BASKET LEAGUE

Κράτησε τον τίτλο ο Ολυμπιακός

Eurokinissi

Με «υπογραφή» Φουρνιέ και χαρακτήρα

Πρωταθλητής Ελλάδας στο μπάσκετ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, νικώντας 89-85 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, στον πέμπτο τελικό της φετινής Basket League. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 3-2 στη σειρά των τελικών και κατέκτησαν το 16ο πρωτάθλημά τους, ενώ σε συνδυασμό με την κατάκτηση της Euroleague και του Σούπερ Καπ έκαναν τρεμπλ στους τίτλους για φέτος.

Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυναμικά στον πέμπτο τελικό, πήρε από την αρχή από το προβάδισμα και με όπλο την πολύ καλή του άμυνα κυριάρχησε μέχρι και λίγο πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου, προηγούμενος ακόμα και με 20 πόντους διαφορά (59-39), με κορυφαίους τους Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουντίοφ. Ωστόσο οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν απέφυγαν τα γνωστά τους «μπλακάουτ», ενώ σε συνδυασμό και με τη διακοπή λόγω του επεισοδίου Τζόουνς - Ναν, που οδήγησε σε αποβολή των δύο παικτών, η εικόνα άλλαξε στη συνέχεια. Οι «πράσινοι» με μπροστάρηδες τους Σορτς και Τολιόπουλο έβγαλαν αντίδραση, ροκανίζοντας τη διαφορά ακόμα και στους 4 πόντους λίγο πριν τη λήξη (83-79), ο Ολυμπιακός όμως έδειξε χαρακτήρα και με τον Φουρνιέ να κερδίζει πολύτιμα φάουλ πήρε τη νίκη.

Ολυμπιακός: Γουόκαπ 2, Βεζένκοφ 19, Παπανικολάου 4, Μιλουτίνοφ 14, Φουρνιέ 22, Γουόρντ 8, Πίτερς 9, Τζόσεφ 7, Τζόουνς 4.

Παναθηναϊκός: Οσμαν 12, Χέιζ - Ντέιβις 6, Γκραντ 3, Ναν 10, Λεσόρ 10, Σορτς 14, Καλαϊτζάκης, Τολιόπουλος 21, Μήτογλου 9.

Χάος στα αποδυτήρια

Χάος επικράτησε μετά τη λήξη του αγώνα, με τους Τζόουνς και Ναν να συνεχίζουν στα αποδυτήρια το επεισόδιο που είχαν στη διάρκεια του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός κατήγγειλε χτύπημα (γροθιά) του Τζόουνς προς τον παίκτη του, με την πλευρά του Ολυμπιακού να κάνει λόγο για προκλητική συμπεριφορά του Ναν. Στο επεισόδιο μπλέχτηκαν και αρκετοί άνθρωποι των δύο αποστολών, με τον τεχνικό του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, σε ένδειξη διαμαρτυρίας να μην παρίσταται στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς.

Τέλος εποχής για τον Αταμάν στον ΠΑΟ

Μετά από 3 χρόνια Παναθηναϊκός και Αταμάν χώρισαν τους δρόμους τους χθες, με την «πράσινη» ΚΑΕ να επισημοποιεί τη λύση της συνεργασίας της με τον Τούρκο τεχνικό και να βρίσκεται σε αναζήτηση νέου προπονητή. Με τον Αταμάν στο «τιμόνι» ο Παναθηναϊκός κατέκτησε μία Euroleague, ένα πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα Ελλάδας.