«Δεν πληρώνω - δεν πληρώνω» από τη θεατρική ομάδα των ΚΟ Ν. Ιωνίας του ΚΚΕ

(Ασκληπιού 4).

Και στο συγκεκριμένο έργο φαίνεται η αντίληψη που είχε ο Ντάριο Φο για το θέατρο, «Ο ουσιαστικότερος λόγος ύπαρξης του Θεάτρου είναι να βοηθάει τον άνθρωπο να σκέφτεται κι όχι να χωνεύει και να γαργαλιέται. Να σαρκάζει, όχι να χασμουριέται. Να κινείται, όχι να αναπαύεται. Να διαλέγει κι όχι να υποτάσσεται. Να γίνεται τολμηρότερος, σωστότερος, καλύτερος», έλεγε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ειδικά για το συγκεκριμένο έργο σημείωνε: «Πιστεύοντας πως με το γέλιο, τη σκληρή σάτιρα, πετυχαίνουμε τη μεγαλύτερη έκφραση αμφιβολίας και αμφισβήτησης, γράψαμε μια φάρσα. Αυτό το είδος φάρσας είναι μια θεατρική φόρμα που επινόησε ο ίδιος ο λαός, για να χτυπήσει ανελέητα, με γλώσσα τσουχτερή, αιώνες τώρα, τα στραβά μάτια της εξουσίας ή τα σάπια προϊόντα της κοινωνίας». Γι' αυτό και το έργο του χαρακτηρίστηκε ως «μια μαστιγωτική, τραγικής υφής καταγγελία των συνθηκών ζωής της καπιταλιστικής κοινωνίας. Ως ένα ρωμαλέο, καθαρά και άμεσα προοδευτικό, λαϊκό και αγωνιστικό θέατρο».

Αυτό το έργο διάλεξε η πολυμελής θεατρική ομάδα των ΚΟ Ν. Ιωνίας του ΚΚΕ, για να συστηθεί στον λαό και τη νεολαία της περιοχής. Με τη θεατρική παράσταση που ανεβάζει, «τιμά τους εργάτες, τον λαό που σήμερα δίνουν τη μάχη κόντρα στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τα επιχειρηματικά "κοράκια", σε αυτούς που ακριβαίνουν το κόστος της ζωής μας για να φτηνύνουν την ίδια τη ζωή. Ομως δεν θα τους περάσει. Θα νικήσει ο εργαζόμενος άνθρωπος. Αυτό τελικά είναι και το βαθύτερο μήνυμα του έργου», σημειώνει η Ομάδα στο κάλεσμά της.