Ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων Εθνικής Λυρικής Σκηνής
Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Σωματείου Εργαζομένων Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΣΕΕΛΣ) και του Σωματείου των Μουσικών της Ορχήστρας (ΣΜΟΕΛΣ) με τον καλλιτεχνικό διευθυντή της ΕΛΣ σχετικά με την απόλυση του εργαζόμενου - συνδικαλιστή. Οπως σημειώνει το ΣΕΕΛΣ, «ο διευθυντής δεσμεύτηκε προφορικά ότι θα λύσει το θέμα της ανανέωσης της σύμβασης, κάνοντας προσωπική συνάντηση με τον απολυμένο».
Σύμφωνα με το Σωματείο, «αυτή η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της ενότητας των εργαζομένων στη διεκδίκηση του δίκιου μας. Οταν οι εργαζόμενοι του θεάτρου είμαστε ενωμένοι, η δύναμή μας πολλαπλασιάζεται. Αυτό που κάναμε για τον συνάδελφο Γιώργο ανοίγει έναν δρόμο απέναντι σε κάθε μελλοντική προσπάθεια για νέες απολύσεις συμβασιούχων. Υποσχόμαστε ότι θα το κάνουμε για τον κάθε εργαζόμενο του θεάτρου. Θα το κάνουμε για κάθε εργαζόμενο που ζητά τη βοήθειά μας. Θα το κάνουμε για τους 11 πρόσφατα απολυμένους συνάδελφους του ΚΘΒΕ. Επιβεβαιώνεται ότι η δύναμη του κοινού αγώνα των εργαζομένων μπορεί να αλλάξει αποφάσεις, να εμποδίσει αντεργατικές κατευθύνσεις. Οταν αυτή η δύναμη ενωθεί με την αλληλεγγύη του κοινού των παραστάσεών μας, γίνεται ακατανίκητη.
Εμείς υποσχόμαστε ότι σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η δέσμευση του καλλιτεχνικού διευθυντή, θα συνεχίσουμε κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις μας».