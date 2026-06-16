ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

Το δικαστικό πραξικόπημα εργοδοσίας - εργατοπατέρων δεν θα περάσει!

Με δικαστικό πραξικόπημα η εργοδοσία, η κυβέρνηση και ο εκατομμυριούχος Παναγόπουλος επιχειρούν να ακυρώσουν τη θέληση και τις μαζικές αποφάσεις των εργαζομένων της Εύβοιας και να πάρουν στα χέρια τους το Εργατικό τους Κέντρο.

Συγκεκριμένα, τα τσιράκια του Παναγόπουλου στην Εύβοια, Σελεβάκος και Παπανικολάου, κατέθεσαν αίτηση διορισμού Προσωρινής Διοίκησης στο Εργατικό Κέντρο, η προσωρινή διαταγή της οποίας εκδικάζεται σήμερα το μεσημέρι στα Δικαστήρια Χαλκίδας.

Δεν θα περάσει η επίθεση!

«Η επίθεση δεν θα περάσει. Ολοι και όλες σήμερα Τρίτη 16 Ιούνη, στη 1 μ.μ., στα Δικαστήρια Χαλκίδας, να δοθεί μία ακόμη αγωνιστική απάντηση στην άθλια και βρώμικη επίθεση στο εργατικό κίνημα και τους εργαζόμενους της Εύβοιας», σημειώνει σε κάλεσμά του το Εργατικό Κέντρο.

Πρόκειται για το νέο βήμα στην άθλια και βρώμικη επίθεση της εργοδοσίας, της κυβέρνησης, του εκατομμυριούχου και ελεγχόμενου προέδρου της ΓΣΕΕ Παναγόπουλου και των ανθρώπων του στην Εύβοια που πήρε λυσσαλέα χαρακτηριστικά, πριν από έναν χρόνο, όταν, στο εκλογοαπολογιστικό συνέδριο, έγινε το αποφασιστικό βήμα για να περάσει το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας στα χέρια των εργατών και με τη δράση και αγωνιστική του πορεία να γίνει καρφί στο μάτι της εργοδοσίας.

Στην επίθεση αυτή οι εργαζόμενοι της Εύβοιας και το Εργατικό τους Κέντρο δεν είναι μόνοι, έχουν στο πλευρό τους την εργατική τάξη και συνδικάτα από κάθε γωνιά της χώρας, που με ανακοινώσεις εκφράζουν την πλατιά αλληλεγγύη και στήριξή τους, δηλώνοντας ότι η επίθεση αυτή είναι επίθεση σε ολόκληρη την εργατική τάξη της χώρας.

Το Εργατικό Κέντρο θα μείνει στα χέρια των εργατών!

Σε ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας καλεί τους εργαζόμενους της περιοχής να υπερασπιστούν το Εργατικό τους Κέντρο, δίνοντας για μία ακόμη φορά αποφασιστική απάντηση στην εργοδοσία και τους μηχανισμούς της, με τη σημερινή κινητοποίηση στα Δικαστήρια.

«Η εργοδοσία, η κυβέρνηση, ο εκατομμυριούχος Παναγόπουλος που "συγκυβερνά" με τη ΝΔ εντός και εκτός της ΓΣΕΕ καθώς και οι "μπροστινοί" τους στην Εύβοια επιχειρούν δικαστικό πραξικόπημα ενάντια στο Εργατικό Κέντρο και τον αγώνα των εργαζομένων της Εύβοιας», αναφέρει η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας στο κάλεσμά της και τονίζει:

«Δεν θα τους περάσει! Το Εργατικό Κέντρο θα μείνει στα χέρια των εργατών! Δεν θα το πάρει στα χέρια της η εργοδοσία! Ολοι την Τρίτη 16 Ιούνη, στις 13.00, στα Δικαστήρια Χαλκίδας. Υπερασπιζόμαστε την αγωνιστική πορεία του Εργατικού Κέντρου».

Συνεχίζοντας ενημερώνει τα Σωματεία, τους εργαζόμενους και όλο τον λαό της Εύβοιας για τη νέα κλιμάκωση της επίθεσης της εργοδοσίας ενάντια στην ανάγκη ανάπτυξης των αγώνων της εργατικής τάξης και επισημαίνει:

«Οι γνωστοί πλέον άνθρωποι της εργοδοσίας που δουλεύουν υπονομευτικά μέσα στο εργατικό κίνημα για λογαριασμό της, κατέθεσαν Αίτηση διορισμού Προσωρινής Διοίκησης στο Εργατικό Κέντρο, η Προσωρινή Διαταγή της οποίας εκδικάζεται την Τρίτη 16 Ιούνη και ώρα 13.00 στα Δικαστήρια Χαλκίδας.

Στην Αίτησή τους μάλιστα προτείνουν να βρίσκονται στην πλειοψηφία της Προσωρινής Διοίκησης αυτοί που συνειδητά είναι άφαντοι από τους αγώνες και τις αγωνίες των εργαζομένων, αυτοί που συνειδητά δεν έχουν εμφανιστεί σε καμία κινητοποίηση τον τελευταίο τουλάχιστον ενάμιση χρόνο, αυτοί που μόνιμα και συνειδητά απουσιάζουν από τις συνεδριάσεις του ΔΣ του ΕΚΕ, τις συσκέψεις Σωματείων και τις Γενικές Συνελεύσεις των αντιπροσώπων.

Φτάνουν μάλιστα στο σημείο να προτείνουν στην Προσωρινή Διοίκηση, πέρα από τους γνωστούς υπονομευτές Σελεβάκο και Παπανικολάου, ακόμα και την Υφαντή, "πρόεδρο" του γνωστού "σωματείου - φαντάσματος" που πρωταγωνίστησε στις νοθείες.

Επιδιώκουν δηλαδή να περάσουν "από το παράθυρο" αυτό που δεν κατάφεραν στις μαζικές, ζωντανές και δημοκρατικές διαδικασίες των Γενικών μας Συνελεύσεων, εκεί δηλαδή που χτυπά η καρδιά των αγώνων των εργαζομένων: Εναν πλαστό συσχετισμό κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της εργοδοσίας για να βάλουν "στον γύψο" τις διεκδικήσεις των εργαζομένων.

Δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς γιατί δεν μπορούν να πιάσουν αυτό τον σφυγμό! Είναι έξω από το καθετί οργανωμένο, αγωνιστικό και διεκδικητικό! Θέλουν να κατσικωθούν με το "έτσι θέλω" στον σβέρκο της εργατικής τάξης, για να γυρίσει το Εργατικό Κέντρο στα χρόνια που ήταν κλειστό, στα χρόνια που δεν εμφανιζόταν στους χώρους δουλειάς, στα χρόνια που εργαζόμενοι και Σωματεία απευθύνονταν σε αυτό και "έτρωγαν πόρτα", στα χρόνια που δεν πραγματοποιούνταν μαζικές κινητοποιήσεις, Συνελεύσεις, συσκέψεις, στα χρόνια που δεν αναπτυσσόταν η αλληλεγγύη σε όποιον το έχει ανάγκη.

Κανένας τίμιος εργαζόμενος, συνδικαλιστής δεν πρέπει να το ανεχτεί αυτό. Ολοι όσοι - παρά τις επιμέρους διαφορετικές προσεγγίσεις - συμφωνούμε πως τα Σωματεία και τα Εργατικά Κέντρα πρέπει να είναι στα χέρια των εργαζομένων και όχι των εργοδοτών, χρειάζεται να υψώσουμε τείχος προστασίας στην αγωνιστική πορεία του Εργατικού Κέντρου με κάθε τρόπο».