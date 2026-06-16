ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗ ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ

Μαρτυρικός θάνατος για εργάτρια σε βιομηχανικό πλυντήριο

Ακόμα ένα έγκλημα! Αυτήν τη φορά στη ΒΙΠΕ της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη. Η 56χρονη Στέλλα, εργαζόμενη στο βιομηχανικό πλυντήριο «Proteus», το πρωί του Σαββάτου άφησε την τελευταία της πνοή την ώρα της δουλειάς, βρίσκοντας μαρτυρικό θάνατο, καθώς εγκλωβίστηκε σε κύλινδρο μηχανήματος και συνεθλίβη. Δούλευε 4 χρόνια στην επιχείρηση, το Σάββατο όμως δεν επέστρεψε στα παιδιά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πήγε για να αντικαταστήσει προσωρινά έναν συνάδελφό της, καθώς δεν ήταν αυτό το πόστο της.

Το νέο εργοδοτικό έγκλημα έρχεται να επιβεβαιώσει τις καταγγελίες ότι με τις πλάτες του κράτους οι χώροι δουλειάς έχουν μετατραπεί από την εργοδοσία σε κάτεργα.

Σύμφωνα με καταγγελίες του κλαδικού Συνδικάτου και εργαζομένων, άλλωστε, για το έγκλημα δεν φταίει «η κακιά η ώρα και η στιγμή», ούτε η συναδέλφισσά τους, όπως προσπαθεί να πείσει η εταιρεία.

Συνολικά στους χώρους δουλειάς και ειδικότερα στη συγκεκριμένη επιχείρηση το 6ήμερο και τα 10ωρα είναι καθημερινότητα, ο κάθε εργαζόμενος καλύπτει 2 και 3 πόστα ώστε να βγουν οι παραγγελίες τους, δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας, μέσα ατομικής προστασίας, εκπαίδευση των εργαζομένων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν ακόμα στεγνώσει το αίμα της νεκρής εργάτριας, για να μη χάσει ούτε ευρώ από τα κέρδη της η εργοδοσία ανάγκασε τους εργάτες της απογευματινής βάρδιας να δουλέψουν, για να εκτελέσει κανονικά τις παραγγελίες της. Επικαλέστηκε γι' αυτό την «κοινωνική ανάγκη», καθώς ως βιομηχανικό πλυντήριο έχει αναλάβει να πλένει και να σιδερώνει τον ιματισμό νοσοκομείων, ξενοδοχείων και άλλων επιχειρήσεων.

Αυτή η χυδαιότητα πήρε τέλος με τη μαχητική παρέμβαση των εργατικών σωματείων, που βρέθηκαν μαζικά στην πύλη της επιχείρησης και απαίτησαν να σταματήσουν οι εργασίες. Επίσης να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια στην εργασία, καθώς και να αποδοθούν οι ευθύνες για τη νεκρή συνάδελφό τους.

Την ίδια ώρα η εργοδοσία προσπάθησε να φυγαδεύσει τους εργαζόμενους, για να μη μιλήσουν με τους εκπροσώπους των σωματείων. Τους φόρτωσε σε αυτοκίνητα για να τους μεταφέρει στη στάση των λεωφορείων προκειμένου να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Είναι μάλιστα η ίδια απόσταση που καθημερινά οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να την κάνουν με τα πόδια, ιδιαίτερα οι μετανάστες που απασχολούνται εποχικά στην επιχείρηση μέσω διαφόρων ΜΚΟ, για να βγει η αυξημένη δουλειά την περίοδο της τουριστικής σεζόν.

Αμεση η παρέμβαση των σωματείων, σύσκεψη σήμερα στη Σίνδο

Χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε παρέμβαση στη ΒΙΠΕ Σίνδου από εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης. Μέλη σωματείων με αναφορά στα εργοστάσια της περιοχής βρέθηκαν στην αρχή της βάρδιας έξω από πύλες εργοστασίων, καλώντας τους εργαζόμενους να μετατρέψουν την οργή και την αγανάκτηση για το νέο έγκλημα σε οργάνωση και αγώνα ώστε να παρθούν εδώ και τώρα μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι μετέφεραν παραδείγματα από τους δικούς τους χώρους, από το πόσο συχνά οι εργάτες σώζονται στο «παρά ένα» από καθαρή τύχη, πόσοι τη «γλιτώνουν» με τραυματισμούς.

Ανέδειξαν ότι κοινή αίτια σε όλες τις περιπτώσεις είναι η μεγάλη εντατικοποίηση, με τους εργαζόμενους να αναγκάζονται να κάνουν εργασίες για τις οποίες δεν είναι εκπαιδευμένοι, να δουλεύουν εξαντλητικά ωράρια και πολύωρες υπερωρίες υπό την πίεση «να βγει η δουλειά».

Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, σωματεία καλούν σε σύσκεψη οργάνωσης της μάχης για την υπεράσπιση της υγείας και της ζωής των εργαζομένων σήμερα Τρίτη, με το τέλος των πρωινών βαρδιών των εργοστασίων, από τη 1 μ.μ. μέχρι τις 4 μ.μ., στο ΚΑΠΗ της Σίνδου.

Στο κάλεσμά τους εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και στους συναδέλφους της αδικοχαμένης εργαζόμενης, αναδεικνύοντας ότι αυτή η βαρβαρότητα της εντατικοποίησης στους χώρους δουλειάς είναι αποτέλεσμα των νόμων που έχουν ψηφιστεί τα τελευταία χρόνια «και δίνουν το δικαίωμα στην εργοδοσία να κάνει ό,τι θέλει την ίδια ώρα που εμείς μετράμε νεκρούς και σακατεμένους».

«Ελληνες και μετανάστες εργάτες βλέπουμε τις ζωές μας να τσακίζονται για τα κέρδη τους! Αρνούμαστε να συνηθίσουμε τον θάνατο. Οργανωνόμαστε στα σωματεία μας, γινόμαστε μια γροθιά, σπάμε τον φόβο», τονίζουν τα σωματεία. Καλούν να δυναμώσουν η οργάνωση και ο αγώνας για μέτρα υγείας και ασφάλειας, να καταργηθούν οι αντεργατικοί νόμοι που έχουν κάνει τους χώρους δουλειάς αρένες θανάτου, «για να γυρνάμε μετά τη βάρδια όλες και όλοι στην οικογένειά μας!».

Εδώ και τώρα να εξασφαλιστεί η στήριξη της οικογένειας

Τα θερμά του συλλυπητήρια για τον θάνατο της εργάτριας εκφράζει το Συνδικάτο Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Βόρειας Ελλάδας, καταγγέλλοντας την εργοδοσία που είχε το θράσος να καλέσει σε εργασία την επόμενη βάρδια, σαν να μην έγινε τίποτα, με το αίμα της εργάτριας ακόμα μέσα στο εργοστάσιο. Υπογραμμίζει ότι με την αποφασιστική παρέμβαση του Συνδικάτου η παραγωγή σταμάτησε και οι εργαζόμενοι επέστρεψαν σπίτια τους, και καλεί τους εργαζόμενους, Ελληνες και μετανάστες, «να μη συνηθίσουν τον θάνατο. Να δυναμώσουν τον αγώνα για μείωση του εργάσιμου χρόνου, 7ωρο - 5ημερο - 35ωρο, μέτρα ασφαλείας στους χώρους δουλειάς, συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων για τα ζητήματα ασφαλείας».

Συνολικά τα σωματεία απαιτούν να διερευνηθούν άμεσα οι συνθήκες του εργοδοτικού εγκλήματος, να αποδοθούν όλες οι ευθύνες και να μη γίνει καμία προσπάθεια συγκάλυψης ή μετακύλισης της ευθύνης στην εργαζόμενη. Να εξασφαλιστεί άμεσα ψυχολογική υποστήριξη από ειδικούς επιστήμονες για όλους τους εργαζόμενους, χωρίς καμία επιβάρυνση, καθώς και πλήρης στήριξη στην οικογένεια και στους συναδέλφους της εργαζόμενης, με ευθύνη της εργοδοσίας και του κράτους.

Να ληφθούν τώρα όλα τα απαραίτητα μέτρα υγείας και ασφάλειας. Να πραγματοποιηθούν ουσιαστικοί έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας. Να ελεγχθούν και να συντηρηθούν όλα τα μηχανήματα. Να δοθεί σε όλο το προσωπικό η μελέτη επαγγελματικού κινδύνου. Να σταματήσει η μετακίνηση εργαζομένων από πόστο σε πόστο.

Συνθήκες κάτεργου πίσω από τα καθαρά σεντόνια των ξενοδοχείων

Δεν είναι η πρώτη φορά που στη συγκεκριμένη εταιρία εργαζόμενος δεν γυρίζει σπίτι του, θυμίζει η Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας - Ιματισμού - Δέρματος (ΟΕΚΙΔΕ), αφού «στην ίδια επιχείρηση, στον Ασπρόπυργο, είχε σκοτωθεί τον Μάρτη του 2018 εργαζόμενος εξωτερικού συνεργείου».

Η Ομοσπονδία ξεκαθαρίζει ότι «η εργοδοσία έχει ακέραιη την ευθύνη να εξασφαλίζει ασφαλείς όρους δουλειάς: Συντηρημένα μηχανήματα, συστήματα ασφάλειας και άμεσης διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης, επαρκή εκπαίδευση, σταθερά πόστα, προσωπικό και ουσιαστική επίβλεψη. Οταν όλα αυτά μπαίνουν στη ζυγαριά του κόστους, όταν οι εργαζόμενοι δουλεύουν κάτω από εξοντωτικούς ρυθμούς και μετακινούνται από πόστο σε πόστο για να καλυφθούν τα κενά, τότε οι χώροι δουλειάς μετατρέπονται σε παγίδες θανάτου», επισημαίνει.

Αναδεικνύει ακόμα ότι «το έγκλημα στη Σίνδο αποκαλύπτει τις συνθήκες κάτεργου που επικρατούν στα βιομηχανικά πλυντήρια. Πίσω από τον καθαρό ιματισμό που φτάνει σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία και επιχειρήσεις του Τουρισμού, βρίσκεται η βρώμικη πραγματικότητα της εκμετάλλευσης: Ζέστη, υγρασία, ατμοί, βάρη, κύλινδροι, ιμάντες, πρέσες και βαριά μηχανήματα, χαμηλοί μισθοί, ελλείψεις προσωπικού, ανεπαρκή μέτρα προστασίας, 6ήμερο, 10ωρα, 12ωρα και 13ωρα.

Στη συγκεκριμένη επιχείρηση, όπως και σε πολλούς χώρους του κλάδου, η εργοδοσία πατάει και στην ανάγκη μεταναστών και εποχικών εργαζομένων, που πολλές φορές αξιοποιούνται μέσα από ΜΚΟ και διάφορους μηχανισμούς, για να εξασφαλίζει φτηνά και ευάλωτα εργατικά χέρια. Με την πίεση του μεροκάματου, της επιβίωσης και του φόβου γίνονται βορά στα κέρδη της εργοδοσίας».

Τέλος, αναδεικνύει ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να εμπιστευτούν την εργοδοτική «ευαισθησία», ούτε τους ελέγχους που γίνονται εκ των υστέρων, αφού έχει συμβεί το κακό. Χρειάζονται ουσιαστικοί, προληπτικοί έλεγχοι, με ευθύνη του κράτους, και πάνω απ' όλα οργάνωση στους χώρους δουλειάς, συλλογική διεκδίκηση και πάλη μέσα από τα σωματεία για να επιβληθούν μέτρα προστασίας.

Σύγχρονη μορφή της γυναικείας ανισοτιμίας

Την οργή τους εκφράζουν οι Σύλλογοι και οι Ομάδες Γυναικών Θεσσαλονίκης, μέλη της ΟΓΕ, τονίζοντας: «Η εργοδοτική βία στάζει αίμα! 13ωρη δουλειά στο εργοστάσιο, νυχτερινή εργασία για τις γυναίκες χωρίς μέτρα ατομικής προστασίας, χωρίς διόδους διαφυγής, χωρίς εξόδους κινδύνου, χωρίς συστήματα ασφαλείας, χωρίς μέτρα προστασίας, χωρίς εκπαιδεύσεις.

Αυτή είναι η σύγχρονη μορφή της γυναικείας ανισοτιμίας!».