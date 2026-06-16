Τρίτη 16 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 31
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Θερμό χειροκρότημα για τη «Λυσιστράτη»!

RIZOSPASTIS

Η «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη διά χειρός Σταμάτη Κραουνάκη κατέκλυσε το Ηρώδειο την Παρασκευή και το Σάββατο.

Στο κατάμεστο Ηρώδειο το «παρών» έδωσε την πρώτη μέρα και ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μετά το τέλος της παράστασης συνεχάρη θερμά τον Σταμάτη Κραουνάκη.

Ο συνθέτης στήνει μια πολυφωνική οπερέτα που φιλοξενεί ισότιμα μουσική και λόγο, όλα κουρδισμένα στο κλειδί της ανελέητης σάτιρας του ποιητή. Στη σκηνή του θεάτρου συναντιούνται 30 σημαντικοί ερμηνευτές και μουσικοί, με ξεχωριστή την παρουσία της Δήμητρας Γαλάνη στον ρόλο της θεάς Αθηνάς.

Οταν ο Αριστοφάνης γράφει τη «Λυσιστράτη» το 411 π.Χ., δεν κάνει κάποιο πλάγιο σχόλιο για τη θέση στην οποία έχει περιέλθει η Αθήνα εν μέσω Πελοποννησιακού Πολέμου.

Στην πραγματικότητα, ακούει καλά τους πολιτικούς τριγμούς εντός των τειχών, όπου η Εκκλησία του Δήμου έχει αποδυναμωθεί και οι ολιγαρχικοί επανέρχονται στο προσκήνιο. Με τα κρυφά όπλα της Τέχνης, τα οποία δεν κατονομάζουν αλλά αποκαλύπτουν χωρίς να δακτυλοδεικτούν, μιλάει για την πηγή των δεινών...


RIZOSPASTIS

    

Κορυφή σελίδας
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Η αλληλεγγύη είναι το όπλο των εργαζομένων
«Δεν πληρώνω - δεν πληρώνω» από τη θεατρική ομάδα των ΚΟ Ν. Ιωνίας του ΚΚΕ
Παρουσιάστηκε η επανέκδοση του βιβλίου της Σεμίνας Διγενή «Οι Απείθαρχοι»
Πολυθεματική έκθεση της Δήμητρας Κυριάκου - Ζορμπά
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ