ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

Αύριο βγαίνουν στους δρόμους κόντρα στη φοροληστεία και την ακρίβεια

Με νέες αποφάσεις συμμετοχής να προστίθενται καθημερινά και με δεκάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις να έχουν ήδη πάρει θέση μάχης, κορυφώνεται η προετοιμασία των κινητοποιήσεων που πραγματοποιούν αύριο Τετάρτη οι αυτοαπασχολούμενοι και μικροί επαγγελματίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και άλλες πόλεις της χώρας.

Η κινητοποίηση έρχεται σε μια περίοδο που χιλιάδες μικροί επαγγελματίες βλέπουν το εισόδημά τους να συρρικνώνεται από την ακρίβεια, το αυξημένο ενεργειακό κόστος, τις ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες και τη φορολογική επιβάρυνση. Στο στόχαστρο των κινητοποιήσεων βρίσκεται ιδιαίτερα η τεκμαρτή φορολόγηση, καθώς οι αυτοαπασχολούμενοι καλούνται να φορολογούνται για εισοδήματα που δεν έχουν, την ώρα που τα πραγματικά τους έσοδα πιέζονται από όλες τις πλευρές. Μέσα σε αυτήν την πραγματικότητα, η διεκδίκηση αφορολόγητου ορίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Παράλληλα η επέκταση των ψηφιακών υποχρεώσεων, από το myDATA μέχρι το ψηφιακό πελατολόγιο και τα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής, δημιουργεί νέα κόστη και πρόσθετα εμπόδια στη λειτουργία των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των αυτοαπασχολούμενων καταγγέλλουν ότι πίσω από τον λεγόμενο «ψηφιακό μετασχηματισμό» κρύβεται νέα επιβάρυνση για τους μικρούς επαγγελματίες, με περισσότερα έξοδα, περισσότερο χρόνο και μόνιμη απειλή προστίμων.

Μιλώντας στον «Ριζοσπάστη» ο Δημήτρης Φλώκος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Κατεργασίας Ξύλου, υπογραμμίζει ότι η αυριανή κινητοποίηση αποτελεί συνέχεια των αγωνιστικών πρωτοβουλιών του προηγούμενου διαστήματος. «Η κλιμάκωση των αγώνων και της διεκδίκησης είναι ο μοναδικός δρόμος απέναντι στην κλιμακούμενη επίθεση της κυβέρνησης στα εισοδήματά μας», τονίζει, προσθέτοντας ότι οι αυτοαπασχολούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την τεκμαρτή φορολόγηση, την ακρίβεια στην Ενέργεια και στις πρώτες ύλες, τις «ψηφιακές θηλιές» και τις νέες πολεμικές ανατιμήσεις.

Στην Αττική τη μάχη της κινητοποίησης δίνουν η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Κατεργασίας Ξύλου, η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υποδηματοποιών Ελλάδας και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπωλών μαζί με 28 Σωματεία, Ενώσεις και Εμπορικούς Συλλόγους. Ανάμεσά τους η νεοσύστατη Ενωση Επαγγελματιών Εστίασης Αττικής και ο Σύλλογος Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων Αθήνας.

Η εικόνα διευρύνεται και στην υπόλοιπη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη έχουν ήδη αποφασίσει συμμετοχή 9 οργανώσεις αυτοαπασχολούμενων, ενώ στη Λάρισα η τοπική Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων και 4 σωματεία. Επιπλέον, σε Πάτρα, Κρήτη, Ηπειρο, Δράμα και Αγρίνιο προχωρούν σε κινητοποιήσεις και αγωνιστικές πρωτοβουλίες, με κοινό παρονομαστή την υπεράσπιση του εισοδήματος και της επιβίωσης των μικρών επαγγελματιών.

Τα αγωνιστικά ραντεβού

Αθήνα: 7 μ.μ., πλατεία Μοναστηρακίου, και πορεία στο υπουργείο Οικονομικών.

Θεσσαλονίκη: 9 π.μ., υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.

Λάρισα: 18 Ιούνη, 8.30 π.μ., έξω από τη ΔΟΥ Λάρισας.

Πάτρα: 11 π.μ., Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Ηράκλειο: 7 μ.μ., πλατεία Λιονταριών.

Χανιά: 11 π.μ., Αντιπεριφέρεια Χανίων.

Γιάννενα: 8.30 π.μ., ΕΦΚΑ.

Πρέβεζα: 8.30 π.μ., ΔΟΥ.