Τρίτη 16 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΔΗΠΑΚ ΓΙΑΤΡΩΝ
Διπλασιασμός ψήφων στις εκλογές του ΙΣΑ

Τους εκατοντάδες γιατρούς που στήριξαν τα ψηφοδέλτιά της στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) χαιρετίζει σε ανακοίνωσή της η «Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση» (ΔΗΠΑΚ) Γιατρών, καθώς συνέβαλαν στον διπλασιασμό των δυνάμεών της και στην ενίσχυση της αγωνιστικής φωνής μέσα στον μεγαλύτερο Ιατρικό Σύλλογο της χώρας (10% και 2 έδρες στο ΔΣ, 11% και 16 αντιπρόσωποι στη ΓΣ του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου). Τα δε αποτελέσματα για το νέο Πειθαρχικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή δίνουν ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά στη ΔΗΠΑΚ.

«Το εκλογικό αποτέλεσμα επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ένα αυξανόμενο τμήμα γιατρών που αμφισβητεί την πολιτική της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης της Υγείας, της συνεχιζόμενης υποβάθμισης των εργασιακών και επιστημονικών μας δικαιωμάτων.

Η πρωτιά (αλλά με πτώση άνω του 10%) μίας εκ των παρατάξεων της ΝΔ στον ΙΣΑ δεν μπορεί να κρύψει τις μεγάλες ευθύνες της κυβερνητικής πολιτικής για την κατάσταση που βιώνουν καθημερινά οι γιατροί και οι ασθενείς. Στηρίχτηκαν από συμφέροντα που συνδέονται με τους μεγάλους ιδιωτικούς ομίλους Υγείας, από την κυβέρνηση, το υπουργείο Υγείας, μεγαλοδιευθυντές που στηρίζουν και αξιοποιούν επιχειρηματικά την επέκταση της λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων ως αυτοτελών επιχειρηματικών μονάδων, και τους μηχανισμούς τους, δηλαδή όσους ξεζουμίζουν τους ασθενείς.

Η σημαντική άνοδος της ΔΗΠΑΚ αποτελεί παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα, ώστε πιο μαζικά οι γιατροί να βρεθούν στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την εργασιακή, μισθολογική και επιστημονική τους αξιοπρέπεια. Δυναμώνουμε την κοινή δράση με το λαό και τον αγώνα για να μπουν εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική και να ανοίξει ο δρόμος για ένα σύγχρονο, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας στην υπηρεσία του λαού», σημειώνει η ΔΗΠΑΚ σε ανακοίνωσή της.

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Συγκέντρωση στον «Ευαγγελισμό» και πορεία στο υπουργείο (7/9/2011)
Ψήφο στην «Πανεπιστημονική»! (4/6/2005)
Μετέωρο δίκτυο υπηρεσιών Υγείας (30/7/2004)
Αντίθετοι με την κυβερνητική πολιτική υγείας (6/6/1997)
ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ (21/5/1996)

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Πιέσεις για δουλειά «ήλιο με ήλιο» από την εργοδοσία ως «αντίποινα» στην απεργία
Καθημερινή αγωνιστική δράση σε Κατασκευές, Τρόφιμα - Ποτά, Τουρισμό
Μαρτυρικός θάνατος για εργάτρια σε βιομηχανικό πλυντήριο
Το δικαστικό πραξικόπημα εργοδοσίας - εργατοπατέρων δεν θα περάσει!
Ξανά στους δρόμους, πανελλαδικά συντονισμένοι στις 23 - 24 - 25 Ιούνη
 Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο για τα ΒΑΕ
Με 24ωρη απεργία απαίτησαν άμεσα μέτρα για τα οξυμένα προβλήματα
Μεγάλη εκδήλωση - λαϊκό γλέντι στις 27 Ιούνη στο Αλσος Νέας Σμύρνης
 Το κέρδος μάς σακατεύει, μονόδρομος η απεργία
 Πραγματική τιμή στα θύματα είναι να δυναμώσει ο αγώνας των εργαζομένων
 Αύριο βγαίνουν στους δρόμους κόντρα στη φοροληστεία και την ακρίβεια
 Το αίμα να αξιοποιείται ως πηγή ζωής και όχι να χύνεται στο πεδίο των ιμπεριαλιστικών πολέμων
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ