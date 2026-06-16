ΚΟΥΒΑ

Επιπρόσθετες κυρώσεις και στην Ενωση Πετρελαίου από τις ΗΠΑ

2026 The Associated Press. All

Κάθε μέρα, χωρίς το παραμικρό πρόσχημα, κλιμακώνεται η επιθετικότητα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού κατά της Κούβας. Οι τελευταίες κυρώσεις ανακοινώθηκαν στις 11 Ιούνη από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, επιφανές στέλεχος της αντικουβανικής μαφίας του Μαϊάμι, και αφορούν τηνπου δραστηριοποιείται στην εξόρυξη του ντόπιου αργού πετρελαίου, στη διύλιση και στη διανομή πετρελαιοειδών με δίκτυο πρατηρίων καυσίμων.

Το μοτίβο που χρησιμοποιείται είναι το γνωστό: Η ηγεσία της χώρας και το Κομμουνιστικό Κόμμα καταχρώνται έσοδα ή και «μεταπουλάνε πετρέλαιο για να πλουτίζουν οι ίδιοι». Σε σχετική ανάρτηση ο ίδιος ο Ρούμπιο σημειώνει: «Ενώ ο κουβανικός λαός υποφέρει από ελλείψεις καυσίμων και διακοπές της ηλεκτροδότησης εξαιτίας δεκαετιών υποεπενδύσεων σε κρίσιμες υποδομές, οι κομμουνιστές Κουβανοί ηγέτες καταχρώνται ενεργειακούς πόρους για να γεμίζουν τις τσέπες τους».

Σε αυτές τις αθλιότητες, που επιχειρούν να κρύψουν το κύριο, δηλαδή τον υπερεξηντάχρονο βάρβαρο αποκλεισμό από τις ΗΠΑ που επιχειρεί να προκαλέσει ασφυξία στον κουβανικό λαό, απάντησε ο Κουβανός υφυπουργός Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο. Σε ανάρτησή του αναφέρει:

«Οι επικεφαλής του καθεστώτος των ΗΠΑ υιοθετούν αισχρή στάση, εφαρμόζοντας πολιτική συλλογικής τιμωρίας σε βάρος της Κούβας. Αισθάνονται την ανάγκη να λένε ψέματα, όπως κάνει ο υπουργός Εξωτερικών, προβάλλουν παράλογα προσχήματα για να δικαιολογήσουν την επιβολή στέρησης της πρόσβασης ενός ολόκληρου έθνους σε καύσιμα».

Το νέο μέτρο έρχεται να προστεθεί σε σειρά κυρώσεις και διώξεις σε οργανισμούς, εταιρείες και ηγετικά στελέχη, όπως ο Ραούλ Κάστρο και ο Πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας Κανέλ. Εχει δε και εξωεδαφική ισχύ, καθώς όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στις ΗΠΑ συναλλάσσεται με την CUPET θα υπόκειται επίσης σε κυρώσεις.

Σε ανακοίνωσή της η CUPET «καταγγέλλει αυτές τις ενέργειες ως άδικες και αυθαίρετες, καθώς όχι μόνο περιορίζουν την πρόσβαση σε οικονομικούς και τεχνολογικούς πόρους απαραίτητους για τη λειτουργία της Βιομηχανίας, αλλά επιδιώκουν επίσης να επιδεινώσουν την ενεργειακή κρίση και να περιορίσουν την οικονομική ανάπτυξη της Κούβας. Παρά τα εμπόδια που επιβάλλονται, οι εργαζόμενοι στον πετρελαϊκό κλάδο επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα του κουβανικού λαού και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να εγγυηθούμε τη συνέχεια των βασικών υπηρεσιών για τη χώρα. Καμία εξωτερική κύρωση δεν θα μπορέσει να σπάσει τη θέληση των εργαζομένων μας ή να σταματήσει την αποστολή μας να υπηρετούμε την Κούβα με διαφάνεια, υπευθυνότητα και πειθαρχία. Η δύναμη της CUPET έγκειται στην ενότητα και την αφοσίωση του εργατικού δυναμικού της, το οποίο έχει αποδείξει σε κάθε περίσταση την ικανότητά του να αντιμετωπίζει δυσκολίες με δημιουργικότητα, αποτελεσματικότητα και αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. Καλούμε τους εργαζομένους μας να διατηρήσουν τη συνοχή, την πειθαρχία και την αποτελεσματικότητά τους σε κάθε έργο, γνωρίζοντας ότι κάθε ενέργεια που αναλαμβάνεται σε πετρελαιοπηγές, εργοστάσια και εγκαταστάσεις αποτελεί άμεση συμβολή στην αντίσταση και στην ευημερία του λαού. Με την ανεξίτηλη ενότητα της συλλογικότητάς μας και την ακλόνητη σταθερότητα που χαρακτηρίζει τη Βιομηχανία μας, θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε κάθε πρόκληση, διατηρώντας την ακλόνητη δέσμευσή μας να υπερασπιστούμε την εθνική κυριαρχία ενάντια σε κάθε απόπειρα εξωτερικής επιθετικότητας. Πατρίδα ή Θάνατος! Θα νικήσουμε!».