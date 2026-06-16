ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Συνεχίζεται η ισραηλινή σφαγή

Νέα αύξηση θυμάτων προκαλεί η βαρβαρότητα του ισραηλινού στρατού στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας. Σε χτεσινή επίθεση κοντά σε σχολείο στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ της Γάζας σκοτώθηκε ένας άμαχος και τραυματίστηκαν πολλοί ακόμα, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά.

Ο νέος επίσημα καταγεγραμμένος αριθμός των νεκρών από τον Οκτώβρη του 2023 έχει φτάσει τους 72.003 και οι τραυματίες τους 172.252.

Στο φόντο κλιμάκωσης της ισραηλινής κατοχής σε Γάζα και Δυτική Οχθη και συνεχούς πολλαπλασιασμού των βάρβαρων επιθέσεων στρατού και εποίκων κατά Παλαιστινίων αμάχων, ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς εξέδωσε την Κυριακή προεδρικό διάταγμα, προχωρώντας σε σειρά αλλαγών που αφορούν τις επικείμενες βουλευτικές και προεδρικές εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν αντίστοιχα την 1η Νοέμβρη 2026 και εντός του 2027. Αναφέρονται μέτρα αύξησης των εδρών του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου (βουλής) σε 200, αλλά και ενίσχυσης της εκπροσώπησης των γυναικών, μείωση του ορίου ηλικίας των υποψηφίων από 28 στα 23 έτη.