ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Σχεδιάζονται μέτρα απαγόρευσης της πρόσβασης εφήβων κάτω των 16 ετών σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Η κυβέρνηση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε χτες πως θα απαγορεύσει την πρόσβαση παιδιών και εφήβων κάτω των 16 ετών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και πως θα επιβάλει περιορισμούς στις πλατφόρμες στοιχηματισμού και ζωντανού streaming.

Ο Στάρμερ έκανε λόγο για «σαρωτικές αλλαγές που θα δώσουν πίσω στα παιδιά την παιδικότητά τους». Στη συνέχεια παρουσίασε μέτρα εναντίον πλατφορμών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι Snapchat, TikTok και Instagram, καθώς και ιστότοποι τζόγου που επιτρέπουν σε ξένους να επικοινωνούν με παιδιά. Υπηρεσίες μηνυμάτων όπως οι εφαρμογές WhatsApp και Signal δεν θα περιληφθούν στην απαγόρευση.

Η πρώτη χώρα που προχώρησε σε τέτοιου είδους μέτρα στο όνομα προστασίας των εφήβων ήταν η Αυστραλία, η οποία και εφάρμοσε την απαγόρευση πρόσβασης των εφήβων σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης τον Δεκέμβριο του 2025.

Η Ισπανία έχει ανακοινώσει ότι θα απαγορεύσει την πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 16 ετών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και θα απαιτήσει υποχρεωτικά συστήματα εξακρίβωσης ηλικίας (age verification) από τις πλατφόρμες. Το ισπανικό μέτρο βρίσκεται ακόμη σε φάση θεσμικής υλοποίησης και εφαρμογής.

Επίσης, η Γαλλία εξετάζει μέτρα ανάλογα με της Αυστραλίας, δηλαδή «κόφτες» πρόσβασης στα social media για ανηλίκους, με όριο γύρω στα 15-16 έτη και ενισχυμένο ρόλο της γονικής συναίνεσης. Μέχρι στιγμής η ρύθμιση στη Γαλλία κινείται περισσότερο στο επίπεδο αυστηρών όρων χρήσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει ψήφισμα που ζητά εναρμονισμένο «ψηφιακό όριο ηλικίας» στα 16 έτη, κάτω από το οποίο πρόσβαση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δεν θα επιτρέπεται χωρίς γονική άδεια. Επίσης, προτείνονται τα 13 έτη ως κατώτατη ψηφιακή ηλικία για πρόσβαση σε social media, πλατφόρμες βίντεο και βοηθούς Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο, όλα αυτά τα απαγορευτικά μέτρα από μόνα τους δεν μπορούν να λύσουν το ζήτημα του πολυπλόκαμου δικτύου σοβαρής χειραγώγησης νεανικών συνειδήσεων που βρίσκεται στα χέρια μονοπωλιακών ομίλων, που πέρα από τον στόχο της αύξησης της κερδοφορίας θέλουν να διαμορφώσουν και υποταγμένες στο εκμεταλλευτικό καπιταλιστικό σύστημα νέες γενιές εργαζομένων.