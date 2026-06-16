ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ

Η Ιαπωνία αξιολογεί το ενδεχόμενο εξόρυξης σπάνιων γαιών

Η Ιαπωνία σχεδιάζει να στείλει αντιπροσωπεία στη Γροιλανδία το καλοκαίρι, προκειμένου να αξιολογήσει το ενδεχόμενο εξόρυξης σπάνιων γαιών, όπως μεταδίδει το δίκτυο Nikkei. Η Γροιλανδία προσελκύει διεθνές ενδιαφέρον λόγω της στρατηγικής θέσης της και των δυνητικά πλούσιων κοιτασμάτων σπάνιων γαιών.

Η αντιπροσωπεία θα περιλαμβάνει αξιωματούχους από το υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, τον Οργανισμό Μετάλλων και Ενεργειακής Ασφάλειας της Ιαπωνίας (JOGMEC) και στελέχη επιχειρήσεων. Η ιαπωνική αντιπροσωπεία θα έχει συνομιλίες με αξιωματούχους της τοπικής κυβέρνησης, σύμφωνα με το Nikkei.

To νησί της Αρκτικής, αυτοδιοικούμενο έδαφος της Δανίας, έχει βρεθεί στο επίκεντρο του γεωπολιτικού ανταγωνισμού ΗΠΑ - ΕΕ και μάλιστα οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι επιδιώκουν να αποκτήσουν τον έλεγχο του νησιού, στρατιωτικά και οικονομικά, και διεξάγονται διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ - Δανίας - Γροιλανδίας.