Παρουσιάστηκε η επανέκδοση του βιβλίου της Σεμίνας Διγενή «Οι Απείθαρχοι»

Η αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη επανέκδοση του βιβλίου τηςπου κυκλοφορεί από τηνπαρουσιάστηκε χθες σε μια όμορφη εκδήλωση στην ΕΣΗΕΑ.

Ο δημοσιογράφος Θανάσης Αναγνωστόπουλος παρουσίασε τους συμμετέχοντες στο πάνελ, για τους οποίους μίλησε με τα καλύτερα λόγια και η ίδια η συγγραφέας. Για το βιβλίο η Σεμίνα Διγενή σημείωσε μεταξύ άλλων: «Το έγραψα γιατί κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι οι σφραγίδες, τα αποτυπώματα των ανθρώπων μένουν και μετά τον θάνατό τους...». Και πρόσθεσε με νόημα: «Αλλωστε οι Απείθαρχοι δεν είναι αυτοί που άλλαζαν πάντα τον κόσμο;».

Ενα βίντεο με την Σμαράγδα Καρύδη να μιλάει για τον κόκκινο ουρανοξύστη όπου κατοικούν οι ήρωες του βιβλίου της Σεμίνας άνοιξε την όρεξη στο κοινό, και αμέσως μετά ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, μίλησε για το βιβλίο σημειώνοντας ότι σε αυτούς τους ορόφους του ουρανοξύστη συναντιούνται, αγαπιούνται, συνομιλούν, συγκρούονται και τελικά συνυπάρχουν ο Μπόουι, η Μονρόε, ο Πικάσο, ο Αϊνστάιν, ο Βάρναλης, ο Λένιν, ο Βέγγος, ο Σαραμάγκου και τόσοι άλλοι... «Οσο προχωρούν οι σελίδες του βιβλίου» - πρόσθεσε - «τόσο συνειδητοποιεί και ο αναγνώστης ότι τίποτα δεν είναι πιο ρεαλιστικό, πιο αληθινό απ' αυτόν τον φανταστικό κόσμο. (...) Κάθε κεφάλαιο κλείνει και με μια λέξη. Φόβος, Θάνατος, Ζήλια, Πόνος, Ερωτας, Καλοσύνη, Χαρά, Δικαιοσύνη, Αγάπη, Τραύμα, Αλήθεια, Πείσμα είναι μερικές μόνο από τις λέξεις που συναντάμε. Κάθε ιστορία "γεννά" και ένα συναίσθημα... Κάθε πράξη, τελικά, που συντελείται στη ζωή των ηρώων, μας ανοίγει ένα "παράθυρο" και παράλληλα μας ενεργοποιεί... Και οι λέξεις που κλείνουν τα κεφάλαια, όσο πλησιάζει το τέλος, το φανερώνουν: Απόφαση, Επανάσταση, Θάρρος, Ελευθερία...».





«Γιατί κάποιοι άνθρωποι μένουν για πάντα μέσα μας;», αναρωτήθηκε μιλώντας για το βιβλίο ο δημοσιογράφος Θανάσης Αναγνωστόπουλος και ξεχώρισε ως «κλειδί» τον Πολιτισμό και την Τέχνη, σημειώνοντας ότι «είναι αυτό που μένει» και προσθέτοντας πως τελικά «η Τέχνη του να μην πεθάνεις είναι να ζεις και να ζεις με ψυχή!».

Αποσπάσματα του βιβλίου διάβασαν οι ηθοποιοί Μαρία Καβογιάννη, Κρατερός Κατσούλης και Μιχάλης Αεράκης, αλλά και η ίδια η Σεμίνα Διγενή.

Ολοι ευχήθηκαν να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο, μια σύνθεση δημοσιογραφικής έρευνας, μελέτης και μυθοπλασίας, που οι αναγνώστες των «Public» το ανέδειξαν μέσα στα 10 καλύτερα βιβλία του 2021.