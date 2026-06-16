ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΥΛΟΥ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Με 24ωρη απεργία απαίτησαν άμεσα μέτρα για τα οξυμένα προβλήματα

Σε 24ωρη απεργία προχώρησαν την Παρασκευή οι εργαζόμενοι στις Υπηρεσίες Ασύλου και στις προσφυγικές δομές, που κόντρα στο νέο αντιδραστικό Σύμφωνο διεκδικούν άμεσα μέτρα για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, καθώς και ουσιαστική προστασία του δικαιώματος στο άσυλο για τους ξεριζωμένους.

Στην Αθήνα, το Σωματείο Εργαζομένων Συμβασιούχων Υπηρεσίας Ασύλου, ο Σύλλογος Υπαλλήλων Υπηρεσίας Ασύλου και Αρχής Προσφυγών του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και το Σωματείο Εργαζομένων Προσφυγικού και Συναφών Δομών Κοινωνικής Μέριμνας πραγματοποίησαν το πρωί συγκέντρωση στο υπουργείο Μετανάστευσης.

Στο πλευρό τους βρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό η Βιβή Δάγκα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτής.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, η Δήμητρα Γεωργακάκη, πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων ΜΚΟ Προσφυγικού και συναφών δομών, η Γεωργία Ζαΐμη, πρόεδρος του σωματείου συμβασιούχων Υπηρεσίας Ασύλου, η Αλεξάνδρα Λάμπρου, πρόεδρος του συλλόγου υπαλλήλων Υπηρεσίας Ασύλου και Αρχής Προσφυγών και η Κατερίνα Σώκκα, πρόεδρος του συλλόγου υπαλλήλων ΥΜΑ. Από το ΓΣ της ΑΔΕΔΥ παραβρέθηκε η Νίκη Χρονοπούλου.

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στη χρόνια υποστελέχωση του υπουργείου και των υπηρεσιών του, στην εντατικοποίηση της εργασίας, στην εργασιακή ανασφάλεια και στην επαγγελματική εξουθένωση, που υπονομεύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων αλλά και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. Οπως αναφέρθηκε, το 60% των εργαζομένων είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με ελαστικές σχέσεις εργασίας χωρίς προοπτική μονιμοποίησης, χωρίς τις αναγκαίες υποδομές και χωρίς διερμηνεία. Καταγγέλθηκε επίσης το νέο Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Ασυλο, που αποδεκατίζει στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν να κάνουν με την προστασία της ζωής των ξεριζωμένων.

Εξάλλου, τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων εργαζομένων στις υπηρεσίες του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και την παραίτηση του Δημοσίου από ένδικα μέσα κατά δικαστικών αποφάσεων που τους δικαιώνουν, προέβλεπε τροπολογία που είχε καταθέσει το ΚΚΕ στη Βουλή. Με την προτεινόμενη διάταξη θα δινόταν τέλος στην ταλαιπωρία και την ανασφάλεια εκατοντάδων εργαζομένων στο υπουργείο με πολυετή και εξειδικευμένη προϋπηρεσία, που έχουν δικαιωθεί από τα δικαστήρια με αποφάσεις που διατάσσουν την παραμονή ή την επάνοδό τους στην εργασία τους ή αναγνωρίζουν τις σχέσεις εργασίας τους ως αορίστου χρόνου. Η τροπολογία απορρίφτηκε από την κυβέρνηση, συνοδευόμενη από τη σιωπή των υπόλοιπων κομμάτων.