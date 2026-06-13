ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Με τα μπρος - πίσω της σύγκρουσης η «βελόνα» δείχνει κλιμάκωση

Οταν καταρρέουν τα προσχήματα

Και αυτήν τη βδομάδα ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στο Ιράν και συμπλήρωσε ήδη πάνω από 103 μέρες, με τα μπρος και πίσω, τις εναλλαγές ανάμεσα σε «εκεχειρίες», αμερικανικούς βομβαρδισμούς και ιρανικές απαντήσεις, αλλά και τις έμμεσες διαπραγματεύσεις που δεν διακόπτονται, επιβεβαιώνεται ότι κλιμακώνεται. Κι αυτό γιατί οι αιτίες που τον προκάλεσαν όχι μόνο δεν έχουν εξαλειφθεί, αλλά είναι το «φιτίλι» για ακόμα μεγαλύτερη κλιμάκωση. Ο έλεγχος του στρατηγικού περάσματος των Στενών του Ορμούζ, που θα επηρεάσει και άλλα περάσματα στον κόσμο, ο έλεγχος ενεργειακών πόρων, των δρόμων μεταφοράς τους και οι ζώνες επιρροής είναι τα κομμάτια της «μεγάλης εικόνας» του σφοδρού ενδοϊμπεριαλιστικού ανταγωνισμού, της πάλης των μονοπωλιακών ομίλων σε βάρος των λαών. Και στο φόντο της έχει την ολοένα διευρυνόμενη αντιπαράθεση ΗΠΑ και Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία.

Παρά τα προσχήματα περί «αντιδημοκρατικού καθεστώτος» και «απειλής για την ασφάλεια στην περιοχή» που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και οι «σύμμαχοί» τους (μεταξύ τους και η ελληνική κυβέρνηση, στρατηγικός εταίρος των Ευρωατλαντικών φονιάδων), ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ φροντίζει να ξεκαθαρίζει τα πράγματα με τον γνωστό κυνισμό του, στο δικό του διαδικτυακό μέσο, «Truth Social». Την Τετάρτη προς ξημερώματα Πέμπτης είπε χαρακτηριστικά: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν πολύ σκληρά απόψε (του οποίου το Ναυτικό, η Πολεμική Αεροπορία, τα Ραντάρ, τα Αντιαεροπορικά και όλες οι άλλες μορφές Αμυνας, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της επιθετικής του ικανότητας, έχουν εξαντληθεί). Κάποια στιγμή στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον θα καταλάβουμε το νησί Kharg και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους, όπως ακριβώς κάναμε με τη Βενεζουέλα, η οποία λειτουργεί εξαιρετικά τόσο για τη Βενεζουέλα όσο και για τις ΗΠΑ».

Είχαν προηγηθεί οι βομβαρδισμοί περιοχών του Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ, αξιοποιώντας ως αφορμή τη συντριβή ενός αμερικανικού πολεμικού ελικοπτέρου Apache την Τρίτη, το οποίο συνετρίβη ενώ επιχειρούσε στο Ορμούζ, με τους δύο πιλότους να διασώζονται, ενέργεια που αποδόθηκε στο Ιράν. Το Ιράν απάντησε με χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις της περιοχής και το σκηνικό επαναλήφθηκε για 48 ώρες, μέχρι την Πέμπτη, με χτυπήματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις αλλά και αμερικανικό χτύπημα σε εγκαταστάσεις ύδρευσης στη νότια πόλη Σιρίκ, που άφησε χωρίς πόσιμο νερό τουλάχιστον 20.000 κατοίκους της περιοχής. Επίσης οι ΗΠΑ χτύπησαν ξανά εμπορικά πλοία, όπως ένα ινδικών συμφερόντων, όπου σκοτώθηκαν 3 Ινδοί ναυτεργάτες.

Την Πέμπτη ο Τραμπ επανήλθε και ισχυρίστηκε για πολλοστή φορά ότι επίκειται συμφωνία με το Ιράν. Στη νέα αυτή ανάρτηση ανέφερε: «Με βάση το γεγονός ότι οι συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ακυρώνω τις επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν που είχαν προγραμματιστεί για απόψε (σ.σ. βράδυ Πέμπτης προς Παρασκευή).

Οι συνομιλίες και τα τελικά σημεία, τόσο σε επίπεδο σύλληψης όσο και σε μεγάλη λεπτομέρεια, έχουν εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΑΕ, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων.

Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία - ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα».

Χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί τίποτα, μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές οι πληροφορίες από το Ιράν δεν επιβεβαίωναν τους νέους ισχυρισμούς του Τραμπ.

Το Σώμα των «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης» (IRGC) μάλιστα αμφισβήτησε τις τελευταίες δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, σημειώνοντας σε ανακοίνωσή του: «Ενώ οι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν απαντήσει ακόμα στους ισχυρισμούς του Τραμπ, από την έναρξη του πολέμου ο Τραμπ έχει κάνει επανειλημμένα αντιφατικές και ανακριβείς δηλώσεις».

Το δε ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων «Tasnim» ανέφερε ότι «μέχρι να ανακοινωθεί επίσημα οποιαδήποτε πιθανή συνεννόηση ή συμφωνία από το Ιράν, τυχόν δηλώσεις του Τραμπ για το θέμα αυτό θα πρέπει να εξεταστούν με το ίδιο πρίσμα όπως οι προηγούμενοι ισχυρισμοί και μηνύματά του».

Νωρίτερα η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν, το Κεντρικό Στρατηγείο Khatam al-Anbiya, δήλωσε ότι οι πρόσφατες απειλές των ΗΠΑ για τις πετρελαϊκές υποδομές του Ιράν θα θέσουν σε κίνδυνο όλες τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή.

Ενδείξεις για συνέχιση διαπραγματεύσεων

Στο μεταξύ, με το Ιράν να αποδεικνύει επί του πεδίου ότι έχει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, «σύμμαχος» των ΗΠΑ, φαίνεται να επιχειρούν να ανοίξουν έναν δίαυλο επικοινωνίας με την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο «Fars», τα ΗΑΕ και το Ιράν πραγματοποίησαν την πρώτη υψηλού επιπέδου διά ζώσης συνάντηση για θέματα ασφαλείας από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ - Ισραήλ κατά της Τεχεράνης.

Το δε CNN, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, μεταδίδει ότι οι συναντήσεις μεταξύ Ιρανών και Καταριανών αξιωματούχων στην Τεχεράνη αυτήν τη βδομάδα βοήθησαν στην επίλυση ορισμένων από τα σημεία τριβής για έναν συμβιβασμό με τις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων για το πώς θα εξελιχθούν οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το θέμα των «παγωμένων» ιρανικών κεφαλαίων κ.ά.

Νωρίτερα είχε βγει προκλητικά ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και είχε δηλώσει ότι «οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στους συμμάχους μας στον Κόλπο θα αποκατασταθεί με κεφάλαια που αντλούνται από ιρανικούς λογαριασμούς», δηλαδή τα «παγωμένα» κεφάλαια του Ιράν.

Προκλητική παρέμβαση της ΕΕ και αποκάλυψη Τραμπ

Στο μεταξύ, μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας δήλωσε ότι «η επανάληψη των επιθέσεων κατά των χωρών του Κόλπου και των κρίσιμων υποδομών τους είναι απαράδεκτη», ότι «θα είχε τεράστιο κόστος για ολόκληρη την περιοχή» και ότι δήθεν «η διπλωματική οδός παραμένει η καλύτερη διέξοδος από αυτόν τον πόλεμο», κάνοντας ...γαργάρα την απροσχημάτιστη και κυνική επιθετικότητα των ΗΠΑ και Ισραήλ, λες και δεν προκάλεσαν αυτοί όλο το χάος στην περιοχή.

Ταυτόχρονα ο Τραμπ έκανε γνωστή και άλλη μια πλευρά του βρώμικου πολέμου των ιμπεριαλιστών. Μιλώντας στο δίκτυο «Fox» αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ παρέδωσαν οπλισμό στους Κούρδους για να τον χρησιμοποιήσουν κατά του Ιράν, αλλά είπε ότι εκείνοι κράτησαν τα όπλα για δική τους χρήση αντί να τα διανείμουν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Οι Κούρδοι μάς απογοήτευσαν. Αλλά θα το θυμάμαι αυτό, Κούρδοι!».

Από την πλευρά της η Ρωσία, μέσα από δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, έκανε έκκληση στα μέρη για «αυτοσυγκράτηση και επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», καθώς όπως είπε ο Πεσκόφ «η κλιμάκωση ενέχει τον κίνδυνο για περισσότερες αρνητικές συνέπειες για την κατάσταση στην περιοχή και την παγκόσμια οικονομία».

Δ. Κ.