ΔΗΠΑΚ ΓΙΑΤΡΩΝ

Διπλασιασμός ψήφων στις εκλογές του ΙΣΑ

Τους εκατοντάδες γιατρούς που στήριξαν τα ψηφοδέλτιά της στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) χαιρετίζει σε ανακοίνωσή της η «Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση» (ΔΗΠΑΚ) Γιατρών, καθώς συνέβαλαν στον διπλασιασμό των δυνάμεών της και στην ενίσχυση της αγωνιστικής φωνής μέσα στον μεγαλύτερο Ιατρικό Σύλλογο της χώρας (10% και 2 έδρες στο ΔΣ, 11% και 16 αντιπρόσωποι στη ΓΣ του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου). Τα δε αποτελέσματα για το νέο Πειθαρχικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή δίνουν ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά στη ΔΗΠΑΚ.

«Το εκλογικό αποτέλεσμα επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ένα αυξανόμενο τμήμα γιατρών που αμφισβητεί την πολιτική της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης της Υγείας, της συνεχιζόμενης υποβάθμισης των εργασιακών και επιστημονικών μας δικαιωμάτων.

Η πρωτιά (αλλά με πτώση άνω του 10%) μίας εκ των παρατάξεων της ΝΔ στον ΙΣΑ δεν μπορεί να κρύψει τις μεγάλες ευθύνες της κυβερνητικής πολιτικής για την κατάσταση που βιώνουν καθημερινά οι γιατροί και οι ασθενείς. Στηρίχτηκαν από συμφέροντα που συνδέονται με τους μεγάλους ιδιωτικούς ομίλους Υγείας, από την κυβέρνηση, το υπουργείο Υγείας, μεγαλοδιευθυντές που στηρίζουν και αξιοποιούν επιχειρηματικά την επέκταση της λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων ως αυτοτελών επιχειρηματικών μονάδων, και τους μηχανισμούς τους, δηλαδή όσους ξεζουμίζουν τους ασθενείς.

Η σημαντική άνοδος της ΔΗΠΑΚ αποτελεί παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα, ώστε πιο μαζικά οι γιατροί να βρεθούν στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την εργασιακή, μισθολογική και επιστημονική τους αξιοπρέπεια. Δυναμώνουμε την κοινή δράση με το λαό και τον αγώνα για να μπουν εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική και να ανοίξει ο δρόμος για ένα σύγχρονο, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας στην υπηρεσία του λαού», σημειώνει η ΔΗΠΑΚ σε ανακοίνωσή της.