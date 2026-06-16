ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΜΑΤΣ

Ανοίγει τα χαρτιά της η Γαλλία

Η παρουσία της Γαλλίας, εκ των φετινών φαβορί, ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026. Στο πλαίσιο του 9ου ομίλου οι ιδιαίτερα ισχυροί και με υψηλές βλέψεις στη φετινή διοργάνωση «τρικολόρ» ανοίγουν τις υποχρεώσεις τους, έχοντας ωστόσο δύσκολο τεστ: Με αντίπαλο τη Σενεγάλη (η οποία κατέκτησε το πρόσφατο Κύπελλο Αφρικανικών Εθνών, αν και στη συνέχεια της αφαιρέθηκε το τρόπαιο), στο πιο ενδιαφέρον σημερινό ματς.

Νωρίτερα, ξημερώματα ώρα Ελλάδας, η Ουρουγουάη, από τις παραδοσιακές δυνάμεις της Λατινικής Αμερικής, κοντράρεται με τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για τη συνέχεια στον 8ο όμιλο. Ακολουθεί επίσης τα ξημερώματα η αναμέτρηση του Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία, που κλείνει την πρεμιέρα για τον 7ο όμιλο, ένας αγώνας με αρκετό εξωαγωνιστικό ενδιαφέρον, λόγω της παρουσίας των Ιρανών στην διοργάνωση, που έχει ανοίξει αρκετά ζητήματα, κυρίως με την αντιμετώπιση που έτυχε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, αλλά και τους ίδιους τους Ιρανούς να έχουν απειλήσει με διακοπή των αγώνων τους αν διαπιστώσουν προβοκάτσιες.

Το πρόγραμμα: 01.00 Σαουδική Αραβία - Ουρουγουάη (ΕΡΤ2 Σπορ), 04.00 Ιράν - Νέα Ζηλανδία (ΕΡΤ1), 22.00 Γαλλία - Σενεγάλη.