ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΑΣ

Το αίμα να αξιοποιείται ως πηγή ζωής και όχι να χύνεται στο πεδίο των ιμπεριαλιστικών πολέμων

Σε ανακοίνωσή του για την Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Αιμοδότη (14 Ιούνη) το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

«Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Αιμοδότη, το ΚΚΕ τιμά τους χιλιάδες ανώνυμους εθελοντές αιμοδότες για την ανιδιοτελή κοινωνική προσφορά τους. Εμπρακτα στηρίζει τις οργανώσεις και τους συλλόγους τους, όπως και τους υγειονομικούς στις μονάδες αιμοδοσίες, που δουλεύουν κάτω από αντίξοες συνθήκες λόγω υποστελέχωσης.

Η διάθεση προσφοράς από λαϊκό κόσμο θα μπορούσε να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα στην επάρκεια αίματος και των παράγωγων από την επεξεργασία του πλάσματος. Εμπόδιο όμως μπαίνει η πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ, που βάζει τη σφραγίδα της στην ανεπαρκή ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών, τη στελέχωσή τους και τον εξοπλισμό τους, τη σχεδόν ανύπαρκτη κρατική οργάνωση της αξίας της εθελοντικής αιμοδοσίας ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες. Αυτός είναι ο πυρήνας του προβλήματος που δεν καλύπτονται επαρκώς οι τακτικές και οι έκτακτες ανάγκες σε αίμα, ενώ συχνά οι χρόνιοι πάσχοντες υπομεταγγίζονται.

Αποτελεί πρόκληση ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι οι τραγικές ελλείψεις σε αίμα μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη διασύνδεση των αιμοδοσιών με το νέο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα που αποφάσισε. Τέτοια μέτρα όχι μόνο δεν αποτελούν μέρος της λύσης, αλλά η κατάσταση επιδεινώνεται με τις αντιδραστικές κατευθύνσεις της ΕΕ για επενδύσεις της Φαρμακοβιομηχανίας στον τομέα της επεξεργασίας του πλάσματος για την εμπορική αξιοποίηση των προϊόντων του, ακόμα και από τους φορείς του Δημοσίου.

Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί ύψιστη πράξη αλτρουισμού, αλληλεγγύης και προσφοράς ζωής προς τον άνθρωπο, ανεξάρτητα φυλής, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού. Η προσφορά των εθελοντών αιμοδοτών αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία στη σύγχρονη αρένα και σήψη της εκμεταλλευτικής κοινωνίας, με τις σάπιες αξίες του ατομισμού, του εγωιστικού τρόπου σκέψης και στάσης ζωής, του ανταγωνισμού.

Το ΚΚΕ άλλωστε έμπρακτα στηρίζει και συμμετέχει στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνουν οι Κομματικές Οργανώσεις μας, όπως πρόσφατα στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ, αλλά και μέσα από τους φορείς του εργατικού και του λαϊκού κινήματος. Παλεύει ώστε το αίμα να αξιοποιείται ως πηγή ζωής και όχι να χύνεται στο πεδίο των ιμπεριαλιστικών πολέμων, στον δρόμο του αγώνα για να απαλλαγούμε από το σύστημα της εκμετάλλευσης, της ανασφάλειας, των πολέμων, όπου η Υγεία αποτελεί εμπόρευμα».