ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ - ΚΟΛΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Υπό γερμανική διοίκηση από 10/9/1943 μέχρι 27/9/1944

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αν και το στρατόπεδο - κολαστήριο Χαϊδαρίου λειτουργεί έναν χρόνο και κάτι μέρες, με όρους πυρηνικής φυσικής ο χρόνος που παραμένει ανοιχτό συμπυκνώνεται. Το κάθε κλάσμα του δευτερολέπτου εκβάλλει τόση συμπυκνωμένη ηλεκτρομαγνητική ενέργεια από τα βασανιστήρια, τις στερήσεις, τις εν ψυχρώ δολοφονίες: Η κάθε κρατούμενη και ο κάθε κρατούμενος περιμένει να έρθει η σειρά του, και αυτή η αναμονή δεν έχει κανόνες, είναι ασύνταχτη, αδόμητη, απειλητική, σκιά θανάτου και απροσδόκητος όλεθρος.

Η SD, η υπηρεσία ασφαλείας των SS

Μετά την ολιγοήμερη ιταλική διοίκηση, η οποία λόγω της συνθηκολόγησης της Ιταλίας δεν πρόλαβε να δείξει τα έργα και τις ημέρες της, στις 10 Σεπτέμβρη 1943 η ναζιστική SD (Sicherheitsdienst), η υπηρεσία ασφαλείας των SS, γίνεται το νέο αφεντικό του στρατοπέδου.

Πρώτος διοικητής, όπως γράφαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αναλαμβάνει ο υπαξιωματικός Ρούντι Τρέπτε, ο οποίος εγκαθιστά το γραφείο του στη νοτιοανατολική γωνιά των μαγειρείων, όπου είχε και το κρεβάτι του. Είχε φέρει μαζί του μια άσπρη σκύλα, που το 'χε συνήθειο να ρίχνεται πάνω στους έγκλειστους.

Βοηθός διερμηνέα ο Ναπολέων Σουκατζίδης

Διερμηνέας αναλαμβάνει ο Ακροναυπλιώτης Παναγιώτης Μαυρομμάτης, ο οποίος γνωρίζει άριστα Γερμανικά, καθώς έχει σπουδάσει 6 χρόνια Ιατρική σε Βιέννη και Βερολίνο. Βοηθός διερμηνέα «χρίζεται» ο Ναπολέων Σουκατζίδης, ο μετέπειτα εκτελεσμένος με τους 200 της Καισαριανής, αυτό το φωτεινό παράδειγμα αγωνιστή ο οποίος δεν θέλησε να λοξοδρομήσει από την επιλογή του για να σώσει το τομάρι του.

Πάνω στο τσιμέντο χωρίς ίχνος σκόνης πάνω του!

Ας περιγράψουμε τις συνθήκες στις οποίες επιβιώνουν οι κρατούμενοι. Ολη τη μέρα τους την περνάνε μέσα στους θαλάμους, οι οποίοι πρέπει να είναι πεντακάθαροι, όπως και τα ρούχα τους, που επιπρόσθετα πρέπει να είναι ισιωμένα και να εμφανίζουν μέχρι και ...τσάκιση!

Το δάπεδο από τσιμέντο, στιλπνό και λαμπερό, χωρίς πάνω του ριγμένο το παραμικρό σκουπιδάκι ή αποτσίγαρο. Οσοι δεν τηρούν αυτές τις προϋποθέσεις τιμωρούνται με στέρηση ψωμιού και συσσιτίου, ή με τροχάδην 100 - 200 μέτρα.

Το φαγητό μοιράζεται πρωί, μεσημέρι και βράδυ στα μαγειρεία. Οι έγκλειστοι πηγαίνουν σε φάλαγγα, κατά πεντάδες και μία - μία ομάδα. Η έγερση ορίζεται στις 7, οπότε μπορούν να τινάξουν τα ρούχα τους, και μία ώρα μετά ασχολούνται με την «τακτοποίηση» των υπαρχόντων τους μέσα στον θάλαμο.

Μόνο δύο ώρες τη μέρα βγαίνουν στο προαύλιο

Τους καλούν σε προσκλητήριο στις 8 π.μ. και στις 6 μ.μ. υποχρεωτικά μπροστά στους θαλάμους. Πριν αποσυρθούν σε ανάπαυση, δίνουν ρούχα και παπούτσια για διόρθωση στα συνεργεία. Μία ώρα μετά την πρωινή και μία ώρα πριν τη βραδινή σίτιση, η διοίκηση τους δίνει άδεια να βγαίνουν στο προαύλιο.

Τους μοιράζουν σε δύο ομάδες: Οι νέοι και υγιείς υποχρεώνονται σε τροχάδην, σουηδική γυμναστική και αθλοπαιδιές. Οι ηλικιωμένοι και οι ασθενείς συντάσσονται σε φάλαγγα κατά πεντάδες και σιγά - σιγά βαδίζουν. Μόνο στο διάλειμμα της γυμναστικής έχουν την ευκαιρία να μιλούν μεταξύ τους.

Νυχτερινός ύπνος με το όπλο στον κρόταφο

Και κάτι άλλο. Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο εντός των θαλάμων, ενώ στις 9 μ.μ. σημαίνει γενικό σιωπητήριο. Σβήνουν άπαντα τα φώτα και άπαντες κοιμούνται. Κατά τη διάρκεια της νύχτας απαγορεύεται αυστηρά και η παραμικρή κίνηση στο προαύλιο. Μάλιστα οι φρουροί έχουν διαταγή να πυροβολούν χωρίς καμία ειδοποίηση. Επισκεπτήριο επιτρέπεται μία φορά τον μήνα, ενώ η επικοινωνία με τον έξω κόσμο έχει διακοπεί κι αυτή, καθώς οι επιστολές γράφονται αποκλειστικά ως φανταστικές συνομιλίες προς εαυτόν.

Η νοσηλεία δεν περνούσε από την άδεια του διοικητή

Πώς όμως διαχειρίζεται τους ασθενείς ο γιατρός Αντώνης Φλούντζης; Εχει τη δυνατότητα να βάζει ένα χέρι προστασίας στους καταπονημένους; Από το «Χαϊδάρι» του, διαβάζουμε:

«Στο αναρρωτήριο, όπου έμενα με τους τρεις νοσοκόμους, είχαμε δύο θαλάμους για ασθενείς, που μπορούσαν να χωρέσουν από 15 στην ανάγκη κρεβάτια (μεταλλικά ή ξύλινα). Σκεπάσματα και πιτζάμες μας έφερε ο ΕΕΣ. Στον αριθμό των νοσηλευόμενων δεν υπήρχε περιορισμός. Μπορούσα να παίρνω όσους ήθελα και όποια ώρα της ημέρας και της νύχτας παρουσιαζόταν ανάγκη, χωρίς κανένα εμπόδιο και χωρίς να ζητώ την άδεια και να ειδοποιώ τον διοικητή. Κατά το προσκλητήριο, αφού μετρούσαν τους θαλάμους, τελευταία περνούσαν από το αναρρωτήριο και μας ρωτούσαν πόσοι είμαστε. Εάν ο αριθμός που δίναμε κάλυπτε όσους τους έλειπαν, το προσκλητήριο τέλειωνε.

Από διοικητής του στρατοπέδου, κομμουνιστής στη ΛΔΓ

Για τους αρρώστους είχαμε πετύχει να ετοιμάζουμε ειδική δίαιτα. Τρόφιμα - ζυμαρικά, ρύζι, γάλα και ζάχαρη - για τη δίαιτα μας έφερνε ο ΕΕΣ. Τα τρόφιμα υπολογίζονταν για 45 - 50 μερίδες, αλλά με έναν καλομελετημένο συνδυασμό καταφέρναμε να εξυπηρετούμε 100 και πιότερους ασθενείς, γιατί μόνο λίγους εξαιρούσαμε απ' όλα τα φαγητά του στρατοπέδου, εξόν από το σπανιότατο και λιγοστό κρέας».

Ο χαμηλόβαθμος ναζί Ρούντι Τρέπτε μαζί με τους διερμηνείς Μαυρομμάτη και Σουκατζίδη συλλαμβάνονται στις 21 Νοέμβρη 1943 από την Γκεστάπο. Σχετικά με αυτήν τη σύλληψη ο κρατούμενος Γ. Ναυπλιώτης καταθέτει:

«Τον κουρέα διοικητή τον πρόδωσε ο Στέφανος Δούσης, ξυλογλύπτης, γνωστός κίναιδος και χαφιές των Ιταλών από το στρατόπεδο της Λάρισας. Αυτός έβαλε τη γυναίκα του να πάει να πει (...) ότι βγάζει έξω τον Ναπολέοντα και βάζει στο παράθυρο το ραδιόφωνο για ν' ακούν μουσική οι κρατούμενοι».

Και στις αρχές της δεκαετίας του '80 ο διερμηνέας Παναγιώτης Μαυρομμάτης φαίνεται ότι έχει κάνει γερή έρευνα για το προφίλ του πρώτου διοικητή, ο οποίος φαίνεται να έχει ιδεολογικά μεταστραφεί, ενώ έχει υπηρετήσει τον ναζιστικό μηχανισμό:

«Ο πρώτος Γερμανός διοικητής ήταν ο επιλοχίας Ρούντι Τρέπτε. Καθόταν στο Φράιστατ, στα περίχωρα της Δρέσδης, οδός Φάουστ 3, ήταν κουρέας και είχε δύο αγόρια. Οταν πήγα στο Ανατολικό Βερολίνο (...) μου είπαν πως είχε αλλάξει διεύθυνση και ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος».

Ομως 8 μέρες μετά, τη Δευτέρα 29 Νοέμβρη 1943, μια κούρσα και δύο φορτηγά αυτοκίνητα φέρνουν στο στρατόπεδο τον νέο διοικητή με τα έπιπλά του. Είναι ο ταγματάρχης της SD Πάουλ Οτο Ραντόμσκι.

Γράφει ο

Βασίλης ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ

Δημοσιογράφος, συγγραφέας, κριτικός βιβλίου