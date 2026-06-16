Τρίτη 16 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 6
ΦΛΟΓΕΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ
ΙΣΡΑΗΛ
Διακηρύσσει ότι δεν φεύγει από Λίβανο, Γάζα και Συρία...
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Ο ισραηλινός στρατός και η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου παραμένουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη στυγνή κατοχή και καταστροφή λιβανέζικου εδάφους, παρά την επικείμενη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν. Αφήνουν δε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσουν με κάθε αφορμή τις προσπάθειες για σαμποτάρισμα της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν, όπως έκαναν την Κυριακή, βομβαρδίζοντας νότια συνοικία της Βηρυτού με αποτέλεσμα τρεις νεκρούς, σε μια επίδειξη ισχύος και «ανυπακοής» προς την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η νέα αεροπορική επιδρομή που πραγματοποίησε ισραηλινό drone στο Κφαρ Τεμπνίτ του νότιου Λιβάνου το απόγευμα της Δευτέρας, με στόχο κινούμενο ΙΧ. Η επίθεση προκάλεσε τον θάνατο του οδηγού του οχήματος...

Δεν φεύγουμε από πουθενά...

Από νωρίς χτες ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ισραελ Κατς δεν άφησε κανένα περιθώριο «παρεξήγησης», ξεκαθαρίζοντας πως ο στρατός του Ισραήλ δεν αποχωρεί από πουθενά: Ούτε από τη Γάζα, ούτε από τη Συρία, ούτε από τον Λίβανο. Το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τα εδάφη που ελέγχει στον Λίβανο, «και αν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ λόγω των γεγονότων στον Λίβανο, το Ισραήλ θα ανταποδώσει», ανέφερε χτες σε γραπτή δήλωσή του, τονίζοντας ότι ο ίδιος και ο Νετανιάχου ακολουθούν μια «σαφή πολιτική, κατά την οποία οι ισραηλινές Ενοπλες Δυνάμεις θα παραμείνουν στις ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Συρία και Γάζα».

Στο εσωτερικό του Ισραήλ, η κυβέρνηση Νετανιάχου δέχεται κριτική για αποτυχία στους στόχους της σε σχέση με την επικείμενη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν. Ο πρώην υπουργός και ηγέτης του κόμματος «Yisrael Beitenu», Αβιγκντορ Λίμπερμαν, τον κατηγόρησε έμμεσα για «προδοσία», ενώ ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος «Γες Ατίντ», Γιαΐρ Λαπίντ, εκτίμησε ότι ο Νετανιάχου «έχασε τον πόλεμο» και ότι «κατέρρευσε τη στιγμή της αλήθειας».

Η συμφωνία προκαλεί ένταση και στις σχέσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ με τον Νετανιάχου.

Μιλώντας στο «Axios» την Κυριακή, μετά την ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό, ο Τραμπ δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του έναντι του Ισραηλινού πρωθυπουργού, καθώς είπε ότι η συμφωνία καθυστέρησε λόγω των ισραηλινών επιθέσεων στη Βηρυτό. «Τα έκανε όλα άνω κάτω. Καθυστέρησε την υπογραφή κατά λίγες ώρες. Υποτίθεται ότι θα γινόταν τώρα. Τώρα έχει προγραμματιστεί να γίνει σε λίγες ώρες», δήλωσε ο Τραμπ στο «Axios». Αναφερόμενος στον Νετανιάχου, δήλωσε: «Εγινα έξαλλος. Δεν έχει καμία γαμ... ικανότητα κρίσης. Του το είπα».

    
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