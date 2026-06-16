Θερμό χειροκρότημα για τη «Λυσιστράτη»!

RIZOSPASTIS

του Αριστοφάνη διά χειρόςκατέκλυσε το Ηρώδειο την Παρασκευή και το Σάββατο.

Στο κατάμεστο Ηρώδειο το «παρών» έδωσε την πρώτη μέρα και ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μετά το τέλος της παράστασης συνεχάρη θερμά τον Σταμάτη Κραουνάκη.

Ο συνθέτης στήνει μια πολυφωνική οπερέτα που φιλοξενεί ισότιμα μουσική και λόγο, όλα κουρδισμένα στο κλειδί της ανελέητης σάτιρας του ποιητή. Στη σκηνή του θεάτρου συναντιούνται 30 σημαντικοί ερμηνευτές και μουσικοί, με ξεχωριστή την παρουσία της Δήμητρας Γαλάνη στον ρόλο της θεάς Αθηνάς.

Οταν ο Αριστοφάνης γράφει τη «Λυσιστράτη» το 411 π.Χ., δεν κάνει κάποιο πλάγιο σχόλιο για τη θέση στην οποία έχει περιέλθει η Αθήνα εν μέσω Πελοποννησιακού Πολέμου.

Στην πραγματικότητα, ακούει καλά τους πολιτικούς τριγμούς εντός των τειχών, όπου η Εκκλησία του Δήμου έχει αποδυναμωθεί και οι ολιγαρχικοί επανέρχονται στο προσκήνιο. Με τα κρυφά όπλα της Τέχνης, τα οποία δεν κατονομάζουν αλλά αποκαλύπτουν χωρίς να δακτυλοδεικτούν, μιλάει για την πηγή των δεινών...