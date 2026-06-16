ΤΟΜΕΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Πραγματική τιμή στα θύματα είναι να δυναμώσει ο αγώνας των εργαζομένων

Με ανακοίνωσή της η ΤΟ Μεταποίησης της ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ σημειώνει ότι «παρά τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης ότι η κατάσταση είναι "καλύτερη από ποτέ στους εργασιακούς χώρους", η ίδια η πραγματικότητα διαψεύδει ακράδαντα τον εφησυχασμό που προσπαθεί να καλλιεργηθεί στους χώρους δουλειάς, που μετατρέπονται σε κολαστήρια, με 1 στα 2 θανατηφόρα δυστυχήματα να αφορούν εργαζόμενους άνω των 55 ετών».

Αναδεικνύει ότι τη στιγμή που η εργατική τάξη θρηνεί άλλο ένα θύμα της εργοδοτικής ασυδοσίας, οι επιχειρηματικοί όμιλοι συνεχίζουν να αυγαταίνουν τα κέρδη τους, αφού 12,1 δισ. ήταν τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο για το έτος 2025. «Κέρδη που προϋποθέτουν την εντατικοποίηση και το ξεζούμισμα των εργαζομένων, την κατάργηση του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας, την επέκταση του εργάσιμου βίου, την ένταση της εκμετάλλευσης σε συνδυασμό με την έλλειψη μέτρων υγείας και ασφάλειας. Οι πολιτικές αυτές που ακολουθούνται διαχρονικά από όλες τις αστικές κυβερνήσεις και σιγοντάρονται από τη βολική αντιπολίτευση έχουν οδηγήσει κάθε 40 ώρες η εργατική τάξη να θρηνεί και έναν νεκρό της. Αποδεικνύεται και από τον συγκεκριμένο εργασιακό χώρο ότι στον βωμό του κέρδους των καπιταλιστών θυσιάζονται Ελληνες και μετανάστες εργάτες! Σε έναν χώρο με δύσκολο εργασιακό περιβάλλον, που οι υπερωρίες για την κάλυψη παραγγελιών είναι κανόνας, που η 6ήμερη εργασία τσακίζει τους εργάτες, που τα μέτρα υγείας και ασφάλειας είναι μηδαμινά για τους εργαζόμενους», σημειώνει.

Ξεκαθαρίζει ότι για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι τη ζωή που τους αξίζει στον 21ο αιώνα, είναι μονόδρομος ο αγώνας για την ανατροπή του σάπιου καπιταλισμού, για να διαφεντεύουν οι ίδιοι οι εργάτες με τη δική τους εξουσία τον πλούτο που παράγουν, όχι μια χούφτα παράσιτα που τους τον κλέβουν.

«Σε αυτόν τον δρόμο καλεί τον λαό να βαδίσει ώστε με την αξιοποίηση των τεράστιων σύγχρονων δυνατοτήτων η δουλειά να πάψει να είναι μια αναμέτρηση με τον θάνατο, τις επαγγελματικές ασθένειες, τους τραυματισμούς εν ώρα εργασίας.

(...) Πραγματική τιμή στη μνήμη των θυμάτων θα είναι να δυναμώσει ο αγώνας των εργαζομένων σε όλους τους χώρους δουλειάς για την τήρηση όλων των μέτρων ασφάλειας ενάντια στην πολιτική που "θυσιάζει" τα δικαιώματα, την υγεία, ακόμα και τη ζωή των εργατών, στον βωμό του καπιταλιστικού κέρδους. Η άμεση διαλεύκανση των αιτιών του νέου αυτού εργατικού δυστυχήματος και η απόδοση ευθυνών είναι η ελάχιστη απαίτηση που έχει αυτήν τη στιγμή η εργατική τάξη!», καταλήγει.