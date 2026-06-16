ΗΠΑ

«Αντι-ναρκωτικό» χτύπημα και στην επικράτεια της Βενεζουέλας!

Την εξάπλωση της συνεργασίας ΗΠΑ - Βενεζουέλας σε μια σειρά επενδυτικά σχέδια ήρθε να συνοδεύσει και νέο «αντι-ναρκωτικό» πλήγμα των ΗΠΑ, που αυτήν τη φορά μάλιστα έγινε σε τμήμα της ίδιας της επικράτειας της λατινοαμερικανικής χώρας, αλλά και σε συνεργασία με τη σοσιαλδημοκρατική της κυβέρνηση!

Θυμίζουμε ότι οι ΗΠΑ εξαπολύουν από τον περασμένο Σεπτέμβρη στρατιωτικές επιθέσεις εν ψυχρώ και αυτόκλητα, στοχεύοντας σκάφη που σύμφωνα με πληροφορίες - τις οποίες η κυβέρνησή τους ισχυρίζεται ότι συγκέντρωσε - ανήκουν σε δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών σε Καραϊβική και Νότια Αμερική. Αποτέλεσμα αυτών είναι να έχουν σκοτωθεί πάνω από 100 άτομα, με την Ουάσιγκτον να επιμένει ότι πρόκειται για χτυπήματα που συμβάλλουν «στην αντιμετώπιση των διακινητών ναρκωτικών», στόχο στον οποίο οι ΗΠΑ «προσαρμόζουν» και τη διαπραγμάτευση των συμμαχιών τους στο «δυτικό ημισφαίριο». Οπως ανέφερε ο ίδιος ο Τραμπ σε ανάρτησή του, το χτύπημα «συντονίστηκε στενά με τους φίλους μας στη Βενεζουέλα, με τους οποίους συνεργαζόμαστε πολύ καλά»...

Θυμίζουμε ότι τέλη Μάη οι ΗΠΑ προχώρησαν και σε κοινή στρατιωτική άσκηση με τη Βενεζουέλα, στο έδαφός της, με φόντο την κλιμάκωση και στρατιωτικών απειλών κατά της Κούβας.

Ας σημειωθεί, τέλος, ότι - όπως τουλάχιστον ισχυρίζονται οι ΗΠΑ - «στόχος» ήταν ο «ηγέτης» της οργάνωσης «Tren de Aragua», Εκτορ Γκερέρο Φλόρες, που φέρεται και να σκοτώθηκε. Πρόκειται για την οργάνωση με την οποία οι ΗΠΑ κατηγορούσαν τον χειμώνα την κυβέρνηση της Βενεζουέλας ότι συνεργάζεται, πριν από τη στρατιωτική επίθεση σε στρατηγικές υποδομές της χώρας, σε Καράκας και αλλού και την απαγωγή του Βενεζουελάνου Προέδρου Ν. Μαδούρο και της συζύγου του, που κατηγορούνται για ναρκεμπόριο, είναι φυλακισμένοι και δικάζονται εκεί.