ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Επικείμενη εύθραυστη συμφωνία που προετοιμάζει την επόμενη σύγκρουση

Ανακοινώθηκε ότι θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενεύη, με κεντρικά ζητήματα τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών

Ρευστή παραμένει η κατάσταση στην εύφλεκτη περιοχή του Περσικού Κόλπου, παρά τις «τυμπανοκρουσίες» στην Ουάσιγκτον και στο Ισλαμαμπάντ για επικείμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή 19 Ιούνη στη Γενεύη της Ελβετίας. Ολα δείχνουν ότι ο όποιος συμβιβασμός, αν υπάρξει, θα είναι προσωρινός, προετοιμάζοντας την επόμενη φάση της έτσι κι αλλιώς δεδομένης όξυνσης των ανταγωνισμών.

Αλλωστε οι ίδιοι οι όροι της όποιας συμφωνίας, η ερμηνεία τους και η μετάθεση μιας σειράς ανοιχτών ζητημάτων για τις επόμενες φάσεις των διαπραγματεύσεων προϊδεάζουν για ένταση των αντιπαραθέσεων, όπως έχει συμβεί και με άλλες συμφωνίες.

Ηδη, παρά τις αναφορές ότι στη συμφωνία συμπεριλαμβάνεται ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, και σ' αυτό του Λιβάνου, η ισραηλινή κυβέρνηση διαμηνύει πως θα συνεχίσει την κατοχή εδαφών του Λιβάνου αλλά και την τωρινή κατάσταση στη Γάζα.

Σύμφωνα με τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ, η συμφωνία προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα των συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Χτες το απόγευμα Αμερικανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι ο Πρόεδρος Ντ. Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς και ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ υπέγραψαν ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης.

Το μνημόνιο σε ιρανικά ΜΜΕ

Το ιρανικό πρακτορείο «Mehr», επικαλούμενο καλά ενημερωμένες πηγές, κάνει λόγο για 14 βασικά σημεία, μεταξύ των οποίων είναι ο μόνιμος και πλήρης τερματισμός των συγκρούσεων «σε όλα τα μέτωπα», συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, η άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ και η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ βάσει ιρανικών «ρυθμίσεων» εντός 30 ημερών. Γίνεται αναφορά στη ρητή δέσμευση των ΗΠΑ για «μη παρέμβαση» στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν και σεβασμό στα ιρανικά κυριαρχικά δικαιώματα, ενώ φέρεται επίσης να συμφωνούν ότι θα αποσύρουν ένοπλες δυνάμεις που ανέπτυξαν γύρω από το Ιράν.

Προβλέπεται αναστολή των κυρώσεων στην πώληση πετρελαίου, πετροχημικών προϊόντων και παραγώγων και πλήρης πρόσβαση του Ιράν στους οικονομικούς του πόρους, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα παρουσιάσουν σχέδια ανασυγκρότησης του Ιράν ύψους 300 δισ. δολαρίων (σε μια πιθανώς εύσχημη διατύπωση αμερικανικών πολεμικών αποζημιώσεων).

Γίνεται αναφορά στην επιβεβαίωση της δέσμευσης του Ιράν να μη φτιάξει πυρηνικά όπλα, βάσει της Συνθήκης Μη Διάδοσης Πυρηνικών Οπλων (ΝΡΤ), και στην έναρξη 60ήμερων διαπραγματεύσεων για επίτευξη «τελικής συμφωνίας» σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, με πλήρη άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Στη διάρκεια των 60 ημερών οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να μην επιβάλουν άλλες κυρώσεις και να μην αυξήσουν τα στρατεύματά τους στην περιοχή.

Φέρεται επίσης να προβλέπεται «ξεπάγωμα» 24 δισ. δολαρίων από δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια στο εξωτερικό εντός των 60 ημερών διαπραγμάτευσης, καθώς και σχηματισμός εποπτικού μηχανισμού για την εφαρμογή της συμφωνίας. Η τελική συμφωνία αναφέρεται ότι θα εγκριθεί με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Οι πληροφορίες του ιρανικού πρακτορείου αναφέρουν επίσης ότι οι «τελικές διαπραγματεύσεις» δεν θα ξεκινήσουν πριν την αποδέσμευση του μισού των δεσμευμένων κεφαλαίων του Ιράν, την αναστολή των κυρώσεων του Ιράν για το πετρέλαιο και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, και η τελική συμφωνία θα καλύπτει μόνο την τύχη του εμπλουτισμένου υλικού και του εμπλουτισμού, την άρση των κυρώσεων και το σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης του Ιράν.

Επιπροσθέτως, πληροφορίες ενός άλλου ιρανικού πρακτορείου, του «Fars», αναφέρουν ότι το μνημόνιο θα έχει και όρο για την επιβολή εξόδων (όχι τελών με την τεχνική έννοια του όρου) ασφαλούς διέλευσης των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, ως αντίτιμο αφενός για τις «ποικίλες υπηρεσίες» που θα προσφέρουν οι ιρανικές αρχές και εκείνες του γειτονικού Ομάν, αφετέρου για υπηρεσίες προστασίας του περιβάλλοντος της περιοχής.

«Στις τελευταίες στιγμές των διαπραγματεύσεων, το κείμενο του μνημονίου συναντίληψης τροποποιήθηκε ώστε να τονίζει σαφώς και ρητά το ζήτημα της ιρανο-ομανικής κυριαρχίας επί των Στενών του Ορμούζ», αναφέρει χαρακτηριστικά το «Fars».

Εφόσον επιβεβαιωθούν και επίσημα οι παραπάνω όροι ως μέρος του μνημονίου αντίληψης ΗΠΑ - Ιράν, είναι σαφές ότι η «πλάστιγγά» του γέρνει προς τη μεριά του Ιράν, παρά τα τεράστια οικονομικά και άλλα πλήγματα που δέχτηκε στην οικονομία και στις υποδομές του από αυτούς που του επιτέθηκαν, δηλαδή τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τους συμμάχους τους, ενώ δεν επιτεύχθηκε κανένας από τους αρχικούς στόχους - προσχήματα της επίθεσης.

«Παιανίζει» το άνοιγμα των Στενών ο Τραμπ

Ο Τραμπ, πάντως, από την Κυριακή έσπευσε να πανηγυρίσει προσπαθώντας να δείξει ότι έχει το «πάνω χέρι» στις διαπραγματεύσεις και στις περαιτέρω εξελίξεις. Υπό αυτό το σκεπτικό, ανάρτησε μεταξύ άλλων στο «Truth Social» τα εξής: «Η Συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί. Συγχαρητήρια σε όλους! Πλοία του Κόσμου, ξεκινήστε τις μηχανές σας. Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει! Εξουσιοδοτώ πλήρως το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ χωρίς χρέωση, και ταυτόχρονα εξουσιοδοτώ την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Τη Δευτέρα ο Τραμπ έκανε νέα ανάρτηση στο «Truth Social», προσπαθώντας να δημιουργήσει αίσθηση αισιοδοξίας για την επαναλειτουργία των Στενών και την εκ νέου τροφοδότηση των αγορών με πετρέλαιο και άλλα αγαθά: «Πλοία, πολλά φορτωμένα με πετρέλαιο, αρχίζουν να βγαίνουν από τα Στενά του Ορμούζ. Πηγαίνουν κατά μήκος της Νότιας "Οδού", η οποία είναι απολύτως ασφαλής, προστατευμένη και άθικτη».

Στο μεταξύ, τα ναυτιλιακά μονοπώλια παραμένουν σε κατάσταση επιφυλακής και επαγρύπνησης, παρά τα νέα περί συμφωνίας. Ο ναυτιλιακός κολοσσός «Maersk» χαιρέτισε χτες τη συμφωνία που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ και το Ιράν, προειδοποιώντας όμως ότι «είναι πολύ νωρίς για να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της συμφωνίας» και ότι ακόμα δεν έχουν υπάρξει αλλαγές στις δραστηριότητες της εταιρείας στη Μέση Ανατολή.

Επιφυλακτικοί οι Ιρανοί αξιωματούχοι

Στη δε Τεχεράνη το κλίμα ήταν σαφώς πιο συγκρατημένο και επιφυλακτικό.

Το πρωί της Δευτέρας ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ενημέρωσε για το περιεχόμενο του επικείμενου μνημονίου τούς πρέσβεις Κίνας και Ρωσίας και τους ομολόγους του σε Αίγυπτο, Τουρκία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και Ιαπωνία.

Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαήλ Μπαγκαεΐ, τόνισε σε συνέντευξη Τύπου πως η συμφωνία δεν θα είναι βιώσιμη χωρίς την εξασφάλιση του Λιβάνου και τον τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων. Εξήγησε ότι αυτό αποτελεί «έναν από τους πυλώνες» της συμφωνίας με τις ΗΠΑ, και στη συνέχεια επεσήμανε πως οι ΗΠΑ έχουν «πολύ μακρύ δρόμο» στην προσπάθεια για αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του Ιράν απέναντί τους, θυμίζοντας ότι οι Ιρανοί έχουν κακά προηγούμενα με τις ΗΠΑ ήδη από το 1953 (όταν υποστήριξαν πραξικόπημα σε βάρος του δημοκρατικά εκλεγμένου πρωθυπουργού Μοχάμεντ Μοσαντέγκ, το οποίο οργανώθηκε από τη CIA σε συνεργασία με τη βρετανική MI6, με την έγκριση της αμερικανικής κυβέρνησης και στόχο την προστασία «δυτικών» μονοπωλιακών - πετρελαϊκών και άλλων - συμφερόντων).

Ακολούθως ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ είπε ότι παρά τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, η ιρανική κυβέρνηση «δεν ξεχνά τα εγκλήματα πολέμου» που έγιναν στη διάρκειά του σε βάρος του ιρανικού λαού, και ότι «η αναζήτηση δικαιοσύνης παραμένει συνεχής», με τις αρμόδιες υπηρεσίες να συνεχίζουν τις προσπάθειες καταγραφής, τεκμηρίωσης και συζήτησης επί των εγκλημάτων πολέμου.

Οι διεθνείς αντιδράσεις

Στο φόντο της ανακοίνωσης της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν καταγράφηκαν ενδιαφέρουσες διεθνείς αντιδράσεις.

Ο γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαιρέτισε τις ανακοινώσεις για επίτευξη συμφωνίας, κάνοντας λόγο για «κρίσιμο βήμα προς την ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης». Επίσης ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα χαιρέτισε την ανακοίνωση, ζητώντας τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση από όλες τις πλευρές.

Οι ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση τονίζοντας πως το Ιράν «δεν θα πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο». Δηλώνουν δε έτοιμοι να συνεργαστούν με τις ΗΠΑ, το Ιράν και τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα στη «γρήγορη και πλήρη εφαρμογή» της συμφωνίας «από όλες τις πλευρές», ώστε να εξασφαλιστεί μεταξύ άλλων η ελεύθερη ναυσιπλοΐα, χωρίς τέλη, στα Στενά του Ορμούζ. «Αυτό είναι απαραίτητο για την περιφερειακή σταθερότητα και την παγκόσμια οικονομία», καθώς «ανοίγει την πόρτα σε ευρύτερες διαπραγματεύσεις για την ειρήνη και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή».

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν σε ξεχωριστή δήλωσή του έσπευσε να δηλώσει «παρών» στα Στενά του Ορμούζ, αναφέροντας πως το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle» είναι σε θέση να βρίσκεται στην περιοχή «σε δύο ή τρεις μέρες».

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ, από το Μινσκ της Λευκορωσίας όπου βρισκόταν χτες, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπογραφεί σύντομα η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν. Απέφυγε να πάρει θέση στο περιεχόμενο της συμφωνίας, καθώς αυτό επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί, και ακολούθως εξήρε τον ρόλο του Πακιστανού πρωθυπουργού Σαρίφ, που λειτούργησε ως μεσάζων στη διαπραγμάτευση.

Στο Πεκίνο η εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ, Λιν Τζιάν, χαιρέτισε την ανακοίνωση ΗΠΑ και Ιράν ότι κατέληξαν σε συμφωνία για μνημόνιο κατανόησης, εκφράζοντας την ελπίδα πως θα υπογραφεί σύντομα «και θα επιλύσει ζητήματα μέσω διαλόγου και διαπραγμάτευσης».

Στην Αγκυρα ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χ. Φιντάν, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ιρανό ομόλογό του, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι περαιτέρω συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να οδηγήσουν σε «θετικά αποτελέσματα». Προειδοποίησε δε για την πιθανότητα «προβοκάτσιας» από όσους θέλουν να εκτροχιάσουν την συμφωνία, υπονοώντας το Ισραήλ.

Αναφορά επίθεσης σε εμπορικό πλοίο ανοιχτά της Υεμένης

Στο μεταξύ, χτες η βρετανική υπηρεσία ναυτιλιακής ασφάλειας UKMTO ανακοίνωσε ότι ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δέχτηκε πυρά στα ανοιχτά των ακτών της Υεμένης.

Στη συνέχεια ανακοινώθηκε ότι οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα, ενώ συνιστάται στα πλοία να πλέουν με προσοχή και να αναφέρουν «οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα».