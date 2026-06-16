ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Πιέσεις για δουλειά «ήλιο με ήλιο» από την εργοδοσία ως «αντίποινα» στην απεργία

RIZOSPASTIS

«

Να επιβεβαιωθεί προς όλους τους υπεργολάβους ότι θα εργαστούμε επιπλέον ώρες τη Δευτέρα και το υπόλοιπο της εβδομάδας, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια παραγωγής λόγω των δύο ημερών απεργίας»: Τα λόγια αυτά ανήκουν, όπως αναδεικνύει το Σωματείο στο εργοτάξιο του Ελληνικού, στην εργοδοσία ΒΒΙ, στον ουρανοξύστη «Riviera Tower». Τέτοιο «φιρμάνι» στέλνει στους εργολάβους, για να ξεζουμίσουν κι άλλο τους εργαζόμενους, αυξάνοντας κι άλλο τις ώρες εργασίας, προκειμένου να καλυφθεί η «χασούρα» που θα προκαλέσει η 48ωρη απεργία των εργαζομένων στο έργο, στις 23 και 24 Ιούνη.

Το Σωματείο καταγγέλλει ότι οι κατασκευαστικοί όμιλοι με τις πλάτες της «Lamda» πιέζουν για ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της εντατικοποίησης, ακόμη και για 7ήμερη συνεχόμενη εργασία, μπροστά στην 48ωρη απεργία και τονίζει πως η απεργία γίνεται ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για τις συνθήκες που επικρατούν στο έργο, την εντατικοποίηση, τα 13ωρα κ.λπ.

Σημειώνεται άλλωστε ότι αυτό το αίσχος δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες που έρχονται από εργαζόμενους, «το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες εταιρείες στο έργο, όπου ο μοναδικός καημός της εργοδοσίας είναι πώς θα αναπληρώσουν τη χαμένη παραγωγή από την 48ωρη απεργία, αυξάνοντας την πίεση προς τους εργαζόμενους, την εντατικοποίηση και τις ώρες εργασίας».

Με βάση τα παραπάνω το Σωματείο προειδοποιεί: «Θα είναι υπόλογοι για τα επόμενα εργοδοτικά εγκλήματα, αποτέλεσμα ακριβώς αυτής της πολιτικής που εκθέτει τους εργαζόμενους σε κίνδυνο. Είναι υποψήφιοι δολοφόνοι εργατών». Και καλεί την Επιθεώρηση Εργασίας να κάνει ουσιαστικούς ελέγχους για αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία, Σάββατα, Κυριακές, τις ατελείωτες ώρες των υπερωριών.

Στην ειρήνη τους ισοπεδώνουν μισθούς, στον πόλεμό τους απειλούν τη ζωή μας

Σχολιάζοντας μάλιστα τη στάση της εργοδοσίας, επισημαίνει πως αποδεικνύει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο ότι υπάρχουν δυο κόσμοι σε ανειρήνευτη σύγκρουση.

Ο κόσμος των κατασκευαστικών ομίλων, μεγάλων μελετητικών και τεχνικών εταιρειών, που στην «ειρήνη» τους ισοπέδωσαν μισθούς, εισοδήματα και δικαιώματα, ενώ στον πόλεμό τους απειλούν την ίδια τη ζωή μας για τα κέρδη τους. Ετσι, το 2025 τα κέρδη των 4 μεγάλων ομίλων στις Κατασκευές χτύπησαν ρεκόρ: ΤΕΡΝΑ, 631,4 εκατ. ευρώ (+56,3%), AKTOR. 207 εκατ. ευρώ (+137%), ΑVAX, 120,8 εκατ. ευρώ (+14,7%), METKA:100 εκατ. ευρώ (+100%), ενώ το ανεκτέλεστό τους παραμένει στα 17 δισ. ευρώ.

Και από την άλλη «ο κόσμος μας. Ζούμε μια πανάκριβη ζωή με τον μισθό να εξανεμίζεται στα μισά του μήνα, μετράμε καθημερινά απώλειες, την έλλειψη ελεύθερου χρόνου με 10ωρα - 13ωρα καθημερινά, δουλειά τα Σαββατοκύριακα, την εργασία σε βάρδιες χωρίς καταβολή υπερωριακής απασχόλησης για τους εργαζόμενους με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών.

Το "νήμα" του κέρδους ενώνει την ειρήνη και τον πόλεμο των επιχειρηματικών ομίλων, του κράτους, των κυβερνήσεων και των κομμάτων τους. Αυτό είναι η αιτία» για τις απώλειες στους μισθούς, τα 13ωρα, τα διαλυμένα νοσοκομεία, την πανάκριβη ενέργεια, τα Τέμπη, τη Μάνδρα, το Μάτι, τη «Βιολάντα» κ.ά.

Σε αυτές τις συνθήκες η αδίστακτη εργοδοσία του κλάδου είναι πρωταθλήτρια στα εργοδοτικά εγκλήματα - «ατυχήματα». Απ' την αρχή του χρόνου 12 οικοδόμοι πανελλαδικά πλήρωσαν με τη ζωή τους τα κερδοφόρα «χρονοδιαγράμματα» των έργων.

Την εργοδοτική αδιαλλαξία, υπογραμμίζει το Σωματείο, θα σπάσει «μόνο ο μαζικός απεργιακός μας αγώνας, για να δικαιωθούν τα αιτήματά μας και για την υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης στο έργο του Ελληνικού».

Αρνείται ο ΕΦΚΑ να καταγράψει εργατικό «ατύχημα»

Στο μεταξύ, τις «πλάτες» που κάνουν κρατικές υπηρεσίες στην εργοδοσία για να ξεσαλώνει επιβεβαιώνει η μη δήλωση στον ΕΦΚΑ εργατικού «ατυχήματος» που σημειώθηκε στις 11 Δεκέμβρη στο συγκεκριμένο έργο.

Εξαιτίας αυτού του ατυχήματος, ο εργαζόμενος έμεινε παράλυτος, και ενώ ο κύριος εργολάβος του έργου, η «Lamda Development», είχε ευθύνη να δηλώσει το εργατικό «ατύχημα» στον ΕΦΚΑ, κάτι τέτοιο δεν έγινε. Οπως αναφέρει μάλιστα το Σωματείο, παρά την επικοινωνία και το αίτημα να λυθεί άμεσα το ζήτημα, εδώ και 10 μέρες οι εργαζόμενοι και η οικογένεια του τραυματία περιμένουν «να το λύσουν το πρόβλημα κάποιοι δικηγόροι», οι οποίοι παραμένουν άφαντοι. Την ίδια ώρα, οι μόνοι δικηγόροι που έρχονται σε επικοινωνία με την δικηγόρο της οικογένειας είναι αυτοί που ζητούν να μη γίνουν τα ποινικά δικαστήρια.

Από την πλευρά του εργαζόμενου γίνεται ακόμα και σήμερα προσπάθεια να δηλωθεί το «ατύχημα» στον ΕΦΚΑ Γλυφάδας, όμως, όπως καταγγέλλει το Σωματείο, ούτε εκεί γίνονται δεκτά τα σχετικά έγγραφα. Ολα αυτά ενώ έχει προηγηθεί αυτοψία από την Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία διαπίστωσε το εργατικό «ατύχημα», με τον τραυματία να ταλαιπωρείται ακόμα στα νοσοκομεία και να καλείται ουσιαστικά ο ίδιος να δηλώσει το «ατύχημα».

Η μη δήλωση του εργατικού «ατυχήματος» δημιουργεί σοβαρά προβλήματα επιβίωσης για τον εργαζόμενο, καθώς δεν μπορεί να πάρει τα επιδόματα και τη σύνταξη που δικαιούται. Το Σωματείο υπογραμμίζει ότι τα κενά και τα προβλήματα αυτά βαραίνουν την κυβέρνηση, που «εκσυγχρονίζει» το κράτος μόνο προς όφελος των επιχειρηματιών.

«Καλούμε την εταιρεία να σοβαρευτεί, να ασχοληθεί με τα προβλήματα των εργαζομένων και τις υποχρεώσεις που έχει απέναντί τους. Να λύσει άμεσα το πρόβλημα που η ίδια έχει δημιουργήσει», τονίζει το Σωματείο, καλώντας σε αποφασιστική απάντηση στη 48ωρη απεργία 23 και 24 Ιούνη.