Ξεχώρισαν η εντυπωσιακή νίκη της Γερμανίας, 7-1 επί του Κουρασάο, μία από τις ευρύτερες στα χρονικά του θεσμού, και η επικράτηση των ΗΠΑ με το επιβλητικό 4-1 σε βάρος της Παραγουάης.
Από την άλλη, σπουδαία έκπληξη κατάφερε το αξιόμαχο Πράσινο Ακρωτήρι, υποχρεώνοντας την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία (και εκ των φαβορί της διοργάνωσης) σε λευκή ισοπαλία, με πρωταγωνιστή τον 40χρονο τερματοφύλακά του, Βοζίνια. Χωρίς νικητή έληξε και η αναμέτρηση της Βραζιλίας (άλλου ενός από τα φαβορί) με το πολλά υποσχόμενο Μαρόκο, καθώς έμειναν στο 1-1. Στις εκπλήξεις της πρεμιέρας και η νίκη της Αυστραλίας με 2-0 επί της Τουρκίας, ενώ πολύτιμο βαθμό πήρε η Ιαπωνία φέρνοντας ισοπαλία 2-2 με την Ολλανδία.