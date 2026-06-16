ΚΟΛΟΜΒΙΑ - ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Σε κλίμα ακραίας πόλωσης ο β' γύρος την Κυριακή

«Σκληρή μάχη» μέχρι την τελευταία στιγμή αναμένεται η εκλογική αναμέτρηση του β' γύρου των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία (ο Πρόεδρος ορίζει και την κυβέρνηση) την Κυριακή 21 Ιούνη, με αντιπάλους τον «ανεξάρτητο» ακροδεξιό μεγαλοδικηγόρο εκατομμυριούχο Αμπελάρντο ντε λα Εσπριέγια (δικηγόρο και των μεγάλων ναρκεμπόρων της χώρας), που έχει αντιπρόεδρο τον Μανουέλ Ρεστρέπο, υπουργό στην αντιδραστική κυβέρνηση του Ιβάν Ντούκε, και τον σοσιαλδημοκράτη διάδοχο του σημερινού Προέδρου Γκουστάβο Πέτρο, Ιβάν Σεπέδα, που έχει για αντιπρόεδρο την Αϊντα Κίλκουε, ηγέτη της μεγαλύτερης οργάνωσης των ιθαγενών της Κολομβίας, ξεχασμένων δεκαετίες από όλες τις αστικές κυβερνήσεις. Θυμίζουμε ότι στον α' γύρο της 31ης Μάη οι δύο έλαβαν αντίστοιχα 43,7% και 40,9%.

Χτες άνοιξαν οι κάλπες του εξωτερικού, με την πόλωση να έχει δυναμώσει ακόμα περισσότερο τις τελευταίες μέρες, για τον εγκλωβισμό των εργατικών - λαϊκών στρωμάτων στη μία ή στην άλλη πλευρά της αστικής διαχείρισης, ενώ μεταξύ άλλων επιστρατεύεται και ο απροκάλυπτος αντικομμουνισμός - βασική κατηγορία του Αμπελάρντο κατά του Σεπέδα είναι ότι είναι... «κομμουνιστής» επειδή ο δολοφονημένος πατέρας του το 1996 ήταν στέλεχος του Κολομβιάνικου ΚΚ και γερουσιαστής του, κάτι βέβαια που αρνείται ο ίδιος ο Σεπέδα, λέγοντας ότι δεν θέλει να ανατρέψει τον καπιταλισμό, την ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, αλλά θέλει να τον κάνει ...πιο ανθρώπινο, ηθικό και δίκαιο, λες και η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο μπορεί ποτέ να γίνει δίκαιη.

Οι δημοσκοπήσεις προμηνύουν σκληρή αναμέτρηση έως την τελευταία στιγμή. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου AtlasIntel, ο Εσπριέγια προηγείται με 52,6% έναντι 44,8% του Σεπέδα. Αλλη δημοσκόπηση ωστόσο, του Στρατηγικού Κέντρου Γεωπολιτικής της Λατινικής Αμερικής, Celag, εμφανίζει τον Σεπέδα να παίρνει 40,8% έναντι 39,7% του Εσπριέγια.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, στο περιθώριο αγώνων του Μουντιάλ, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Παραγουάης, Σαντιάγκο Πένια, που εξελίσσεται από όταν ανέλαβε τα «ηνία» της χώρας σε στενό συνεργάτη του Τραμπ, συμμετέχοντας από τους πρώτους στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» (για τη Μέση Ανατολή) αλλά και την «Ασπίδα για τη (Βόρεια και Νότια) Αμερική». Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι δύο αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν «τους ισχυρούς δεσμούς και τις κοινές δεσμεύσεις που καθόρισαν τη στρατηγική εταιρική σχέση ΗΠΑ - Παραγουάης τους τελευταίους 18 μήνες». Η ίδια ανακοίνωση επισημαίνει ακόμα πως «η Διεθνής Εταιρεία Χρηματοδότησης Ανάπτυξης των ΗΠΑ (DFC) και η Τράπεζα Εξαγωγών - Εισαγωγών (EXIM) εργάζονται για την υποστήριξη έργων που προωθούν την οικονομική ανάπτυξη της Παραγουάης και τις στρατηγικές προτεραιότητες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης προηγμένων ψηφιακών υποδομών. Οι δύο χώρες συνεργάζονται για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και την προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων σε πολλούς τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος».

Τις τελευταίες μέρες, πολλοί από τους συμμάχους των ΗΠΑ, όπως οι Πρόεδροι της Παραγουάης, της Αργεντινής, του Εκουαδόρ, του Σαλβαδόρ, η ακροδεξιά υποψήφια για την προεδρία του Περού, με μηνύματά τους στηρίζουν την εκλογή του ακροδεξιού ντε λα Εσπριέγια - ο οποίος έχει και αμερικανική υπηκοότητα - αναπαράγοντας όλα τα προσχήματα περί του κινδύνου του «κομμουνισμού» για την Κολομβία. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μια σειρά χώρες της Λατινικής Αμερικής όπου κυβέρνησαν οι λεγόμενες «προοδευτικές αριστερές» - στην πραγματικότητα σοσιαλδημοκρατικές - κυβερνήσεις και απουσία ισχυρών επαναστατικών Κομμουνιστικών Κομμάτων που δεν συμμετέχουν στην αστική διαχείριση, έχουν ανακάμψει οι δυνάμεις της ακροδεξιάς και της νεοφιλελεύθερης διαχείρισης, που καβάλησαν το ...κύμα των απογοητευμένων λαϊκών στρωμάτων.