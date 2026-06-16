ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Ξανά στους δρόμους, πανελλαδικά συντονισμένοι στις 23 - 24 - 25 Ιούνη

Τον δίκαιο αγώνα επιβίωσης που δίνουν ενάντια στην κυβερνητική πολιτική και στην ΚΑΠ της ΕΕ συνεχίζουν οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι, οργανώνοντας πολύμορφες αγωνιστικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν συντονισμένα στην ύπαιθρο της χώρας στις 23, 24 και 25 Ιούνη.

Η αγωνιστική απόφαση πάρθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων (ΠΕΜ) και ήδη οι Ομοσπονδίες και οι Αγροτικοί Σύλλογοι σε διάφορες περιοχές παίρνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την οργάνωση των κινητοποιήσεων και τη μαζική συμμετοχή των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων.

Παρά την ένταση των αγροτικών εργασιών εν μέσω του καλοκαιριού, τα οξυμένα προβλήματα και οι λόγοι που τους οδήγησαν τον χειμώνα στα μαζικά μπλόκα παραμένουν και δεν τους αφήνουν άλλο περιθώριο από το να δυναμώσουν τη διεκδίκηση για να μπορέσουν να παραμείνουν στην παραγωγή και στα χωριά τους.

Αυτό το ζήτημα αναδεικνύει στο κάλεσμά της η Γραμματεία της ΠΕΜ, σημειώνοντας πιο αναλυτικά πως «τον χειμώνα βγήκαμε στους δρόμους γιατί δεν μπορούσαμε πλέον να επιβιώσουμε. Σήμερα, η κατάσταση όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά οξύνεται επικίνδυνα. Τα προβλήματα που μας έβγαλαν στα μπλόκα παραμένουν και γιγαντώνονται».

Αναδεικνύοντας τα προβλήματα που ταλανίζουν κάθε βιοπαλαιστή στην ύπαιθρο, σημειώνει πως «το κόστος παραγωγής, εξαιτίας του πολέμου και της ακρίβειας, παραμένει στα ύψη. Οι πληρωμές καθυστερούν με αδικαιολόγητες "καρατομήσεις". Η επέκταση του συστήματος monitoring, που αποφασίστηκε στην ΕΕ και ενσωματώθηκε στην ΚΑΠ, μας φέρνει σε ακόμα χειρότερη θέση, καθώς οδηγεί σε άδικες περικοπές, στραγγαλίζοντας περαιτέρω το εισόδημά μας.

Οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για αποζημιώσεις (80 εκατ. ευρώ σε βαμβάκι - σιτάρι και 80 εκατ. στην κτηνοτροφία, το πρόγραμμα ad hoc για τον παγετό στο προανθικό του 2025, ενίσχυση στο ρύζι που έμεινε απούλητο λόγω αθρόων εισαγωγών κ.λπ.) παραμένουν "κενό γράμμα"».

Ενώ ταυτόχρονα η ΠΕΜ καταγγέλλει πως «ακόμα και εκεί που εξαγγέλλονται μέτρα, όπως στην περίπτωση της μηδικής, αποκλείονται ολόκληρες περιοχές με αυθαίρετα κριτήρια», τονίζοντας πως «η κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει τη μια περιοχή απέναντι στην άλλη, τον αγρότη απέναντι στον αγρότη. Η ευθύνη είναι καθαρά της κυβέρνησης για τους αποκλεισμούς των περιοχών και τα κριτήρια. Βρισκόμαστε στο φουλ των καλλιεργητικών εργασιών και η ρευστότητα είναι μηδενική».

Δίκαιες και αναγκαίες διεκδικήσεις

«Δεν πάει άλλο!», υπογραμμίζει, διεκδικώντας «να δοθεί τώρα, υπό τη μορφή αναπλήρωσης εισοδήματος, το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που, με βάση τους υπολογισμούς της ίδιας της κυβέρνησης και της ΕΕ, έχει υπεξαιρεθεί και χαθεί από τις τσέπες μας τα τελευταία 7 χρόνια λόγω του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Παράλληλα, επαναφέρει τα δίκαια αιτήματα των βιοπαλαιστών που διεκδικούν: «Μείωση κόστους παραγωγής: Αφορολόγητο πετρέλαιο και πλαφόν στο ρεύμα. Απαιτούμε το πετρέλαιο στον αγρότη στο 1 ευρώ, όπως υποσχέθηκε η κυβέρνηση την περίοδο των μπλόκων. Εγγυημένες τιμές: Τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, να αφήνουν εισόδημα επιβίωσης και να μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε να παράγουμε. Αμεση καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων: Οχι άλλες δικαιολογίες και αποκλεισμοί».

Προσθέτει ότι οι κτηνοτρόφοι «βρίσκονται στο έλεος της ευλογιάς και του αφθώδους πυρετού γιατί η κυβέρνηση, ιεραρχώντας την κερδοφορία των μεγαλοεξαγωγέων φέτας, αρνείται να προχωρήσει σε εμβολιασμούς, αφήνοντας τους κτηνοτρόφους απροστάτευτους. Απαιτούμε άμεσα μέτρα προστασίας και αποζημιώσεις για τις απώλειες».

Η Γραμματεία της ΠΕΜ, καλώντας τις Ομοσπονδίες και τους Αγροτικούς Συλλόγους συντονισμένα να οργανώσουν τις κατά τόπους δράσεις τους, ενημερώνει ακόμη ότι με απόφασή της θα προχωρήσει σε «παρεμβάσεις για διεκδίκηση νομοθετικής ρύθμισης για τη διαγραφή των διώξεων. Είναι απαράδεκτο η κυβέρνηση να παρέχει ασυλία στα στελέχη της που οργάνωσαν τη "συμμορία" στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ταυτόχρονα να σέρνει στα δικαστήρια τους αγρότες που αγωνίστηκαν για το δίκιο τους και την επιβίωσή τους». Απαιτώντας να μπουν στο αρχείο όλες οι διώξεις για τις δίκαιες κινητοποιήσεις του χειμώνα, προσθέτει πως «θα ζητήσουμε άμεσα συναντήσεις με όλα τα κόμματα της Βουλής, ώστε να αναδειχθεί η ανάγκη αυτή και να ασκηθεί πίεση για να σταματήσει ο εκφοβισμός του αγροτικού κόσμου».

Στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ με τους εργαζομένους και όλο τον λαό

Τέλος, στην πρόσφατη συνεδρίαση της Γραμματείας της ΠΕΜ αποφασίστηκε οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι της χώρας να δώσουν δυναμικό «παρών» στη μεγάλη κινητοποίηση στη ΔΕΘ, στις 5 Σεπτεμβρίου.

«Θα είμαστε εκεί μαζί με τα εργατικά σωματεία, τους συλλόγους των βιοπαλαιστών των πόλεων, τους φοιτητές και τις γυναικείες οργανώσεις. Ολους αυτούς που στάθηκαν στο πλευρό μας στον μεγάλο αγώνα του χειμώνα. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, απαιτούμε το δικαίωμα να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μόχθο μας. Τώρα οργανώνουμε τη διεκδίκησή μας. Καλούμε κάθε σύλλογο και ομοσπονδία να συντονιστούμε και να οργανώσουμε τη δράση μας. Η δύναμή μας βρίσκεται στον ενωμένο, μαζικό και ανυποχώρητο αγώνα», καταλήγει η ΠΕΜ.

Σε Πάτρα και Αμύνταιο

Στο πλαίσιο των συντονισμένων κινητοποιήσεων, ήδη η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αχαΐας καλεί την Τρίτη 23 Ιούνη σε συγκέντρωση, στις 11.30 π.μ. στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίων Νήσων στην Πάτρα.

Επίσης, ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας καλεί σε συνέλευση την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8 μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Αμύνταιο, ώστε οι αγρότες της περιοχής συλλογικά να αποφασίσουν τις κινητοποιήσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα με βάση και την απόφαση της ΠΕΜ.