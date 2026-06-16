ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν ρωσικό πετρελαιοφόρο στη Μάγχη

Ο κίνδυνος της επέκτασης της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία μεγαλώνει μέρα με τη μέρα, είτε με επιθέσεις κατά ρωσικών δεξαμενόπλοιων του «σκιώδους στόλου», είτε με ρωσικά ή ουκρανικά drones που εισέρχονται και συντρίβονται σε κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ στη Βαλτική και άλλες «προκλήσεις» στα σύνορά τους.

Σε μια κίνηση που αποτελεί πολύ σοβαρή κλιμάκωση, οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν την Κυριακή ένα ρωσικό πετρελαιοφόρο που υπόκειται σε κυρώσεις και προσπαθούσε να διασχίσει τη Μάγχη. Πριν από περίπου τρεις μήνες ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε εξουσιοδοτήσει τον στρατό να κατάσχει πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις και χρησιμοποιούνται από τη Μόσχα για εξαγωγή πετρελαίου.

Η Βρετανία έχει επιβάλει κυρώσεις σε 544 πλοία του ρωσικού «σκιώδους στόλου», πράγμα που σημαίνει ότι απαγορεύεται να εισέλθουν σε βρετανικά λιμάνια και μπορούν να κατασχεθούν, αλλά μέχρι τώρα δεν είχε εφαρμοστεί η απειλή για έλεγχο και κατάσχεσή τους.

Στο πλοίο «SMYRTOS» επιβιβάστηκαν κομάντος των Βασιλικών Πεζοναυτών και ειδικά εκπαιδευμένοι αξιωματικοί της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Αμυνας.

Το πλοίο θα παραμείνει υπό κράτηση και παρακολούθηση στα ανοικτά της νότιας ακτής, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, ανέφερε η δήλωση, προσθέτοντας ότι η επιχείρηση στα βρετανικά χωρικά ύδατα διεξήχθη σύμφωνα με την εθνική και τη διεθνή νομοθεσία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι έδωσε τις εντολές για την αναχαίτιση. «Αυτή η επιτυχημένη επιχείρηση αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για τη Ρωσία και υπενθυμίζει σε όσους τροφοδοτούν τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία ότι δεν θα τους αφήσουμε να κρυφτούν», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Στο μεταξύ, ένας Ουκρανός κρίθηκε ένοχος για εμπρηστικές επιθέσεις που πραγματοποίησε τον περσινό Μάη σε κατοικία που είχε σχέση με τον Στάρμερ για λογαριασμό ενός μυστηριώδους προσώπου που γνώριζε μόνο ως «El Money».

Λιθουανία: Συναγερμός από ένα μπαλόνι καιρού

Σε ένα ακόμη περιστατικό από αυτά που μπορούν να αξιοποιηθούν για επέκταση της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης ΝΑΤΟ - Ρωσίας σε ευρωπαϊκό έδαφος, ενώ παράλληλα εξοικειώνουν τους λαούς με το ενδεχόμενο πολέμου, η Λιθουανία προειδοποίησε το Σάββατο τους κατοίκους του Βίλνιους για πιθανή στρατιωτική εισβολή drone στον εναέριο χώρο της. Αργότερα ανακοίνωσε ότι ο συναγερμός προκλήθηκε από ένα μπαλόνι καιρού. Η ένταση στην περιοχή της Βαλτικής ανεβαίνει επικίνδυνα τους τελευταίους μήνες.

Το Κέντρο Διαχείρισης Εθνικών Κρίσεων της Λιθουανίας ανακοίνωσε ότι ΝΑΤΟικά αεροσκάφη επιφυλακής κλήθηκαν να αναχαιτίσουν το ύποπτο drone, ενώ το αναγνώρισαν οπτικά ως ένα μπαλόνι καιρού.

Σε ένα τέτοιο κλίμα έντασης, τα δυο ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα αλληλοκατηγορούνται ότι προετοιμάζουν μια επίθεση ή μια προβοκάτσια που θα οδηγήσει σε μια απευθείας σύγκρουση ΝΑΤΟ - Ρωσίας.

Σουηδία: Πιθανή ρωσική επίθεση στο «σχετικά εγγύς» μέλλον

Μια ρωσική στρατιωτική επίθεση εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ ενδέχεται να συμβεί στο «σχετικά εγγύς» μέλλον, αν η Μόσχα κρίνει ότι υπάρχει κατάλληλη στιγμή, εκτίμησε η κοινοβουλευτική Επιτροπή Αμυνας της Σουηδίας, σε μια ακόμη προειδοποίηση από αυτές που δημοσιεύουν κατά καιρούς οι κυβερνήσεις των κρατών της Βαλτικής, της Σκανδιναβίας, της Βόρειας Ευρώπης.

«Μια ένοπλη επίθεση εναντίον της Σουηδίας ή συμμάχων της δεν μπορεί να αποκλειστεί», έγραψε η Επιτροπή σε έκθεση. «Οι ρωσικές στρατιωτικές επιθέσεις, για να δοκιμαστεί η συνοχή και η αξιοπιστία του Αρθρου 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, θα μπορούσαν να λάβουν χώρα στο σχετικά εγγύς μέλλον, αν η πολιτική κατάσταση κριθεί ευνοϊκή από το Κρεμλίνο», προστίθεται.

Σύμφωνα με την έκθεση της σουηδικής Επιτροπής, η Μόσχα θα μπορούσε να αναλάβει δράση ακόμη και αν δεν διαθέτει επαρκείς στρατιωτικούς πόρους για να πραγματοποιήσει μια τέτοια επίθεση.

«Η κατάσταση ασφαλείας παραμένει σοβαρή και χαρακτηρίζεται από σημαντικό βαθμό απρόβλεπτου χαρακτήρα. Υπάρχει κίνδυνος ταχείας επιδείνωσης, με σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια της Σουηδίας και της Ευρώπης», δήλωσε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής.

Τον περασμένο μήνα, ανώτατος διοικητής των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάμεων είχε επίσης προειδοποιήσει για τον κίνδυνο μιας ρωσικής στρατιωτικής δράσης: «Γνωρίζουν ότι ολόκληρος ο δυτικός κόσμος επανεξοπλίζεται. Διερωτώμαι λοιπόν: Γιατί να περιμένουν να μην εκμεταλλευτούν αυτό που θεωρούν αδυναμίες μας;».

Ουκρανία: Θέλει επιπλέον 20 δισ. δολάρια στρατιωτική ενίσχυση

Σε μια συγκυρία που η Ρωσία πιέζεται στρατιωτικά και οικονομικά και οι ρωσικές δυνάμεις παραμένουν στάσιμες στο μέτωπο, η Ουκρανία θα ζητήσει επιπλέον 20 δισ. δολάρια σε στρατιωτική ενίσχυση από τους «συμμάχους» του ευρωατλαντικού στρατοπέδου την επόμενη εβδομάδα, ώστε να εδραιώσει αυτό που θεωρεί ως πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης.

Οπως μετέδωσε το Reuters, το αίτημα θα κατατεθεί την Πέμπτη στη συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής για την Αμυνα της Ουκρανίας, γνωστής και ως «ομάδα Ramstein», όπου περίπου 50 κράτη συντονίζουν τη χρηματοδοτική και στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο.

«Εχουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας 6 έως 9 μηνών στο πεδίο της μάχης που απαιτεί επείγουσα επιτάχυνση της χρηματοδότησης», δήλωσε η πηγή στο Reuters.

Ορισμένοι «σύμμαχοι» θα κληθούν να συνεισφέρουν 2-6 δισ. δολάρια ο καθένας για την επίτευξη του στόχου των 20 δισ., είτε με τη μορφή βοήθειας είτε δανείου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η ουκρανική κυβέρνηση κατέληξαν σε συμφωνία σε υπηρεσιακό επίπεδο, η οποία ανοίγει τον δρόμο για την παροχή «βοήθειας» ύψους σχεδόν 700 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Bloomberg».

Οι προελάσεις της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης έχουν επιβραδυνθεί φέτος - ουσιαστικά έχουν σταματήσει τον περασμένο μήνα - καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις με drones μεσαίου βεληνεκούς έχουν πλήξει τον ανεφοδιασμό της πρώτης γραμμής. Παράλληλα, οι ουκρανικές επιθέσεις με drones μεγάλου βεληνεκούς προκαλούν ζημιές σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας.

Μόνο τις τελευταίες μέρες, ουκρανικά drones έπληξαν μία εγκατάσταση κοντά στο χωριό Κότοβο στην περιοχή Βόλγκογκραντ που επεξεργάζεται και μεταφέρει πετρέλαιο προς τα ρωσικά διυλιστήρια, αλλά και για εξαγωγή. Μαζική επίθεση με drones στην περιοχή Γιαροσλάβ της Ρωσίας, βόρεια της Μόσχας, έπληξε βιομηχανική εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων.

Για το χτύπημα στην ιστορική Μονή Λαύρας των Σπηλαίων, που υπέστη σοβαρές ζημιές τη νύχτα της Κυριακής σε κύμα πληγμάτων κατά της Ουκρανίας, η Μόσχα αρνήθηκε ότι στοχοθέτησε τη Μονή και υποστήριξε ότι χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Patriot της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.

Η ΕΕ ανοίγει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με Ουκρανία και Μολδαβία

Η σύγκρουση κλιμακώνεται και σε πολιτικό επίπεδο, με την ΕΕ να επιδιώκει να «δέσει» στο «άρμα» της Ουκρανία και Μολδαβία, πεδία που συγκρούονται με τη Ρωσία για τον γεωπολιτικό συσχετισμό δύναμης.

Ετσι, η ΕΕ αποφάσισε να ανοίξει το πρώτο διαπραγματευτικό κεφάλαιο (cluster) των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Οπως ανακοίνωσαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντ. Κόστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσ. φον ντερ Λάιεν, το θέμα θα συζητηθεί σε επικείμενη Διακυβερνητική Διάσκεψη, γεγονός που θα σηματοδοτήσει το άνοιγμα των κεφαλαίων των θεμελιωδών αρχών, τη ραχοκοκαλιά της ενταξιακής διαδικασίας.

«Η διεύρυνση αποτελεί στρατηγική επιλογή. Φέρνοντας τα έθνη μας πιο κοντά, ενισχύουμε την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία σε ολόκληρη την ήπειρό μας», αναφέρουν στη δήλωσή τους. Αυτή την εξέλιξη βλέπει αρνητικά η ρωσική πλευρά, που θεωρεί και τις δύο χώρες δικό της προνομιακό ζωτικό χώρο.