ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026

Δεν έλειψαν οι εκπλήξεις

Η επικράτηση των φαβορί στα περισσότερα ματς αλλά και ορισμένες εκπλήξεις συνθέτουν τη μέχρι τώρα εικόνα της 1ης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Ξεχώρισαν η εντυπωσιακή νίκη της Γερμανίας, 7-1 επί του Κουρασάο, μία από τις ευρύτερες στα χρονικά του θεσμού, και η επικράτηση των ΗΠΑ με το επιβλητικό 4-1 σε βάρος της Παραγουάης.

Από την άλλη, σπουδαία έκπληξη κατάφερε το αξιόμαχο Πράσινο Ακρωτήρι, υποχρεώνοντας την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία (και εκ των φαβορί της διοργάνωσης) σε λευκή ισοπαλία, με πρωταγωνιστή τον 40χρονο τερματοφύλακά του, Βοζίνια. Χωρίς νικητή έληξε και η αναμέτρηση της Βραζιλίας (άλλου ενός από τα φαβορί) με το πολλά υποσχόμενο Μαρόκο, καθώς έμειναν στο 1-1. Στις εκπλήξεις της πρεμιέρας και η νίκη της Αυστραλίας με 2-0 επί της Τουρκίας, ενώ πολύτιμο βαθμό πήρε η Ιαπωνία φέρνοντας ισοπαλία 2-2 με την Ολλανδία.