδρίαση της NCG οι δύο πλευρές συνδέουν τη συνεχή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της «για την ενίσχυση της συμμαχίας ΗΠΑ - Κορέας και την επέκταση της αποτροπής» όχι μόνο με τις ενέργειες της Βόρειας Κορέας, αλλά και με το «μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφάλειας»...

Επιπλέον καθορίστηκαν άξονες εργασίας της NCG, «συμπεριλαμβανομένων της ασφάλειας και της ανταλλαγής πληροφοριών, των διαδικασιών διαβούλευσης κατά τη διάρκεια πυρηνικής κρίσης, της συμβατικής - πυρηνικής ολοκλήρωσης ΗΠΑ - Νότιας Κορέας (CNI), των ασκήσεων και της εκπαίδευσης, των στρατηγικών μηνυμάτων και της μείωσης του κινδύνου», ενώ συζητήθηκαν και «διάφοροι τρόποι (...) για να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η στάση πυρηνικής αποτροπής και ετοιμότητας της Συμμαχίας».

Την αντίδραση της Βόρειας Κορέας εξέφρασε εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, λέγοντας ότι «η άνευ νοήματος ρητορική των ΗΠΑ και των υποτελών δυνάμεών τους κατά της Βόρειας Κορέας και η συνεργασία τους στη δημιουργία πυρηνικής απειλής εναντίον της δεν μπορούν ποτέ να επηρεάσουν τη μη αναστρέψιμη θέση της Βόρειας Κορέας ως κράτους με πυρηνικά όπλα».

Χαρακτηριστική της σημασίας που δίνουν οι ΗΠΑ στην εξάπλωση της στρατιωτικής τους παρουσίας σε Ασία - Ειρηνικό είναι και η ανάπτυξη αμερικανικών πυρηνοκίνητων υποβρυχίων στην Αυστραλία.

Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αμυνας της Αυστραλίας, πυρηνοκίνητα υποβρύχια των ΗΠΑ, που θα τα διοικούν οι αμερικανικές Ενοπλες Δυνάμεις δηλαδή, πρόκειται να μεταβούν στη βάση Στίρλινγκ, κοντά στην πόλη Περθ της Πολιτείας της Δυτικής Αυστραλίας. Πρόκειται για εξέλιξη στο πλαίσιο της συμφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας AUKUS (ΗΠΑ, Αυστραλία, Βρετανία). Συγκεκριμένα, 4 υποβρύχια από την ερχόμενη χρονιά θα επιχειρούν διαδοχικά από τη βάση αυτή.

Τέλη Μάη οι τρεις πλευρές ανακοίνωσαν τη συγκρότηση «νέας δραστηριότητας ναυτικής υποστήριξης» στο Περθ, ώστε οι εκσυγχρονισμένες στρατιωτικές υποδομές να μπορούν να υποστηρίξουν «την εκ περιτροπής παρουσία υποβρυχίων των ΗΠΑ και της Βρετανίας στη βάση HMAS Stirling στη Δυτική Αυστραλία».

Οπως είχε δηλώσει τότε ο Αμερικανός αντιναύαρχος Σκοτ Γκρέι, «η ίδρυση της NSA Stirling με τους εταίρους μας στην AUKUS καταδεικνύει την αποστολή μας να υποστηρίξουμε τον στόλο μας, τον κάθε πολεμιστή μας και την οικογένειά του», με στόχο την ενίσχυση της «ετοιμότητας της εκ περιτροπής υποβρύχιας δύναμης».