ΒΟΛΕΪ - EUROPEAN LEAGUE

Το απόλυτο για άνδρες και γυναίκες

Ζωντανές κράτησαν τις ελπίδες τους για πρόκριση στην τελική φάση του European League οι Εθνικές ομάδες βόλεϊ ανδρών και γυναικών, μετά τη διεξαγωγή των δεύτερων αντίστοιχων τουρνουά στη διοργάνωση, που μάλιστα πραγματοποιήθηκαν σε ελληνικό έδαφος.

Στην Λάρισα η Εθνική γυναικών παρέμεινε αήττητη, κάνοντας το 2 στα 2 και φτάνοντας τις 4 νίκες σε ισάριθμα ματς, χάρη στις οποίες διατηρείται ψηλά στη βαθμολογία με 11 βαθμούς. Αυτήν τη φορά η Εθνική επικράτησε 3-0 σετ του Κοσόβου (25-20, 25-18, 25-16) και 3-2 της Πορτογαλίας (25-15, 24-26, 25-14, 21-25, 15-8).

Στο κλειστό της Γλυφάδας η Εθνική ανδρών επίσης έκανε 2 στα 2 και έφτασε τις 3 νίκες συνολικά, αναπτερώνοντας τις ελπίδες της για πρόκριση στην τελική φάση. Η Εθνική επικράτησε 3-0 της Βόρειας Μακεδονίας (25-19, 25-20, 25-23) και με το ίδιο σκορ επί της Ισλανδίας (25-14, 25-13, 25-12), φτάνοντας τους 10 βαθμούς.