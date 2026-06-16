ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Επικίνδυνη για τα συμφέροντα των λαών η Σύνοδος Κορυφής του G7

Σε ανακοίνωσή της για τη Σύνοδο του G7 ησημειώνει:

«Οι επικεφαλής του ευρωατλαντικού καπιταλιστικού μπλοκ συναντιούνται στη Σύνοδο Κορυφής του G7, που πραγματοποιείται στο Εβιάν της Γαλλίας από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου 2026, με σκοπό την επικαιροποίηση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων σε θέματα όπως η πανάκριβη για τους λαούς Ενέργεια, η ψευδεπίγραφη "ασφάλεια" και η αντιλαϊκή διακυβέρνηση.

Η σύνοδος κορυφής του G7 2026 θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της επιχείρησης αναχαίτισης της εδραίωσης του καπιταλιστικού μπλοκ που ηγείται η Κίνα χάρη στην καπιταλιστική της ανάπτυξη, η οποία, σε συμμαχία με τη Ρωσία, αμφισβητεί την κυριαρχία των ΗΠΑ ως ηγετικής οικονομικής δύναμης.

Η Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Δράση καταδικάζει την αντεργατική και αντιλαϊκή κατεύθυνση και τις πολιτικές των αστικών κυβερνήσεων του G7, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι οποίες, εν μέσω των αυξανόμενων αντιθέσεων και εντάσεων μεταξύ των μεγάλων καπιταλιστών ανταγωνιστών, επιδιώκουν πάνω απ' όλα να εξασφαλίσουν την πρόσβασή τους στους φυσικούς πόρους, τους δρόμους μεταφοράς τους, καθώς και τον έλεγχο των νέων τεχνολογιών και των αλυσίδων παραγωγής τους, σε κάθε περίπτωση εις βάρος των συνθηκών εργασίας και της ζωής των λαών και των εργαζομένων.

Οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν, οι οποίες βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη, θα είναι εύθραυστες και οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί ενέχουν τον κίνδυνο γενίκευσης του πολέμου, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο βαριές συνέπειες για τους λαούς των αντίστοιχων περιοχών και σε όλη την υδρόγειο.

Ενώ τα καπιταλιστικά μονοπώλια μοιράζουν τον κόσμο μεταξύ τους, οι λαοί υποφέρουν και αντιμετωπίζουν αφόρητες συνθήκες διαβίωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συνεχίζουν τη γενοκτονική τους επιθετικότητα εναντίον του Παλαιστινιακού λαού. Ο εγκληματικός αποκλεισμός που επιβλήθηκε στη σοσιαλιστική Κούβα συνοδεύεται πλέον από στρατιωτικές απειλές για επίθεση με την παρουσία της Νότιας Διοίκησης του Αμερικανικού στρατού (Southcom).

Η Ευρωπαϊκή Ενωση, από την πλευρά της, εντείνει τα σχέδιά της για στρατιωτικούς επανεξοπλισμούς, τα οποία περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα μέτρων περαιτέρω στρατιωτικοποίησης, όπως η προώθηση της ανάπτυξης σε βασικούς βιομηχανικούς τομείς που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την πολεμική βιομηχανία, η αύξηση των δημόσιων δαπανών για τον στρατό στο πλαίσιο των ΝΑΤΟικών αναγκών κ.λπ. Επιπλέον, κλιμακώνει την επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων και την ποινικοποίηση του εργατικού - λαϊκού κινήματος, ιδίως μέσω των αντικομμουνιστικών ψηφισμάτων της.

Απευθύνουμε κάλεσμα στους λαούς να εντείνουν την πάλη τους για αποδέσμευση των χωρών τους από το G7, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, και κάθε ιμπεριαλιστική ένωση, σε έναν αποφασιστικό αγώνα ενάντια σε όλες τις μορφές αστικής διαχείρισης του καπιταλιστικού συστήματος, είτε φιλελεύθερες είτε σοσιαλδημοκρατικές.

Απευθύνουμε κάλεσμα για την ενίσχυση του εργατικού - λαϊκού κινήματος, την αυτοτέλειά του, την οργάνωσή του, τους συλλογικούς αγώνες του και τον ταξικό του προσανατολισμό για να αντιμετωπίσει τα καπιταλιστικά μονοπώλια, να υπερασπιστεί τη σταθερή εργασία, την ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, τις οικονομικές κι ασφαλείς μεταφορές, για καμία θυσία για τα πολεμικά σφαγεία των ιμπεριαλιστών.

Απέναντι στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα, απευθύνουμε κάλεσμα για την ενίσχυση της αλληλεγγύης με τους λαούς της Κούβας, της Παλαιστίνης, του Λιβάνου, του Ιράν και της Βενεζουέλας, με όλους τους λαούς.

Η Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Δράση επαναλαμβάνει ότι η μόνη λύση για να πάψουν τα βάσανα της εργατικής τάξης και του λαού είναι η ένταση της πάλης για την ανατροπή του καπιταλισμού μέσω της σοσιαλιστικής επανάστασης, με την εγκαθίδρυση της εργατικής εξουσίας, του σοσιαλισμού - κομμουνισμού και μιας κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας».