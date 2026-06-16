ΠΟΛΟ - CHAMPIONS LEAGUE

Χρυσές ερυθρόλευκες γοργόνες

Eurokinissi

Στην κορυφή της Ευρώπης βρέθηκε η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, κατακτώντας το Champions League χάρη στη νίκη της επί της Φερεντσβάρος με 17-14 στα πέναλτι (14-14 στην κανονική διάρκεια), στον τελικό του Φάιναλ 4 στη Μάλτα. Είναι η 4η φορά που ο Ολυμπιακός αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο γυναικών, φτάνοντας τα 8 ευρωπαϊκά τρόπαια, καθώς έχει κατακτήσει επίσης ένα Len Trophy και 3 Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ, κάτι που καθιστά την ομάδα του Πειραιά μία από τις πιο επιτυχημένες στον χώρο του ευρωπαϊκού πόλο γυναικών.

Σε έναν συναρπαστικό και αμφίρροπο τελικό, ο Ολυμπιακός έφτασε στη σπουδαία επιτυχία έχοντας ως πρωταγωνίστριες τις δύο τερματοφύλακές του, την Ιωάννα Σταματοπούλου στην κανονική διάρκεια και την Ολλανδή Φαν Ντεν Ντόμπελστιν στη διαδικασία των πέναλτι. Η πρώτη με σπουδαίες επεμβάσεις κράτησε τις νταμπλούχες Ελλάδας ζωντανές στο παιχνίδι, ενώ στη συνέχεια το τρικ του τεχνικού του Ολυμπιακού Γιώργου Ντόσκα να βάλει την Ολλανδή για τα πέναλτι αποδείχθηκε απόλυτα επιτυχημένο, με την Φαν Ντεν Ντόμπελστιν να αποκρούει τρία πέναλτι της ουγγρικής ομάδας (Ορτίθ, Σίλαγκι, Ελ Πλευρίτου), οδηγώντας τις «ερυθρόλευκες» στη θριαμβευτική νίκη. Στα πέναλτι για τον Ολυμπιακό σκόραραν οι Μυριοκεφαλιτάκη, Β. Πλευρίτου, Τριχιά και Σιούτη.

Ολυμπιακός: Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 1, Τριχά 2, Αντριους 5, Σιούτη 2, Δρακωτού, Νίνου 2, Β. Πλευρίτου 2, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς.

Φερεντσβάρος: Κις, Ελ. Πλευρίτου 2, Μάτε, Γκουρισάτι 7, Βάλι, Κέστελι 2, Λάιμετερ, Μπέα Ορτίθ 1, Φάρκας 1, Σίλαγκι, Νέζμελι, Ντε Βρις 1, Μπόνκα.

Στην 4η θέση οι άνδρες

Αντίθετα με τη γυναικεία ομάδα, οι άνδρες του Ολυμπιακού δεν κατάφεραν να βρεθούν στο βάθρο του Champions League στο Φάιναλ 4 επίσης στη Μάλτα, καθώς ηττήθηκαν 16-13 από τη Φερεντσβάρος στον μικρό τελικό και τερμάτισαν στην 4η θέση, με την ουγγρική ομάδα να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο. Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η Μπαρτσελονέτα, που στον μεγάλο τελικό επικράτησε με 17-16 του φαβορί, της Προ Ρεκο, σε ένα συναρπαστικό ματς.