ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ G7

Στο προσκήνιο οι σφοδρές ενδοϊμπεριαλιστικές αντιπαραθέσεις

Με φόντο τις πυκνές εξελίξεις γύρω από τα δύο βασικά πολεμικά μέτωπα του πλανήτη (Ουκρανία και Μέση Ανατολή) και εύθραυστους συμβιβασμούς που εναλλάσσονται με ραγδαίες στρατιωτικές εξελίξεις, οι ηγέτες των επτά θεωρούμενων ως πιο ισχυρών καπιταλιστικών χωρών του κόσμου, γνωστών ως G7, βρίσκονται από χτες στη λουτρόπολη Εβιάν της Γαλλίας.

Θυμίζουμε ότι στο G7 συμμετέχουν ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Βρετανία και η ΕΕ ως σύνολο.

Σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις, στην ατζέντα είναι: Γεωπολιτικές προκλήσεις. Ειρήνη και ασφάλεια για την Ουκρανία και την Ευρώπη. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Διεθνείς εταιρικές σχέσεις και αλληλεγγύη. Πιο ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη. Το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Προσερχόμενος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να θριαμβολογήσει για τη φερόμενη ως έτοιμη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, καλώντας εφοπλιστικούς και άλλους επιχειρηματικούς ομίλους να επαναπροσδιορίσουν τα σχέδιά τους με τα νέα δεδομένα: «Πλοία του κόσμου, ξεκινήστε τις μηχανές σας (...) Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει!». Ενδεικτική των πολύπλευρων παζαριών είναι η ανακοίνωση που ανήμερα της Συνόδου συνυπέγραψαν Αυστραλία, Καναδάς, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ιαπωνία και Βρετανία (αλλά όχι χώρες όπως π.χ. οι ΗΠΑ) για τις εξελίξεις με τα Στενά του Ορμούζ, εκτιμώντας ότι «είναι μια στιγμή ευκαιρίας για την αποκατάσταση της περιφερειακής σταθερότητας και τη σταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας». Πρόσθεσαν δε ότι «είναι πλέον ζωτικής σημασίας να ολοκληρωθούν οι λεπτομερείς διαπραγματεύσεις και αυτή η συμφωνία να εφαρμοστεί γρήγορα και ολοκληρωμένα», εκφράζοντας και ετοιμότητα «να στηρίξουμε αυτήν την προσπάθεια».

Την ίδια στιγμή, οι αντιθέσεις που σιγοβράζουν ακόμα και μεταξύ «στενών εταίρων» αποτυπώνονται και στη νέα δυσαρέσκεια που εξέφρασε στο Παρίσι ο Τραμπ, επιστρέφοντας σε απειλές για την επιβολή νέων δασμών. Σε συνέντευξή του λίγο πριν τη Σύνοδο, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι ζήτησε από τη Γαλλία «να μην επιβαρύνει με φόρους τις αμερικανικές εταιρείες. Αν το κάνει, δεν θα έχω άλλη επιλογή από το να επιβάλω δασμούς 100% σε όλες τις σαμπάνιες και όλα τα κρασιά που προέρχονται από εκεί (...) Το μόνο που έχει να κάνει ο Μακρόν είναι να καταργήσει αυτόν τον φόρο επί των πωλήσεων, και δεν θα αντιμετωπίσει αυτού του είδους την πίεση».

Αντιδρώντας, ο Μακρόν ανέφερε ότι «δεν είναι δουλειά των ΗΠΑ να αποφασίσουν ποιο θα πρέπει να είναι το ευρωπαϊκό ή το γαλλικό Δίκαιο».

Ολα αυτά ενώ η ΕΕ από την πλευρά της έκρινε σκόπιμο να σημειώσει σε σχετική ανακοίνωση: «Σε μια εποχή κατά την οποία η παγκόσμια οικονομία απειλείται από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, τις εμπορικές εντάσεις και τη διεύρυνση των ανισορροπιών, οι ηγέτες αναμένεται να αποδείξουν ότι η πολυμερής προσέγγιση είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των σημερινών διεθνών προκλήσεων και τη διασφάλιση ενός σταθερού και προβλέψιμου οικονομικού περιβάλλοντος παγκοσμίως».

Οι εργασίες της Συνόδου συνεχίζονται σήμερα και ολοκληρώνονται αύριο.