Τρίτη 16 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 28
ΔΙΕΘΝΗ
ΕΛΒΕΤΙΑ - ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
Απορρίφθηκε η πρόταση για όριο στον πληθυσμό

Δημοψήφισμα για το αν θα επιβληθεί όριο στον πληθυσμό της Ελβετίας, στα 10 εκατ. έως το 2050, διεξήχθη την Κυριακή μετά από πρόταση του δεξιού Ελβετικού Λαϊκού Κόμματος (SVP), που επιδιώκει να περιορίσει τη μετανάστευση.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 54% είπε «όχι» στην πρόταση περιορισμού, ενώ ένα 45% τάχθηκε υπέρ, με τη συμμετοχή στο δημοψήφισμα να είναι στο 60%.

Η Ελβετία έχει αυτήν τη στιγμή περίπου 9,1 εκατ. κατοίκους. Αν υιοθετηθεί η πρόταση αυτή, η παροχή ασύλου και η ένωση οικογενειών θα περιοριστούν μόλις ο πληθυσμός φτάσει τα 9,5 εκατ. Αυτό είναι πιθανό να συμβεί τη δεκαετία του 2030. Εφόσον αυτά τα μέτρα αποδειχθούν ανεπαρκή, η Ελβετία θα πρέπει να τερματίσει τη συμφωνία της με την ΕΕ για ελεύθερη κυκλοφορία.

    

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