Η αλληλεγγύη είναι το όπλο των εργαζομένων

«Η δέσμευση του καλλιτεχνικού διευθυντή είναι αποτέλεσμα της πίεσης του συλλογικού αγώνα των εργαζομένων του θεάτρου, που εκφράστηκε όχι μόνο με τη συμμετοχή στις μαζικές διαμαρτυρίες μας αλλά και με τη συγκέντρωση πάνω από 300 υπογραφών συναδέλφων μας. Παράλληλα η έκφραση αλληλεγγύης σωματείων από τον χώρο του Θεάματος - Ακροάματος και η σημαντική στήριξη του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ) δείχνουν το δρόμο των συλλογικών διεκδικήσεων», σημειώνει το Σωματείο Εργαζομένων Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε ανακοίνωσή του σχετικά με τον εργαζόμενο που θα οδηγούνταν σε απόλυση, μετά από 18 χρόνια δουλειάς, αλλά τελικά αποφασίστηκε η ανανέωση της σύμβασής του.

Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Σωματείου Εργαζομένων Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΣΕΕΛΣ) και του Σωματείου των Μουσικών της Ορχήστρας (ΣΜΟΕΛΣ) με τον καλλιτεχνικό διευθυντή της ΕΛΣ σχετικά με την απόλυση του εργαζόμενου - συνδικαλιστή. Οπως σημειώνει το ΣΕΕΛΣ, «ο διευθυντής δεσμεύτηκε προφορικά ότι θα λύσει το θέμα της ανανέωσης της σύμβασης, κάνοντας προσωπική συνάντηση με τον απολυμένο».

Σύμφωνα με το Σωματείο, «αυτή η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της ενότητας των εργαζομένων στη διεκδίκηση του δίκιου μας. Οταν οι εργαζόμενοι του θεάτρου είμαστε ενωμένοι, η δύναμή μας πολλαπλασιάζεται. Αυτό που κάναμε για τον συνάδελφο Γιώργο ανοίγει έναν δρόμο απέναντι σε κάθε μελλοντική προσπάθεια για νέες απολύσεις συμβασιούχων. Υποσχόμαστε ότι θα το κάνουμε για τον κάθε εργαζόμενο του θεάτρου. Θα το κάνουμε για κάθε εργαζόμενο που ζητά τη βοήθειά μας. Θα το κάνουμε για τους 11 πρόσφατα απολυμένους συνάδελφους του ΚΘΒΕ. Επιβεβαιώνεται ότι η δύναμη του κοινού αγώνα των εργαζομένων μπορεί να αλλάξει αποφάσεις, να εμποδίσει αντεργατικές κατευθύνσεις. Οταν αυτή η δύναμη ενωθεί με την αλληλεγγύη του κοινού των παραστάσεών μας, γίνεται ακατανίκητη.

Εμείς υποσχόμαστε ότι σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η δέσμευση του καλλιτεχνικού διευθυντή, θα συνεχίσουμε κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις μας».