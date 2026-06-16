ΝΑΤΟ

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν μείωση στρατιωτικής υποστήριξης στην Ευρώπη

Για σημαντικές μειώσεις στη στρατιωτική υποστήριξη που θα μπορούσαν να παρέχουν οι ΗΠΑ σε περίπτωση πολέμου ή μεγάλης κρίσης στην Ευρώπη, ανησυχούν τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ, με τα ρήγματα μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα να βαθαίνουν λόγω αντικρουόμενων συμφερόντων.

Οπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του «Bloomberg», οι Ευρωπαίοι του NATO έχουν ενημερωθεί σε πρόσφατες συναντήσεις ότι οι ΗΠΑ προσανατολίζονται σε σημαντική μείωση της συνεισφοράς τους στο λεγόμενο «force model» της Συμμαχίας - το πλαίσιο που καθορίζει ποια στρατιωτικά μέσα και προσωπικό θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην Ευρώπη σε περίπτωση ανάγκης.

Σύμφωνα με ανώτερο στρατιωτικό αξιωματούχο, οι προτεινόμενες περικοπές περιλαμβάνουν μείωση 30% στα στρατηγικά βομβαρδιστικά, τα οποία δεν διαθέτουν ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και μείωση 75% έως 100% σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνώρισης και κρούσης. Παράλληλα, εξετάζεται μείωση περίπου 50% στα ναυτικά μέσα και περικοπή κατά 1/3 των μαχητικών αεροσκαφών.

Οι ΗΠΑ φέρονται να μην έχουν δώσει ακόμη επίσημο χρονοδιάγραμμα για τις αλλαγές, ωστόσο εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σχετικά σύντομα.

Η κίνηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο πίεσης της Ουάσιγκτον προς τους Ευρωπαίους να αναλάβουν μεγαλύτερο βάρος για την πολεμική προετοιμασία του ΝΑΤΟ, αγοράζοντας και αμερικανικά συστήματα και εξοπλισμούς, αλλά αντικατοπτρίζει και τις διαφορετικές προτεραιότητες των ΗΠΑ, τη «στροφή» προς τα γεωπολιτικά μέτωπα της Ασίας και του δυτικού ημισφαιρίου.

Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα χορηγήσουν στην Πολωνία νέο δάνειο ύψους 4 δισ. δολαρίων στο πλαίσιο του προγράμματος «Foreign Military Financing».